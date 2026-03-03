Getafe na půdě Realu zvítězilo po dlouhých 18 letech.
A jeho trenér, José Bordalás, Real porazil vůbec poprvé ve své kariéře.
„Měli jsme víc příležitostí než Getafe. Ale rozhodčí ten zápas nechal rozbít množstvím faulů a přerušení. Hráčům nemám co vytknout, hráli to, co jim sudí dovolil,“ posteskl si po zápase 26. kola kouč Álvaro Arbeloa.
Jeho pozice ale v tuhle chvíli není vůbec jistá. Pokud to Realu nevyjde v domácí soutěži, zbývá Arbeloovi už jen Liga mistrů, kde v osmifinále narazí na City. Už teď se v zákulisí rojí pochyby a není jisté, zda vůbec sezonu dokončí.
Tahle trenérská rošáda zatím Realu příliš nevychází.
Arbeloa v půlce ledna nahradil odvolaného Xabiho Alonsa a začal překvapivým vyřazením z domácího poháru s druholigovým Albacete (2:3).
Pak se sice výkony i herní projev zlepšily, Na rozdíl od Alonsa nový kouč nebojuje s kabinou a hráči za ním stojí. Jenže pořád to není optimální, což potvrdily i poslední dva ligové zápasy, během nichž si Real výrazně zkomplikoval boj o titul.
„Ještě se bude hrát o 36 bodů a naším jediným cílem je získat všechny. Nikdo z nás to nevzdá. Je to manko, které můžeme stáhnout. Jsme Real Madrid, nevzdáme to,“ burcoval Arbeloa.
Jenže fanoušci tomu přestávají věřit.
Během pondělního zápasu se několikrát z tribun Santiaga Bernabéu ozval pískot, což se v posledních týdnech opakuje pravidelně. A nejednou byly slyšet také výzvy, aby prezident Florentino Pérez odstoupil.
Když se pak zápas chýlil ke konci a stav byl pořád 0:1, mnozí příznivci začali stadion opouštět. Přišli tak o vypjatý závěr, kdy byl vyloučen domácí Mastantuono za protesty a pak dostal červenou kartu i hostující Liso. A po závěrečném hvizdu se ještě strhla hromadná šarvátka u laviček.
„Vím, že situace teď nevypadá dobře a po takových porážkách se těžko hledají pozitiva, ale teď se už musíme soustředit na páteční zápas ve Vigu. Odpovědnost za pondělní výsledek beru na sebe,“ zdůraznil Arbeloa a ještě jednou zmínil výkon sudího.
Přitom se paradoxně nejvíce řešil zákrok domácího obránce Rüdigera, jenž v jednom ze soubojů kolenem zasáhl do obličeje ležícího Lisa. Faul se však nepískal a VAR se k situaci kvůli možnému udělení červené karty nevracel.
Proti Getafe se každopádně opět ukázalo, že Real má kromě obrany problémy i v útoku, zvlášť při absenci nejlepšího týmového střelce Kyliana Mbappého, jenž možná nestihne ani dvojzápas se City, což by byl velký problém.
„Když hraje on nebo Bellingham, je to samozřejmě lepší, ale nechci se vymlouvat,“ uzavřel Arbeloa.
Jak si Real ve zbytku sezony povede?