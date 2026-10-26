Vyplazený jazyk i skluz po kolenou. Jak si Mourinho vychutnal návrat na Camp Nou

Fanoušci připomínali, že podobně jako v neděli slavil před čtrnácti lety při svém prvním angažmá v Realu vítězný gól proti Manchesteru City v Lize mistrů.
Tuhle branku si však vychutnal ještě o něco víc.
Je známá věc, že považuje každý zápas proti Barceloně za speciální, vždyť v katalánském klubu působil během svých trenérských začátků. Teď navíc Real svému rivalovi uštědřil první ligovou porážku v této sezoně, přerušil jeho sérii vítězných domácích utkání a uspěl na Camp Nou poprvé po třech letech.
„Zatím nejnáročnější zápas v téhle sezoně. Navíc proti soupeři, který byl dosud v lize stoprocentní. Už jsme několikrát vyhráli velkým rozdílem, ale tohle je Barcelona. Musím pochválit hráče, předvedli skvělý výkon,“ hodnotil portugalský stratég.
Real v utkání vedl od závěru první půle, kdy se od Mbappého se štěstím odrazil nepřesný Martínův odkop rovnou do sítě. Po hodině hry ale srovnal Raphinha a aktivnější Barcelona v tu chvíli věřila v obrat.
„Byl to skvělý zápas, který chtěly oba týmy vyhrát. My jsme ale předvedli odvážný a organizovaný výkon. Barcelona měla skvělý vstup do druhé půle, my jsme nicméně zůstali v klidu a také jsme měli šance vstřelit druhý gól,“ popisoval Mourinho.
A nakonec ho jeho svěřenci skutečně vstřelili.
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Mbappé králem El Clásika. Real Madrid vyhrál, Barcelonu připravil o první body
Bellingham na půlce hřiště udržel balon proti přesile, Güler pak vybídl střídajícího Camavingu, ten si obhodil Cubarsího a nabídl míč Mbappému před prázdnou bránu a Francouz se jednoduše nemohl mýlit.
„Jsem moc šťastný. Každý ví, že rád střílím góly a pomáhám týmu. Ale myslím, že je to jen detail, protože nejdůležitější je vítězství,“ říkal útočník, pro něhož to byl jubilejní stý gól v barvách Realu.
„Jestli to je moje zásluha? Kdepak, vyhráli jsme díky hráčům. Takový je zkrátka život nás trenérů. Ale mám za ně obrovskou radost,“ navázal Mourinho.
Byla to mimochodem jeho šestá výhra nad Barcelonou z pozice trenéra Realu Madrid – víc mají pouze Carlo Ancelotti (9) a Miguel Muňoz (16).
A určitě se mu ulevilo.
Jeho návrat do klubu po třinácti letech doprovázela velká očekávání, úvod sezony byl však místy rozpačitý – porážka na Betisu, pak v derby s Atlétikem. Kdyby Real nezvládl El Clásico, ztrácel by na dosud suverénní Barcelonu už devět bodů.
„Hodně jsme se za poslední týmy zlepšili. Nechci se vracet k těm prohraným zápasům. Důležité pro mě je, že máme odolnou skupinu a všichni se navzájem podporují. Ale až se vrátíme do tréninku, budu apelovat, ať se touhle výhrou nenecháme unést. Pokud nezvládneme příští zápas, nebude mít žádný význam. Usilujeme o tituly, ne o vyhraná El Clásika,“ zdůraznil Mourinho.
Real zakončil říjen se stoprocentní bilancí, příští víkend vyzve v první listopadový den Racing Santander.