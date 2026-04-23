Na světovém šampionátu má osmnáctiletý talent debutovat, jeho start je ale teď v ohrožení.
Ve středu proti Celtě proměnil v závěru poločasu penaltu, kterou si sám vybojoval. Barceloně tím sice vyhrál zápas, ale sám musel po krátkém ošetření v doprovodu lékařů do šaten.
„Musíme počkat. Musíme zjistit, co to je. Něco se stalo. Cítil to. Po gólu by bezdůvodně neopustil hřiště,“ řekl kouč Hansi Flick.
První zprávy ve Španělsku hovoří o trhlině ve svalu, což by mohl být pořádný malér. Menší poranění se sice zahojí do pár týdnů, kvůli vážnějšímu by však Yamal mohl chybět měsíce.
Moudřejší bude Barcelona i španělský národní tým během čtvrtka, kdy Yamal podstoupí podrobnější vyšetření, které určí přesný rozsah zranění a délku absence.
„Doufejme, že to nebude tak hrozné, ale musíme počkat,“ dodal Flick.
Proměněná penalta a okamžité střídání. 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 dnešní duel s Celtou Vigo nedohrál.
#NovaSport | #LALIGAEASPORTS — Nova Sport (@novasport_cz) April 22, 2026
Kvůli poranění zadního stehenního svalu momentálně Barceloně chybí jiný klíčový křídelník Raphinha, který se zranil během reprezentační přestávky.
Ve středečním utkání se Celtou Vigo mimochodem střídal i portugalský krajní bek Cancelo, jenž se pro změnu držel za koleno.
Barcelona nakonec zvítězila 1:0 a šest kol před koncem má v čele tabulky devítibodový náskok před Realem Madrid.
Momentálně ale netrpělivě čeká, jak na tom bude její největší hvězda.