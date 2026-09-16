V úterý večer rozhodl zápas na Elche (3:2), kde Real překvapivě přišel o dvoubrankový náskok.
Kouč José Mourinho narychlo sáhl po Espím v 87. minutě, i to však jedenadvacetiletému útočníkovi stačilo. Prosadil se po rychlém protiútoku, kdy mu Mbappé po náběhu za obranu přihrál balon před prázdnou bránu.
„Zase jednou jsem nejšťastnější muž na světě,“ zářil po utkání.
"ESPÍ DÁVÁ GÓL!" 💥— Nova Sport (@novasport_cz) September 15, 2026
Už to vypadalo, že si Real odveze z Elche jen bod, pak se do toho ale vložili Mbappé s žolíkem Espím! 🫨#NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/7E7ANWN52R
Podobně Real zachránil hned v prvním kole na půdě Espaňolu (2:1), kde po závaru ve vápně prostřelil změť obránců. A za hrdinu mohl být i proti Betisu (0:1), tam však jeho vyrovnávací gól kopem přes hlavu neplatil kvůli ofsajdu.
Pokaždé když nastoupí, je mimořádně efektivní.
Vždyť dva vítězné góly v 90. minutě (či později) nemá v této sezoně žádný jiný fotbalista ve španělské lize.
Na první pohled vás přitom trkne, že do týmu plného technických hráčů úplně nezapadá. Má 194 centimetrů a je klasickým robustním typem útočníka, kterého na kličky neužije. Ale právě proto si ho Mourinho vyžádal, protože někdo takový v kádru madridského celku zoufale chyběl.
Espí, celým jménem Carlos Espí Escrihuela, dorazil v létě z Levante, kde si v minulé sezoně poprvé vyzkoušel nejvyšší španělskou soutěž. Na podzim i kvůli zranění skoro nehrál, na jaře ale jedenácti góly pomohl týmu k záchraně mezi elitou. To stačilo, aby na něj ukázal Real a zaplatil za něj 25 milionů eur (zhruba 600 milionů korun).
„Seběhlo se to během čtyř dnů a všichni v klubu mi zdůrazňovali, ať to nikomu neřeknu. Nemohl jsem se podělit se svými prarodiči ani přáteli. Když jsem letěl do Madridu, všichni se mě ptali, co tam budu dělat,“ vzpomínal s úsměvem.
Litovat zatím v Realu nemusí.
„Vede si opravdu dobře a je neuvěřitelně motivovaný,“ chválil ho Mourinho po úterním utkání.
Mnozí fanoušci Espího přirovnávají k Joseluovi, který zářil v sezoně 2023/24. Jsou si podobní jak postavou a herním stylem, tak rolí v týmu. Espí ještě ani jednou nenastoupil v základu a na trávník chodí buď na posledních pár desítek vteřin v rámci taktického střídání, nebo když Real potřebuje dát gól.
„Jeho konkurencí je Mbappé, který předvádí skvělé výkony. A nasadit je oba není tak jednoduché, protože nemáme klasické křídelníky, abychom mohli hrát formaci 4-4-2. Proti Elche jsme riskovali, protože nám remíza nestačila,“ vysvětloval Mourinho.
„Mbappé je opravdu neuvěřitelný na tréninku i při zápasech. Je to šílené, co předvádí,“ pravil skromně Espí, který rolí náhradníka přijímá.
Možná ale bude stačit pár dalších vítězných gólů a Mourinho ho v hierarchii povýší.