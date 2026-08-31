Hlavně ať se fanoušci baví! Real pod Mourinhem prožívá skvělý vstup do sezony

Real si to ale mohl dovolit.
Vždyť už po půlhodině vedl 3:0, což byl mimochodem jeho nejlepší start do ligového zápasu od podzimu 2019.
„Důležité pro mě je, že se fanoušci bavili. A věřím, že se některým líbila i druhé půle. Tým pracoval skvěle do obrany, hráči se poctivě vraceli dozadu. Fotbal není jen o tom si užívat krásné góly, je i o tom, abychom měli dobrý pocit, že fungujeme jako tým,“ pokračoval Mourinho.
Což tak zatím působí.
Je až k nevíře, jak se pod ním za relativně krátkou dobu Real proměnil. Z klubu, kde na jaře bujely konflikty mezi hráči, je najednou vysmátá parta, která se fotbalem viditelně baví. A baví i fanoušky – v úvodních třech kolech zatím Real třikrát zvítězil a nastřílel deset branek.
Velkou zásluhu na tom má zejména útočná trojka Mbappé-Vinícius-Bellingham.
„Ti nejlepší hráči vždycky chtějí hrát pohromadě, protože přemýšlí podobně. Psalo se, že je tady všechny tři nechci, ale já chci vždycky mít v klubu ty nejlepší,“ usmál se Mourinho.
Je ještě brzo na větší soudy, ale minimálně v prvních třech kolech dokázal to, co žádný z jeho předchůdců v uplynulých dvou sezonách – ušít jim na míru systém, v němž si navzájem vyhoví a všichni tři budou zářit.
Hodně se to projevuje zejména u Bellinghama, jenž se po parádní úvodní sezoně poněkud upozadil a často měl defenzivnější úkoly. Kdežto teď má po třech ligových kolech dva góly a dvě asistence, po jeho hlavičce si navíc v neděli Málaga ještě vstřelila vlastní gól.
„Je hodně náročný na sebe i na ostatní, je to neuvěřitelný hráč. Když jsem minulou sezonu vedl Benfiku a hráli jsme s Realem, mnohdy bránil pomalu jako druhý levý obránce, což je pozice, kde ho vidět nechci,“ zdůraznil třiašedesátiletý portugalský stratég.
Podívejte se na úvodní gól Bellinghama v zápase s Málagou:
Heeey Jude 🎼— Nova Sport (@novasport_cz) August 30, 2026
Tohle si asi hráči a fanoušci Málagy nezazpívali. Jude Bellingham byl u prvních dvou branek Realu. 😮💨#NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/FIRO6XliHO
Sám si ale uvědomuje, že se nesmí nechat uchlácholit podařeným startem.
„Náročné časy přijdou. Někdo se zraní, budeme kritizování, prohrajeme. Je to nevyhnutelné a právě pro tyhle momenty je potřeba vybudovat silný tým, který to zvládne a nezkazí to celou sezonu,“ připomněl Mourinho minulý ročník.
Tehdy se hráči Realu postupně rozhádali s trenérem Alonsem i mezi sebou a výsledkem byla druhá sezona v řadě bez trofeje.
„Proto je mým cílem, aby se každý cítil důležitý. Dopředu jsem hráče upozorňoval, že budu v úvodu sezony často rotovat sestavou. Chci dát šanci těm, kteří jsou stejně dobří jako ostatní. Protože tady mají kvalitu všichni,“ vysvětlil Mourinho.
Příští zápas čeká Real v pátek na Betisu a pak vyzve v Lize mistrů milánský Inter, což bude pro Mourinha pikantní souboj – s Interem totiž vyhrál v roce 2010 treble.