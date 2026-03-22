Real v madridském derby porazil Atlético, triumf dvěma góly režíroval Vinícius

Real byl v derby od úvodního hvizdu lepším týmem, nedokázal ale proměňovat své šance a do vedení tak ve 33. minutě šlo Atlético. Na konci rychlého brejku byl Lookman.
Domácí vtrhli do druhého dějství s velkým nasazením a už po pěti minutách mu byla odměnou penalta za nešikovný faul Hancka. Z nařízeného pokutového kopu srovnal Vinícius Júnior.
Real se chopil vedení hned za další tři minuty. Valverde donutil Giméneze k velké chybě ve vlastním vápně a tváří v tvář Mussovi, jenž zaskakuje za zraněnou jedničku Oblaka, se nemýlil.
V 66. minutě však Molina nechal vzpomenout na osm dní starou parádní vítěznou trefu do sítě Getafe a znovu se prosadil dělovkou do levého horního rohu z 30 metrů.
Atlético se však z nerozhodného stavu radovalo jen šest minut. Vinícius Júnior na hranici vápna převzal přihrávku od Alexandra-Arnolda, několika doteky s balónem se dostal do střelecké pozice a umístěnou střelou k pravé tyči rozhodl o vítězi. Atlético si v závěru po vyloučení Valverdeho ještě vypracovalo několik brankových příležitostí, domácí ale podržel brankář Lunin.
O jediný zásah Barcelony se ve 24. minutě postaral obránce Araújo, jenž po rohovém kopu na zadní tyči hlavou zužitkoval Cancelův centr. Hosté se ve zbytku zápasu tlačili za vyrovnáním, domácí brankář García ale svůj tým několika zákroky podržel a uhájil čisté konto.
Vigo v 37. minutě vedlo 3:0 po dvou brankách Jutgly, jenž mezi svými trefami ještě přihrál na gól Álvarezovi. Hosté začali stíhací jízdu v nastavení prvního poločasu gólem Martíneze.
Stejný hráč pak stejně jako domácí Jutglá přihrál na druhý gól Pérezovi a sám v 74. minutě srovnal na 3:3. O rozhodující zásah se pak dvanáct minut před koncem postaral Rebbáš, jenž se ve španělské lize prosadil poprvé od listopadu 2023.
Alavés ve Vigu vybojoval první výhru po šesti zápasech a na 16. místě má tříbodový náskok na pásmo sestupu. Celta nevyhrála potřetí za sebou a na posledním pohárovém šestém místě má na sedmý San Sebastian už jen tříbodový náskok.
52. Vinícius Júnior
55. Valverde
72. Vinícius Júnior
33. Lookman
66. N. Molina
Lunin – Carvajal (C) (64. Alexander-Arnold), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (64. Mbappé), Tchouaméni, Güler (74. Bellingham) – B. Díaz (74. Camavinga), Vinícius Júnior (87. Á. Carreras).
Musso – M. Llorente, Le Normand (46. Giménez), Hancko, Ruggeri – Simeone (71. Baena), Koke (C), J. Cardoso (57. N. González), Lookman (57. N. Molina) – Griezmann (57. Sørloth), Julián Álvarez.
F. González, Mestre – D. Aguado, Alaba, Gonzalo García, Mastantuono, Ángel.
M. de Luis, Esquivel – Almada, J. Díaz, Lenglet, O. Vargas.
63. Pitarch
27. J. Cardoso, 36. Ruggeri, 61. Hancko, 68. M. Llorente
77. Valverde
Rozhodčí: Munuera Montero – Martínez Moreno, Díaz González
Počet diváků: 77964
24. Araújo
Joan García – Araújo (C), Cubarsí, G. Martín, Cancelo (90. Espart) – Bernal (61. Casadó), Pedri – Yamal (82. Rashford), Fermín López (61. Olmo), Raphinha – Lewandowski (46. Torres).
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Gumbau (59. U. López), Valentín (C) (46. Espino) – C. Martín (46. Á. García), P. Díaz (59. De Frutos), F. Pérez (82. Camello) – Palazón.
Kochen, Szczęsny – Á. Cortés, Eric García, Gavi, Bardghji.
Cárdenas – Balliu, Vertrouwd, Mumin, Felipe, Alemão, Nteka.
8. Raphinha, 26. Yamal, 72. Cubarsí
34. Valentín, 65. F. Pérez, 67. Ciss, 88. Palazón
Rozhodčí: Cordero – Bárcena, Romanová
25. Vivian
45. Sancet
75. Fornals
Simón – Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche – Ruiz de Galarreta (62. Vesga), Rego (86. R. Navarro) – I. Williams, Sancet (72. U. Gómez), Berenguer (86. N. Serrano) – Guruzeta (62. Jauregizar).
Pau López – Ortiz (46. Bellerín), D. Llorente, Natan, V. Gómez – Antony (46. Fornals), Amrábat, M. Roca (46. S. Altimira), Ezalzúlí – Ruibal (74. Ávila), C. Hernández (63. Bakambu).
Padilla – Areso, Boiro, Gorosabel, Izeta, Monreal, S. Sánchez.
Valles – Bartra, Deossa, Fidalgo, Firpo, R. Riquelme, R. Rodríguez.
76. Simón
90. Natan
Rozhodčí: A. Ruiz
Počet diváků: 47723
19. Jutglà
27. H. Álvarez
39. Jutglà
45+3. T. Martínez
50. Á. Pérez
74. T. Martínez
78. Rebbáš
Radu – J. Rodríguez, Aidoo (82. Aspas), Domínguez – Á. Núñez (54. Carreira), Sotelo, Mingueza (54. Fernando López), H. Álvarez – El Abdellaoui (69. Durán), B. Iglesias (C) (69. Rueda), Jutglà.
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco (46. Rebbáš), Parada – Á. Pérez, A. Blanco (C), Ibáñez (46. Guridi), Aleñá (46. Suárez) – Boyé (46. Diabaté), T. Martínez (90+5. Koski).
I. Villar – Antañón, Cervi, Manu Fernández, Lago, Ristić, Swedberg.
Montero, Raúl Fernández – Calebe, Guevara.
65. Fernando López
22. Pacheco, 90+4. Suárez
Rozhodčí: Miguel Sesma – Antonio Sánchez, Carlos Del Cerro