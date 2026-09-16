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Smrtící žolík Espí. Svůj přestup musel v létě tajit, teď Realu vyhrává zápasy

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  12:05
Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche.

Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche. | foto: Reuters

Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche.
Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche.
Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche s Kylianem Mbappém.
Fotbalisté Realu Madrid slaví gól Carlose Espího do sítě Elche.
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Už podruhé v této sezoně gólem v závěru vyhrál fotbalistům Realu Madrid zápas a to zatím dohromady nestihl ani třicet soutěžních minut. I mezi letními posilami poněkud zapadl, přesto je zatím tou dost možná nejplatnější. Seznamte se, Carlos Espí.

V úterý večer rozhodl zápas na Elche (3:2), kde Real překvapivě přišel o dvoubrankový náskok.

Kouč José Mourinho narychlo sáhl po Espím v 87. minutě, i to však jedenadvacetiletému útočníkovi stačilo. Prosadil se po rychlém protiútoku, kdy mu Mbappé po náběhu za obranu přihrál balon před prázdnou bránu.

„Zase jednou jsem nejšťastnější muž na světě,“ zářil po utkání.

Podobně Real zachránil hned v prvním kole na půdě Espaňolu (2:1), kde po závaru ve vápně prostřelil změť obránců. A za hrdinu mohl být i proti Betisu (0:1), tam však jeho vyrovnávací gól kopem přes hlavu neplatil kvůli ofsajdu.

Pokaždé když nastoupí, je mimořádně efektivní.

Vždyť dva vítězné góly v 90. minutě (či později) nemá v této sezoně žádný jiný fotbalista ve španělské lize.

Na první pohled vás přitom trkne, že do týmu plného technických hráčů úplně nezapadá. Má 194 centimetrů a je klasickým robustním typem útočníka, kterého na kličky neužije. Ale právě proto si ho Mourinho vyžádal, protože někdo takový v kádru madridského celku zoufale chyběl.

Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche.
Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche.

Espí, celým jménem Carlos Espí Escrihuela, dorazil v létě z Levante, kde si v minulé sezoně poprvé vyzkoušel nejvyšší španělskou soutěž. Na podzim i kvůli zranění skoro nehrál, na jaře ale jedenácti góly pomohl týmu k záchraně mezi elitou. To stačilo, aby na něj ukázal Real a zaplatil za něj 25 milionů eur (zhruba 600 milionů korun).

„Seběhlo se to během čtyř dnů a všichni v klubu mi zdůrazňovali, ať to nikomu neřeknu. Nemohl jsem se podělit se svými prarodiči ani přáteli. Když jsem letěl do Madridu, všichni se mě ptali, co tam budu dělat,“ vzpomínal s úsměvem.

Litovat zatím v Realu nemusí.

„Vede si opravdu dobře a je neuvěřitelně motivovaný,“ chválil ho Mourinho po úterním utkání.

Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche s Kylianem Mbappém.

Mnozí fanoušci Espího přirovnávají k Joseluovi, který zářil v sezoně 2023/24. Jsou si podobní jak postavou a herním stylem, tak rolí v týmu. Espí ještě ani jednou nenastoupil v základu a na trávník chodí buď na posledních pár desítek vteřin v rámci taktického střídání, nebo když Real potřebuje dát gól.

„Jeho konkurencí je Mbappé, který předvádí skvělé výkony. A nasadit je oba není tak jednoduché, protože nemáme klasické křídelníky, abychom mohli hrát formaci 4-4-2. Proti Elche jsme riskovali, protože nám remíza nestačila,“ vysvětloval Mourinho.

„Mbappé je opravdu neuvěřitelný na tréninku i při zápasech. Je to šílené, co předvádí,“ pravil skromně Espí, který rolí náhradníka přijímá.

Možná ale bude stačit pár dalších vítězných gólů a Mourinho ho v hierarchii povýší.

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16.9. 19:00
  • 2.62
  • 3.10
  • 3.09
Atlético Madrid vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
16.9. 19:00
  • 1.38
  • 5.06
  • 8.86
Levante UD vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:30
  • 3.37
  • 3.61
  • 2.20
FC Barcelona vs. Racing Santander //www.idnes.cz/sport
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  • 29.90
Real Betis vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
17.9. 19:00
  • 1.70
  • 3.65
  • 5.48
Málaga CF vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:30
  • 3.51
  • 3.92
  • 1.99

7. kolo

Espaňol Barcelona vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 1.84
  • 3.62
  • 4.50
Osasuna vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
19.9. 14:00
  • 2.29
  • 3.29
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Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:15
  • 1.64
  • 3.92
  • 5.55
Celta Vigo vs. Racing Santander //www.idnes.cz/sport
19.9. 18:30
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6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 5 5 0 0 21:4 15
2. Real MadridReal Madrid 6 5 0 1 17:6 15
3. Real BetisBetis 5 4 0 1 7:6 12
4. Deportivo AlavésAlavés 6 3 1 2 11:6 10
5. Atlético MadridAtlético 5 3 1 1 10:6 10
6. Sevilla FCSevilla 5 3 1 1 8:6 10
7. Deportivo de A CoruňaA Coruňa 5 2 3 0 9:6 9
8. Espaňol BarcelonaEspaňol 6 2 1 3 9:7 7
9. Athletic BilbaoBilbao 5 2 1 2 7:6 7
10. Racing SantanderSantander 5 2 1 2 9:9 7
11. OsasunaOsasuna 5 2 1 2 5:8 7
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 2 1 3 10:15 7
13. Real SociedadReal Sociedad 6 2 1 3 6:11 7
14. Levante UDLevante 5 1 2 2 7:9 5
15. GetafeGetafe 5 1 2 2 3:6 5
16. Celta VigoCelta Vigo 6 0 4 2 3:6 4
17. ValenciaValencia 6 1 1 4 2:10 4
18. Málaga CFMálaga 5 0 3 2 2:8 3
19. VillarrealVillarreal 5 0 2 3 7:10 2
20. Elche CFElche 6 0 2 4 8:16 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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