Real v madridském derby porazil Atlético, triumf dvěma góly režíroval Vinícius

Autor: ,
  23:34
Fotbalisté Realu Madrid ve 29. kole španělské ligy vyhráli městské derby s Atlétikem 3:2 a zůstali čtyři body za vedoucí Barcelonou, která dnes porazila Vallecano 1:0. Real uspěl i díky dvěma trefám Viníciuse Júniora a navzdory tomu, že od 77. minuty dohrával bez vyloučeného Federica Valverdeho. Alavés na hřišti Celty Vigo dohnal třígólovou ztrátu a po obratu zvítězil 4:3.
Fotogalerie3

Vinícius Júnior z Realu Madrid slaví gól v derby proti Atlétiku. | foto: Reuters

Real byl v derby od úvodního hvizdu lepším týmem, nedokázal ale proměňovat své šance a do vedení tak ve 33. minutě šlo Atlético. Na konci rychlého brejku byl Lookman.

Domácí vtrhli do druhého dějství s velkým nasazením a už po pěti minutách mu byla odměnou penalta za nešikovný faul Hancka. Z nařízeného pokutového kopu srovnal Vinícius Júnior.

Real se chopil vedení hned za další tři minuty. Valverde donutil Giméneze k velké chybě ve vlastním vápně a tváří v tvář Mussovi, jenž zaskakuje za zraněnou jedničku Oblaka, se nemýlil.

Hráči Realu Madrid slaví gól proti Atlétiku.

V 66. minutě však Molina nechal vzpomenout na osm dní starou parádní vítěznou trefu do sítě Getafe a znovu se prosadil dělovkou do levého horního rohu z 30 metrů.

Atlético se však z nerozhodného stavu radovalo jen šest minut. Vinícius Júnior na hranici vápna převzal přihrávku od Alexandra-Arnolda, několika doteky s balónem se dostal do střelecké pozice a umístěnou střelou k pravé tyči rozhodl o vítězi. Atlético si v závěru po vyloučení Valverdeho ještě vypracovalo několik brankových příležitostí, domácí ale podržel brankář Lunin.

O jediný zásah Barcelony se ve 24. minutě postaral obránce Araújo, jenž po rohovém kopu na zadní tyči hlavou zužitkoval Cancelův centr. Hosté se ve zbytku zápasu tlačili za vyrovnáním, domácí brankář García ale svůj tým několika zákroky podržel a uhájil čisté konto.

Hráči Atlétika Madrid slaví trefu v derby proti Realu.

Vigo v 37. minutě vedlo 3:0 po dvou brankách Jutgly, jenž mezi svými trefami ještě přihrál na gól Álvarezovi. Hosté začali stíhací jízdu v nastavení prvního poločasu gólem Martíneze.

Stejný hráč pak stejně jako domácí Jutglá přihrál na druhý gól Pérezovi a sám v 74. minutě srovnal na 3:3. O rozhodující zásah se pak dvanáct minut před koncem postaral Rebbáš, jenž se ve španělské lize prosadil poprvé od listopadu 2023.

Alavés ve Vigu vybojoval první výhru po šesti zápasech a na 16. místě má tříbodový náskok na pásmo sestupu. Celta nevyhrála potřetí za sebou a na posledním pohárovém šestém místě má na sedmý San Sebastian už jen tříbodový náskok.

Španělská La Liga
29. kolo 22. 3. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Atlético Madrid Atlético Madrid 3:2 (0:1)
Góly:
52. Vinícius Júnior
55. Valverde
72. Vinícius Júnior
Góly:
33. Lookman
66. N. Molina
Sestavy:
Lunin – Carvajal (C) (64. Alexander-Arnold), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (64. Mbappé), Tchouaméni, Güler (74. Bellingham) – B. Díaz (74. Camavinga), Vinícius Júnior (87. Á. Carreras).
Sestavy:
Musso – M. Llorente, Le Normand (46. Giménez), Hancko, Ruggeri – Simeone (71. Baena), Koke (C), J. Cardoso (57. N. González), Lookman (57. N. Molina) – Griezmann (57. Sørloth), Julián Álvarez.
Náhradníci:
F. González, Mestre – D. Aguado, Alaba, Gonzalo García, Mastantuono, Ángel.
Náhradníci:
M. de Luis, Esquivel – Almada, J. Díaz, Lenglet, O. Vargas.
Žluté karty:
63. Pitarch
Žluté karty:
27. J. Cardoso, 36. Ruggeri, 61. Hancko, 68. M. Llorente
Červené karty:
77. Valverde
Červené karty:

