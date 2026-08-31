Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hlavně ať se fanoušci baví! Real pod Mourinhem prožívá skvělý vstup do sezony

Autor:
  11:32
Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu s Málagou.

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu s Málagou. | foto: Reuters

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu s Málagou.
Hráči Realu Madrid slaví gól do sítě Málagy.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví gól do sítě Málagy.
Hráči Realu Madrid slaví gól do sítě Málagy.
7 fotografií
Že se snaží v klubu nastolit přísnou kulturu a disciplínu vám naznačí i jeden konkrétní moment ze závěru nedělního utkání. Záložník Güler zvýšil už na 4:0, ale když kamery zabraly realizační tým, José Mourinho ani nehnul brvou a se zamyšleným výrazem jen seděl na lavičce. „Druhá půle už byla taková udržovací,“ uznal trenér fotbalistů Realu Madrid po výhře nad Málagou.

Real si to ale mohl dovolit.

Vždyť už po půlhodině vedl 3:0, což byl mimochodem jeho nejlepší start do ligového zápasu od podzimu 2019.

„Důležité pro mě je, že se fanoušci bavili. A věřím, že se některým líbila i druhé půle. Tým pracoval skvěle do obrany, hráči se poctivě vraceli dozadu. Fotbal není jen o tom si užívat krásné góly, je i o tom, abychom měli dobrý pocit, že fungujeme jako tým,“ pokračoval Mourinho.

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu s Málagou.
Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu s Málagou.

Což tak zatím působí.

Je až k nevíře, jak se pod ním za relativně krátkou dobu Real proměnil. Z klubu, kde na jaře bujely konflikty mezi hráči, je najednou vysmátá parta, která se fotbalem viditelně baví. A baví i fanoušky – v úvodních třech kolech zatím Real třikrát zvítězil a nastřílel deset branek.

Velkou zásluhu na tom má zejména útočná trojka Mbappé-Vinícius-Bellingham.

„Ti nejlepší hráči vždycky chtějí hrát pohromadě, protože přemýšlí podobně. Psalo se, že je tady všechny tři nechci, ale já chci vždycky mít v klubu ty nejlepší,“ usmál se Mourinho.

Hráči Realu Madrid slaví gól do sítě Málagy.

Je ještě brzo na větší soudy, ale minimálně v prvních třech kolech dokázal to, co žádný z jeho předchůdců v uplynulých dvou sezonách – ušít jim na míru systém, v němž si navzájem vyhoví a všichni tři budou zářit.

Hodně se to projevuje zejména u Bellinghama, jenž se po parádní úvodní sezoně poněkud upozadil a často měl defenzivnější úkoly. Kdežto teď má po třech ligových kolech dva góly a dvě asistence, po jeho hlavičce si navíc v neděli Málaga ještě vstřelila vlastní gól.

„Je hodně náročný na sebe i na ostatní, je to neuvěřitelný hráč. Když jsem minulou sezonu vedl Benfiku a hráli jsme s Realem, mnohdy bránil pomalu jako druhý levý obránce, což je pozice, kde ho vidět nechci,“ zdůraznil třiašedesátiletý portugalský stratég.

Podívejte se na úvodní gól Bellinghama v zápase s Málagou:

Sám si ale uvědomuje, že se nesmí nechat uchlácholit podařeným startem.

„Náročné časy přijdou. Někdo se zraní, budeme kritizování, prohrajeme. Je to nevyhnutelné a právě pro tyhle momenty je potřeba vybudovat silný tým, který to zvládne a nezkazí to celou sezonu,“ připomněl Mourinho minulý ročník.

Tehdy se hráči Realu postupně rozhádali s trenérem Alonsem i mezi sebou a výsledkem byla druhá sezona v řadě bez trofeje.

„Proto je mým cílem, aby se každý cítil důležitý. Dopředu jsem hráče upozorňoval, že budu v úvodu sezony často rotovat sestavou. Chci dát šanci těm, kteří jsou stejně dobří jako ostatní. Protože tady mají kvalitu všichni,“ vysvětlil Mourinho.

Příští zápas čeká Real v pátek na Betisu a pak vyzve v Lize mistrů milánský Inter, což bude pro Mourinha pikantní souboj – s Interem totiž vyhrál v roce 2010 treble.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Osasuna vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
31.8. 19:30
  • 2.20
  • 2.93
  • 4.29
FC Barcelona vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:30
  • 1.11
  • 11.30
  • 24.10

6. kolo

Real Sociedad vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
3.9. 21:00
  • 2.04
  • 3.55
  • 3.69

4. kolo

Real Betis vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 5.80
  • 4.90
  • 1.49
Athletic Bilbao vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:15
  • 2.79
  • 3.38
  • 2.43
Rayo Vallecano vs. Racing Santander //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 2.28
  • 3.33
  • 3.06
Villarreal vs. Deportivo de A Coruňa //www.idnes.cz/sport
5.9. 21:00
  • 1.51
  • 4.36
  • 5.84
Valencia vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
6.9. 16:15
  • 6.71
  • 5.16
  • 1.38
Málaga CF vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
6.9. 18:30
  • 2.53
  • 3.23
  • 2.76
Deportivo Alavés vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
6.9. 18:30
  • 2.25
  • 3.01
  • 3.42
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:2 9
2. Atlético MadridAtlético 3 2 1 0 7:3 7
3. Deportivo AlavésAlavés 3 2 1 0 5:1 7
4. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 7:0 6
5. Sevilla FCSevilla 3 2 0 1 6:5 6
6. Real BetisBetis 3 2 0 1 4:5 6
7. Deportivo de A CoruňaA Coruňa 3 1 2 0 5:3 5
8. OsasunaOsasuna 2 1 1 0 2:1 4
9. Levante UDLevante 3 1 1 1 5:5 4
10. Racing SantanderSantander 3 1 1 1 5:5 4
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 3 1 0 2 5:4 3
12. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 3:5 3
13. GetafeGetafe 2 1 0 1 1:3 3
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 0 2 3:6 3
15. VillarrealVillarreal 3 0 2 1 4:5 2
16. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 0 1 1 2:3 1
17. Celta VigoCelta Vigo 3 0 1 2 1:4 1
18. ValenciaValencia 3 0 1 2 1:4 1
19. Elche CFElche 3 0 1 2 3:9 1
20. Málaga CFMálaga 3 0 1 2 1:7 1

