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Vyplazený jazyk i skluz po kolenou. Jak si Mourinho vychutnal návrat na Camp Nou

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  13:04
Trenér Realu Madrid José Mourinho po utkání s Barcelonou.

Trenér Realu Madrid José Mourinho po utkání s Barcelonou. | foto: AP

Trenér Realu Madrid José Mourinho v diskusi s rozhodčím během utkání s...
Trenér Realu Madrid José Mourinho během utkání s Barcelonou.
Trenér Realu Madrid José Mourinho během utkání s Barcelonou.
Trenér Realu Madrid José Mourinho udílí pokyny hráčům během utkání s Barcelonou.
12 fotografií
Když Kylian Mbappé v závěru vstřelil gól na 2:1, sklouzl se po kolenou, zapumpoval pěstí a ještě lišácky vyplázl jazyk. Návrat na Camp Nou pro něj asi nemohl dopadnout lépe. „Můžete vyhrát se štěstím, ale my jsme vyhráli s přehledem a zaslouženě,“ liboval si José Mourinho, kouč fotbalistů Realu Madrid, po vítězném El Clásiku.

Fanoušci připomínali, že podobně jako v neděli slavil před čtrnácti lety při svém prvním angažmá v Realu vítězný gól proti Manchesteru City v Lize mistrů.

Tuhle branku si však vychutnal ještě o něco víc.

Je známá věc, že považuje každý zápas proti Barceloně za speciální, vždyť v katalánském klubu působil během svých trenérských začátků. Teď navíc Real svému rivalovi uštědřil první ligovou porážku v této sezoně, přerušil jeho sérii vítězných domácích utkání a uspěl na Camp Nou poprvé po třech letech.

Trenér Realu Madrid José Mourinho v diskusi s rozhodčím během utkání s...
Trenér Realu Madrid José Mourinho během utkání s Barcelonou.

„Zatím nejnáročnější zápas v téhle sezoně. Navíc proti soupeři, který byl dosud v lize stoprocentní. Už jsme několikrát vyhráli velkým rozdílem, ale tohle je Barcelona. Musím pochválit hráče, předvedli skvělý výkon,“ hodnotil portugalský stratég.

Real v utkání vedl od závěru první půle, kdy se od Mbappého se štěstím odrazil nepřesný Martínův odkop rovnou do sítě. Po hodině hry ale srovnal Raphinha a aktivnější Barcelona v tu chvíli věřila v obrat.

„Byl to skvělý zápas, který chtěly oba týmy vyhrát. My jsme ale předvedli odvážný a organizovaný výkon. Barcelona měla skvělý vstup do druhé půle, my jsme nicméně zůstali v klidu a také jsme měli šance vstřelit druhý gól,“ popisoval Mourinho.

A nakonec ho jeho svěřenci skutečně vstřelili.

Mbappé králem El Clásika. Real Madrid vyhrál, Barcelonu připravil o první body

Bellingham na půlce hřiště udržel balon proti přesile, Güler pak vybídl střídajícího Camavingu, ten si obhodil Cubarsího a nabídl míč Mbappému před prázdnou bránu a Francouz se jednoduše nemohl mýlit.

„Jsem moc šťastný. Každý ví, že rád střílím góly a pomáhám týmu. Ale myslím, že je to jen detail, protože nejdůležitější je vítězství,“ říkal útočník, pro něhož to byl jubilejní stý gól v barvách Realu.

„Jestli to je moje zásluha? Kdepak, vyhráli jsme díky hráčům. Takový je zkrátka život nás trenérů. Ale mám za ně obrovskou radost,“ navázal Mourinho.

Byla to mimochodem jeho šestá výhra nad Barcelonou z pozice trenéra Realu Madrid – víc mají pouze Carlo Ancelotti (9) a Miguel Muňoz (16).

Trenér Realu Madrid José Mourinho během utkání s Barcelonou.

A určitě se mu ulevilo.

Jeho návrat do klubu po třinácti letech doprovázela velká očekávání, úvod sezony byl však místy rozpačitý – porážka na Betisu, pak v derby s Atlétikem. Kdyby Real nezvládl El Clásico, ztrácel by na dosud suverénní Barcelonu už devět bodů.

„Hodně jsme se za poslední týmy zlepšili. Nechci se vracet k těm prohraným zápasům. Důležité pro mě je, že máme odolnou skupinu a všichni se navzájem podporují. Ale až se vrátíme do tréninku, budu apelovat, ať se touhle výhrou nenecháme unést. Pokud nezvládneme příští zápas, nebude mít žádný význam. Usilujeme o tituly, ne o vyhraná El Clásika,“ zdůraznil Mourinho.

Real zakončil říjen se stoprocentní bilancí, příští víkend vyzve v první listopadový den Racing Santander.

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Sevilla FC vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
26.10. 21:00
  • 1.87
  • 3.52
  • 4.80

11. kolo

Villarreal vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
30.10. 21:00
  • 1.49
  • 4.72
  • 6.14
Levante UD vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
31.10. 14:00
  • 4.47
  • 4.45
  • 1.63
Rayo Vallecano vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:15
  • 2.32
  • 3.34
  • 2.97
Real Betis vs. Málaga CF //www.idnes.cz/sport
31.10. 18:30
  • 1.38
  • 5.08
  • 6.98
FC Barcelona vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
31.10. 21:00
  • 1.12
  • 9.91
  • 17.10
Getafe vs. Sevilla FC //www.idnes.cz/sport
1.11. 14:00
  • 3.00
  • 2.91
  • 2.55
Racing Santander vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
1.11. 16:15
  • 8.84
  • 7.01
  • 1.24
Elche CF vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
1.11. 18:30
  • 2.50
  • 3.28
  • 2.77
Athletic Bilbao vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
1.11. 21:00
  • 2.06
  • 3.61
  • 3.31
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10. kolo

6. kolo

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 10 9 0 1 40:11 27
2. Atlético MadridAtlético 10 8 1 1 20:8 25
3. Real MadridReal Madrid 10 8 0 2 25:10 24
4. Real BetisBetis 10 6 2 2 16:14 20
5. Real SociedadReal Sociedad 10 6 1 3 19:18 19
6. Sevilla FCSevilla 9 4 2 3 14:16 14
7. Athletic BilbaoBilbao 9 3 3 3 12:9 12
8. Celta VigoCelta Vigo 10 2 6 2 10:7 12
9. Deportivo AlavésAlavés 10 3 3 4 14:11 12
10. VillarrealVillarreal 10 3 3 4 15:14 12
11. Deportivo de A CoruňaA Coruňa 10 2 5 3 13:13 11
12. OsasunaOsasuna 9 3 2 4 10:18 11
13. Racing SantanderSantander 10 3 2 5 15:26 11
14. Levante UDLevante 10 2 4 4 16:19 10
15. Elche CFElche 10 2 4 4 14:17 10
16. Rayo VallecanoRayo Vallecano 9 2 3 4 12:20 9
17. GetafeGetafe 10 2 3 5 5:15 9
18. Espaňol BarcelonaEspaňol 10 2 2 6 12:14 8
19. ValenciaValencia 10 1 3 6 7:17 6
20. Málaga CFMálaga 10 0 5 5 7:19 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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