Rozhodčí: Munuera Montero – Martínez Moreno, Díaz González

Počet diváků: 77964

Španělská La Liga
29. kolo 22. 3. 2026 14:00
FC Barcelona FC Barcelona : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1:0 (1:0)
Góly:
24. Araújo
Góly:
Sestavy:
Joan García – Araújo (C), Cubarsí, G. Martín, Cancelo (90. Espart) – Bernal (61. Casadó), Pedri – Yamal (82. Rashford), Fermín López (61. Olmo), Raphinha – Lewandowski (46. Torres).
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Gumbau (59. U. López), Valentín (C) (46. Espino) – C. Martín (46. Á. García), P. Díaz (59. De Frutos), F. Pérez (82. Camello) – Palazón.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – Á. Cortés, Eric García, Gavi, Bardghji.
Náhradníci:
Cárdenas – Balliu, Vertrouwd, Mumin, Felipe, Alemão, Nteka.
Žluté karty:
8. Raphinha, 26. Yamal, 72. Cubarsí
Žluté karty:
34. Valentín, 65. F. Pérez, 67. Ciss, 88. Palazón

Rozhodčí: Cordero – Bárcena, Romanová

Španělská La Liga
29. kolo 22. 3. 2026 18:30
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Real Betis Real Betis 2:1 (2:0)
Góly:
25. Vivian
45. Sancet
Góly:
75. Fornals
Sestavy:
Simón – Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche – Ruiz de Galarreta (62. Vesga), Rego (86. R. Navarro) – I. Williams, Sancet (72. U. Gómez), Berenguer (86. N. Serrano) – Guruzeta (62. Jauregizar).
Sestavy:
Pau López – Ortiz (46. Bellerín), D. Llorente, Natan, V. Gómez – Antony (46. Fornals), Amrábat, M. Roca (46. S. Altimira), Ezalzúlí – Ruibal (74. Ávila), C. Hernández (63. Bakambu).
Náhradníci:
Padilla – Areso, Boiro, Gorosabel, Izeta, Monreal, S. Sánchez.
Náhradníci:
Valles – Bartra, Deossa, Fidalgo, Firpo, R. Riquelme, R. Rodríguez.
Žluté karty:
76. Simón
Žluté karty:
90. Natan

Rozhodčí: A. Ruiz

Počet diváků: 47723

Španělská La Liga
29. kolo 22. 3. 2026 16:15
Celta Vigo Celta Vigo : Deportivo Alavés Deportivo Alavés 3:4 (3:1)
Góly:
19. Jutglà
27. H. Álvarez
39. Jutglà
Góly:
45+3. T. Martínez
50. Á. Pérez
74. T. Martínez
78. Rebbáš
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Aidoo (82. Aspas), Domínguez – Á. Núñez (54. Carreira), Sotelo, Mingueza (54. Fernando López), H. Álvarez – El Abdellaoui (69. Durán), B. Iglesias (C) (69. Rueda), Jutglà.
Sestavy:
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco (46. Rebbáš), Parada – Á. Pérez, A. Blanco (C), Ibáñez (46. Guridi), Aleñá (46. Suárez) – Boyé (46. Diabaté), T. Martínez (90+5. Koski).
Náhradníci:
I. Villar – Antañón, Cervi, Manu Fernández, Lago, Ristić, Swedberg.
Náhradníci:
Montero, Raúl Fernández – Calebe, Guevara.
Žluté karty:
65. Fernando López
Žluté karty:
22. Pacheco, 90+4. Suárez

Rozhodčí: Miguel Sesma – Antonio Sánchez, Carlos Del Cerro

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 29 24 1 4 78:28 73
2. Real MadridReal Madrid 29 22 3 4 63:26 69
3. VillarrealVillarreal 29 18 4 7 54:34 58
4. Atlético MadridAtlético 29 17 6 6 49:28 57
5. Real BetisBetis 29 11 11 7 44:37 44
6. Celta VigoCelta Vigo 29 10 11 8 41:35 41
7. Real SociedadReal Sociedad 29 10 8 11 44:45 38
8. GetafeGetafe 29 11 5 13 25:31 38
9. Athletic BilbaoBilbao 29 11 5 13 32:41 38
10. OsasunaOsasuna 29 10 7 12 34:35 37
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 29 10 7 12 36:44 37
12. ValenciaValencia 29 9 8 12 32:42 35
13. GironaGirona 29 8 10 11 31:44 34
14. Rayo VallecanoRayo Vallecano 29 7 11 11 28:35 32
15. Deportivo AlavésAlavés 29 8 7 14 30:41 31
16. Sevilla FCSevilla 29 8 7 14 37:49 31
17. Elche CFElche 29 6 11 12 38:46 29
18. MallorcaMallorca 29 7 7 15 34:47 28
19. Levante UDLevante 29 6 8 15 34:48 26
20. Real OviedoOviedo 29 4 9 16 20:48 21

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Real v madridském derby porazil Atlético, triumf dvěma góly režíroval Vinícius

Vinícius Júnior z Realu Madrid slaví gól v derby proti Atlétiku.

