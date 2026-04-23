Yamal se zranil při penaltě. Hvězda Barcelony může přijít o mistrovství světa

  10:08
Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal se v utkání se Celtou Vigo (1:0) chytil za zadní stehenní sval, který si podle prvních informací natrhl. A to může být problém i pro Španělsko před mistrovstvím světa.
Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou Vigo. | foto: AP

Na světovém šampionátu má osmnáctiletý talent debutovat, jeho start je ale teď v ohrožení.

Ve středu proti Celtě proměnil v závěru poločasu penaltu, kterou si sám vybojoval. Barceloně tím sice vyhrál zápas, ale sám musel po krátkém ošetření v doprovodu lékařů do šaten.

„Musíme počkat. Musíme zjistit, co to je. Něco se stalo. Cítil to. Po gólu by bezdůvodně neopustil hřiště,“ řekl kouč Hansi Flick.

První zprávy ve Španělsku hovoří o trhlině ve svalu, což by mohl být pořádný malér. Menší poranění se sice zahojí do pár týdnů, kvůli vážnějšímu by však Yamal mohl chybět měsíce.

Moudřejší bude Barcelona i španělský národní tým během čtvrtka, kdy Yamal podstoupí podrobnější vyšetření, které určí přesný rozsah zranění a délku absence.

„Doufejme, že to nebude tak hrozné, ale musíme počkat,“ dodal Flick.

Kvůli poranění zadního stehenního svalu momentálně Barceloně chybí jiný klíčový křídelník Raphinha, který se zranil během reprezentační přestávky.

Ve středečním utkání se Celtou Vigo mimochodem střídal i portugalský krajní bek Cancelo, jenž se pro změnu držel za koleno.

Barcelona nakonec zvítězila 1:0 a šest kol před koncem má v čele tabulky devítibodový náskok před Realem Madrid.

Momentálně ale netrpělivě čeká, jak na tom bude její největší hvězda.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 32 27 1 4 85:30 82
2. Real MadridReal Madrid 32 23 4 5 67:30 73
3. VillarrealVillarreal 31 19 4 8 56:36 61
4. Atlético MadridAtlético 32 17 6 9 53:35 57
5. Real BetisBetis 32 12 13 7 48:40 49
6. Celta VigoCelta Vigo 32 11 11 10 44:41 44
7. GetafeGetafe 32 13 5 14 28:32 44
8. Real SociedadReal Sociedad 32 11 9 12 49:49 42
9. Athletic BilbaoBilbao 32 12 5 15 34:45 41
10. OsasunaOsasuna 32 10 9 13 37:39 39
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 31 10 8 13 37:48 38
12. GironaGirona 32 9 11 12 35:48 38
13. ValenciaValencia 32 9 9 14 35:47 36
14. Elche CFElche 32 8 11 13 42:49 35
15. MallorcaMallorca 32 9 8 15 40:49 35
16. Rayo VallecanoRayo Vallecano 31 8 11 12 29:38 35
17. Sevilla FCSevilla 31 9 7 15 39:51 34
18. Deportivo AlavésAlavés 32 8 9 15 36:48 33
19. Levante UDLevante 31 7 8 16 35:50 29
20. Real OviedoOviedo 31 6 9 16 24:48 27

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