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Kozlovice do fotbalové Evropy?! I realisté mohou mít sny, pohár je jejich cesta

Zástupci fotbalových Kozlovic na losování třetího kola MOL Cupu, v němž...

Tak, tuhle chytnu! Na penaltu karvinského Lawaliho si věřil. Nigerijský fotbalista zacupital a pak svůj pokus poslal doleva. V ideální výšce pro kozlovického brankáře Jakuba Obzinu. Chyceno! Euforie....

31. srpna 2026  11:33

Hlavně ať se fanoušci baví! Real pod Mourinhem prožívá skvělý vstup do sezony

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu s Málagou.

Že se snaží v klubu nastolit přísnou kulturu a disciplínu vám naznačí i jeden konkrétní moment ze závěru nedělního utkání. Záložník Güler zvýšil už na 4:0, ale když kamery zabraly realizační tým,...

31. srpna 2026  11:32

Kušej přispěl Liberci prvním bodem. Snad se mi teď rozvážou nohy, doufá

Liberecký útočník Lukáš Mašek slaví vstřelený gól s Vasilem Kušejem.

Čekání skončilo. Vasil Kušej si proti Hradci připsal ve fotbalové lize první bod po svém letním příchodu ze Slavie. Chytrým rozehráním přímého kopu připravil v závěru prvního poločasu vítězný gól...

31. srpna 2026  10:21

Chytřejší vyhrál. A utíká. Jak Slavia vyškolila v derby Spartu, která pálila šance

Fotbalisté Slavie se radují z gólu, který vstřelil Emmanuel Ayaosi.

Měla šanci se vyšvihnout před rivala. Místo toho na něj ztrácí pět bodů. Po zápase, který v ní může zanechat hluboké rány. Fotbalová Sparta doma derby nezvládla. Vůbec! Porážka 0:3 se Slavií, to je...

31. srpna 2026

Chyběl hlavně moment překvapení, řekl Gabriel po svém plzeňském debutu

Šimon Slončík (vlevo) a Michal Trávník ze Slovácka a Adam Gabriel z Plzně

Pětadvacetiletý obránce Adam Gabriel má za sebou premiéru v dresu plzeňské Viktorie. Dva dny po svém přestupu z Midtjyllandu na západ Čech nastoupil v nedělním ligovém duelu proti Slovácku. V novém...

31. srpna 2026  9:29

Kozel po první porážce: Přepínání mezi Evropou a ligou bude v hlavě těžké

Jablonecký kouč Luboš Kozel v Teplicích.

Čtvrteční pohádka, nedělní vystřízlivění. Fotbalový Jablonec poprvé při přepínání mezi módy Konferenční liga – Chance liga zakopl, na Stínadlech vyslal jen jednu střelu na teplickou branku a...

31. srpna 2026

Priske pochválil Slavii: Vyhrála férově. V osobním bránění je nejlepší v Evropě

Sparťanský trenér Brian Priske během derby proti Slavii

Viděl, jak jeho tým držel balon, sbíral rohy i střely a pálil šance. Ale také si uvědomoval, že tentokrát ho soupeř přechytračil. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, hodnotil derby se Slavií v...

31. srpna 2026

Trpišovský popsal vítězný plán pro derby: Že nevidím chybu? To jsem řekl v euforii

Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovský slaví vítězství v derby nad...

Sestava, kterou pro derby vymyslel, překvapila snad úplně všechny. „Je šesté kolo, čeká nás spousta zápasů. Nemůžu vám říct úplně všechno,“ culil se po vítězství na Spartě slávistický kouč Jindřich...

31. srpna 2026

Sestřihy 6. kola Chance Ligy: Slavia ovládla pražské derby a vrací se na první příčku

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti...

Tolik očekávané 318. derby už zná svého vítěze. Jsou ním fotbalisté Slavie Praha, kteří udolali Spartu na jejím hřišti v poměru 3:0. Přestože letenští byli po drtivou většinu zápasu na míči a byli...

31. srpna 2026  1:01

Karabec po derby: Neakceptovatelný výsledek. Mrzí mě, že jsme neefektivní

Sparťanský záložník Adam Karabec lituje neproměněné šance

Poprvé odpovídal na tiskové konferenci coby nově jmenovaný kapitán sparťanských fotbalistů. A hned musel hodnotit tvrdou porážku 0:3 v derby se Slavií. „Takový výsledek doma je pro nás prostě...

30. srpna 2026  23:51

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek

Pyro sparťanských fanoušků v derby proti Slavii

Důvodů, proč z dění na trávníku občas přesunout pozornost na tribuny, byste v nedělním fotbalovém derby napočítali až až. Nejen kvůli událostem toho minulého. Tak třeba: poprvé se ve sparťanském...

30. srpna 2026  22:25

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

30. srpna 2026  19:05,  aktualizováno  22:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.