Fotbalisté Realu Madrid ve 29. kole španělské ligy vyhráli městské derby s Atlétikem 3:2 a zůstali čtyři body za vedoucí Barcelonou, která dnes porazila Vallecano 1:0. Real uspěl i díky dvěma trefám...

22. března 2026  23:34

City podeváté získalo Ligový pohár. V souboji kolosů vynulovalo Arsenal

Hráči Manchesteru City slaví s trofejí triumf v Ligovém poháru.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech...

22. března 2026  20:02

Tottenham prohloubil krizi, ani West Ham nestíhal. Sunderland otočil derby

Hráči Aston Villy slaví gól Johna McGinna proti West Hamu.

Trápení fotbalistů Tottenhamu pokračuje. Ve 31. kole Premier League nestačil v důležitém zápase na Nottingham (0:3). Další tým ze spodku West Ham i s Tomášem Součkem v sestavě padl na Aston Ville...

22. března 2026  17:44

Šulc se naladil na baráž, při návratu do sestavy dal gól. Lyon však s Monakem padl

Pavel Šulc po své první trefě za Lyon v Evropské lize.

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc při návratu do sestavy skóroval, Lyon však v 27. kole francouzské ligy ztratil vedení a podlehl doma Monaku 1:2. Olympique čeká na ligové vítězství už pět...

22. března 2026  17:22

RETRO: To ještě hráli krýči a pískali umpiři. První předchůdce ligy začal před 130 lety

Premium
První dochovaná fotografie slávistické jedenáctky, rok 1898. V horní řadě...

Kdepak liga, ta byla tenkrát ještě daleko. Ale první organizovaná soutěž fotbalistů v českých zemích už ano. Možná byla nepodařená, ale přelomová rozhodně. A právě v neděli uplyne 130 let od prvního...

22. března 2026

Zaváhání favoritů. Everton vyškolil Chelsea, Liverpool podlehl Brightonu

Fotbalisté Evertonu slaví trefu v utkání proti Chelsea.

Liverpool na úvod sobotního programu 31. kola anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2. V boji o pohárové příčky zaváhala i Chelsea, která prohrála s Evertonem 0:3. Fulham zvítězil nad Burnley...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  22:58

Zpět mezi střelci. Schick dvakrát udeřil hlavou, Leverkusen ale ztratil body

Patrik Schick se prosazuje v utkání s Heidenheimem.

Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize dvakrát skóroval, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se v obou případech trefil hlavou a...

21. března 2026  18:07,  aktualizováno  21:10

Opava se dotahuje na druhé místo. Artis nestačil na Ústí, prohrálo také Táborsko

Radost opavských fotbalistů po gólu v utkání s Příbramí.

Fotbalisté třetí Opavy se po výhře 3:1 nad Jihlavou v 20. kole druhé ligy přiblížili v tabulce na jeden bod druhému Táborsku, které doma podlehlo 1:2 Kroměříži. Druhou porážku v tomto týdnu si...

21. března 2026  18:49,  aktualizováno  20:59

Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Kdo je kometa Rancová?

Denisa Rancová a Aneta Pochmanová slaví gól v derby.

Jsou blízko. Pořádně blízko titulu, který mohou získat po pěti letech. Fotbalistky Sparty v sobotu porazily Slavii 2:1 a navýšily náskok v tabulce před svým rivalem už na osm bodů. První poločas byl...

21. března 2026  17:24

Když Spartě fandí neslyšící: Jak se vnímá atmosféra? A čím ovlivnili Ronaldinha?

Neslyšící fanynka Karolína Hrdinová během setkání se sparťanským sportovním...

S kamarádkou sedává blízko hřiště, úplně na středu. „To abych viděla na vše důležité. Lavičky jsou přímo přede mnou, a tak mám perfektní přehled o tom, co se děje,“ popisuje neslyšící fanynka...

21. března 2026  11:20

Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Sigmě působí od deseti let. A tak logicky jízdu pohárovou Evropou nesmírně prožíval. Po čtvrteční prohře v Mohuči ale nečekaná olomoucká pohádka končí. A tak nejen obránce Jiří Sláma teď...

21. března 2026

POHLED: Tým do pohody. Nic víc. Současná Sparta se neumí kousnout

Jakub Surovčík, frustrovaný sparťanský gólman

Dokončil televizní rozhovor a ještě hezkých pár desítek vteřin se zdržel pod tribunou. Obestoupila ho početná skupinka, ale žádné výtky, vše v dobrém: podpis, poplácání po ramenou, společná fotka,...

21. března 2026  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.