Mbappé dvěma góly nasměroval Real k výhře. Espaňol i s Králem obral Atlético

Zvesela vkročil do zadýchaného sálu novinářů a zvolal: „Tak jdeme na to, ne?“ Petr Rada, trenér fotbalové Dukly, měl po sobotní remíze s favorizovanou Slavií (0:0) dobrou náladu. Jeho tým předvedl...

Fotbalisté Baníku Ostrava si ve 27. kole Chance Ligy poradili s Pardubicemi, vyhráli 5:2 a minimálně do neděle poskočili na druhou příčku tabulky. Hosté, kteří do té doby na jaře nedali gól, šli...

Jsem zpátky! Ewerton už zase pálí za Baník. Těšil jsem se jako malý kluk, smál se

To byl návrat! To bylo střídání! Víc než měsíc Ewerton absentoval, když ale poprvé po zranění kotníku nastoupil do zápasu, potřeboval pouhých 82 vteřin na gól. Ten ze 67. minuty do sítě Pardubic...