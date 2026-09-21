Zápas rozhodl otřesný výkon sudího, čertí se Real. Mourinho ukazoval fotky faulů

Real dohrával v deseti po vyloučení Huijsena, jenž krátce po změně stran stáhl ve vápně Simeoneho. Původně dostal jen žlutou, po kontrole u videa ho ale sudí Miguel Ángel Ortiz Arias vyloučil, z penalty se prosadil Grimaldo a poté zvýšil David.
V závěru sice vstřelil kontaktní gól Rüdiger, ale na víc se Real nezmohl.
„Po vyloučení jsme to měli složité. A teď si představte, jak by to vypadalo, kdybychom my hráli proti devíti. Kdyby zvítězila spravedlnost,“ rýpl si Mourinho.
„Zápas rozhodl otřesný výkon rozhodčího,“ napsal pak Real na sociální sítě a přidal popis jednotlivých situací.
Pojďme tedy na ně.
Prvním kontroverzním okamžikem byl souboj Bellinghama s Romerem – anglický záložník šel do skluzu, vykopl soupeři balon a ten mu došlápl na koleno. Sudí nejprve udělil žlutou Bellinghamovi, po kontrole u videa se ale opravil a dal ji Romerovi, Real však volá po červené.
Cristian Romero a Jude Bellingham se potkali v souboji, který byl vyhodnocen žlutou kartou pro hráče Atlética. Souhlasíte? 👀🟨#NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/XF9qTGcW0O— Nova Sport (@novasport_cz) September 20, 2026
A stejně tak ji chtěl vidět i po souboji Valverdeho s Leem, jenž mu nataženou nohou tvrdě prošlápl kotník a holeň.
„Ortis Arias měl na celou situaci skvělý výhled, ale neudělil červenou kartu, dokonce ani žlutou, a VAR ho neupozornil na chybu,“ zlobí se Real.
„Nasadí na derby 41letého rozhodčího bez mezinárodních zkušeností. Určitě nepískal proto, že je dobrý,“ přisadil si Mourinho. „Chudák se pak musí vyrovnat s tlakem, který je opravdu intenzivní. Nechci tvrdit, že to na nás ušili. Rád bych věřil, že to prostě byla jenom chyba.“
Tenhle moment bude ve fanoušcích Realu Madrid asi dlouho rezonovat. Vysvětlíte nám někdo, proč se tady nečervenalo? #NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/4iAvkEltom— Nova Sport (@novasport_cz) September 20, 2026
„Ať už se jedná o kohokoliv z nás – o Mourinha, Flicka nebo Pellegriniho – musíme si dávat pozor, co říkáme. Je určitá hranice, kterou nesmíme překročit,“ nechtěl se pouštět do větších kontroverzí kouč Atlétika Diego Simeone.
Po změně stran šel každopádně nakonec do deseti Real a po dvou gólech bylo víceméně po zápase, jelikož si hosté nedokázali vytvořit převahu ani v plném počtu, natož v oslabení.
„Já své hráče můžu jenom obejmout, protože odehráli skvělý poločas a ukázali charakter,“ oponoval však Mourinho.
Moc dobře ale ví, že Realu start sezony nevyšel ani zdaleka ideálně.
Jose Mourinho began his press conference with pictures of two fouls committed by Atleti players that he says should have been red cards. pic.twitter.com/JfP6tn1SEC— ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2026
Po sedmi ligových kolech má 15 bodů a do reprezentační přestávky jde ze čtvrtého místa. Na vedoucí Barcelonu ztrácí už šest bodů a je před ním ještě Atlético a Sevilla.
Výkony navíc také v některých ohledech budí rozpaky. V útoku má Real problémy s efektivitou, v obraně pro změnu dělá zbytečné chyby. Proti Atlétiku pak i v jedenácti předvedl zatím asi nejhorší výkon v této sezoně, byť lze samozřejmě spekulovat, jak by se zápas vyvíjel, kdyby minimálně Lee dostal červenou kartu.
„Pokud nás nechají v klidu a nechají nás soupeřit v rovných podmínkách s ostatními, tak věřím, že to zvládneme otočit. Sezona je ještě dlouhá,“ prohlásil Mourinho.
Hned na jejím startu se ale dostal pod tlak.