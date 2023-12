Překvapení? Ne, kandidát na titul. Girona opouští stín velikánů a staví vlastní tvář

V prosinci, po šestnácti odehraných kolech španělské nejvyšší soutěže, je Girona na prvním místě o dva body před hvězdným Realem Madrid.

S jedinou porážkou a nejlepším útokem za sebou dál nechává ostatní giganty: Atlético Madrid, Barcelonu i ambiciózní Real Sociedad s tradičně vysoko hrajícím Athleticem Bilbao.

Když na konci září Girona přišla o historické první místo v přímém souboji s Realem (0:3), mohlo se zdát, že úvodní pohádka skončila.

Naopak.

Odrazila se a přidala sérii pěti vítězství, jen jedinou ztrátu a k následujícím třem bodům pak v neděli Girona přihodila i famózní triumf na stadionu místního rivala z Barcelony, což server The Athletic příznačně glosoval: „Byli vedle ní jen malým přátelským sousedem, teď je z nich vážný sok v boji o titul.“

Sociálními sítěmi létá srovnání s anglickým Leicesterem, jemuž se v sezoně 2015/16 z pozice průměrného celku podařilo zničehonic po senzační jízdě ovládnout Premier League.

Díváme se tentokrát na španělskou verzi?

„Už nejsou překvapením, ale kandidátem na trofej. Mají skvělý tým,“ přihodil po utkání barcelonský kouč Xavi.

Fotbalisté Girony oslavují senzační vítězství na hřišti Barcelony.

Uznání přišlo po nesmírně zábavném zápase plném šancí. Domácí jich sice měli více, podle statistik byly možná kvalitnější, góly ale dávali hosté. Barcelonský projev namíchl několik stovek příznivců, kteří po třetí inkasované brance houfně opouštěli stadion.

Vyrovnání měl pak v nastavení na hlavě Lewandowski, míč si ale nešikovně nastřelil do ramene, a tak se ze čtvrtého gólu a svého prvního vítězství nad Barcelonou radovala Girona.

Pojistku mimochodem zařídil Christhian Stuani, sedmatřicetiletý uruguayský útočník, jenž je v týmu už šest let – od doby, kdy v květnu 2017 Girona poprvé postoupila do nejvyšší soutěže.

Zažil i návrat do druhé ligy, kde tým před dvěma lety převzal právě kouč Míchel. Neznámý taktik, jehož předchozí angažmá ve Vallecanu a Huesce skončila neslavně. Jenže v Gironě jako by se našel.

Postoupil zpět do La Ligy, v minulé sezoně skončil desátý a ze záchranářské mise je rázem jeden z nejlepších výsledků lídra španělské ligy v historii.

Podívejte se na sestřih utkání mezi Barcelonou a Gironou:

„Důležité ale je, že máme 41 bodů. Na zápas s Barcou nezapomeneme. Bylo to skvělé utkání. Lize jsme navíc prokázali velkou službu tím, že jsme ublížili rivalovi. Mám velkou radost,“ neskrýval nadšení Míchel.

Přesto velké emoce kolem jeho týmu krotil.

„Nevím, jestli můžeme vyhrát La Ligu. Není to náš cíl. Je to na nás tlak od Barcy, Xavimu jsem to hned říkal. Až nastane poslední třetina sezony, kolem 26. kola, tak si řekneme, jak si stojíme a jak se změnily naše cíle,“ pokračoval střídmě.

„Teď je to samozřejmě ještě daleko, ale je pravda, že data hovoří o historické sezoně.“

A to přesto, že před startem ročníku tým přišel o čtyři důležité opory. Přesto, že v kádru nenajdete žádná zvučná jména, ale precizně vybrané hráče, kteří zapadají do systému. Za fotbalistu skromný klub nikdy nedal víc než 180 milionů korun.

Pro srovnání – i Dávid Hancko nebo Alexander Bah odcházeli z české ligy do zahraničí za víc peněz.

A to Girona nemá za zády žádné chudé majitele. Téměř polovinu akcií drží nadnárodní kolos City Football Group, který ovládá anglický Manchester City a má podíl v dalších jedenácti klubech po celé planetě.

Vlastní tvář střídmé cesty se ale zatím vyplácí víc než zběsilé utrácení.

Postupné zapracování mladíků a vycházejících hvězd, které napoprvé neuspěly v konkurenci největších světových akademií, nebo nákup vycházejících talentů z méně slavných soutěží, to je Girona, kterou táhne ukrajinské duo Cygankov – Dovbyk nebo španělští talenti Gutiérrez a Aleix s Ericem Garciou.

Trenér Girony Míchel s fanoušky slaví vítězství nad Barcelonou.

Ve městě, kde největšího sportovního úspěchu dosáhl basketbal, ze stínu gigantů pomaličku vystupuje i fotbal.

„Většina obyvatel tady totiž fandí Barceloně, Realu nebo dokonce Espaňolu,“ přiznal před dvěma týdny prezident klubu Delfi Geli. „To byl asi nejsnazší způsob, jak se tady dostat blíž k elitě.“

„Barceloně fandím od dětství a rád bych si za ni někdy zahrál,“ přidal kapitán Aleix Garcia. Ten druhý Garcia, Eric, v akademii katalánského velkoklubu začínal v pěti letech a v Gironě z něj hostuje.

Mimochodem, i prezident klubu dřív ve slavné La Masii působil, prošel jí také sportovní ředitel Quique Carcel i spolumajitel Pere Guardiola, bratr slavného kouče Manchesteru City.

Během šestnácti let se mrňavý soused postupně propracoval ze čtvrté ligy až na úroveň honosnějšího rivala. Má zároveň blízko k tomu, aby kromě jednoho skalpu nakonec předčil všechny ostatní kluby ve Španělsku.

I díky tomu byste pak v místech, kam se dřív na fotbal chodilo dívat zhruba dvě stě diváků, mohli z úst mladých fotbalistů při otázce na oblíbený klub konečně slyšet: Girona.