Další ztráta Realu v boji o titul. Hráli jsme, co nám dovolil sudí, rýpnul si Arbeloa

  14:14
V pondělí to byly přesně dva týdny od chvíle, kdy Barcelona prohrála 1:2 na půdě Girony a fotbalisté Realu Madrid měli dvoubodový náskok na čele španělské ligy. Jenže teď, o dvě kola později, jsou o čtyři body druzí. Po porážce s Osasunou (1:2) totiž doma překvapivě nestačili na Getafe (0:1).
Zklamaní fotbalisté Realu Madrid po porážce s Getafe.

foto: Reuters

Zklamaní fotbalisté Realu Madrid po porážce s Getafe.
Fotbalisté Getafe slaví gól do sítě Realu Madrid.
Záložník Realu Aurélien Tchouméni reaguje na verdikt sudího v utkání s Getafe.
Vinícius Júnior, křídelník Realu Madrid, během utkání s Getafe.
Getafe na půdě Realu zvítězilo po dlouhých 18 letech.

A jeho trenér, José Bordalás, Real porazil vůbec poprvé ve své kariéře.

„Měli jsme víc příležitostí než Getafe. Ale rozhodčí ten zápas nechal rozbít množstvím faulů a přerušení. Hráčům nemám co vytknout, hráli to, co jim sudí dovolil,“ posteskl si po zápase 26. kola kouč Álvaro Arbeloa.

Jeho pozice ale v tuhle chvíli není vůbec jistá. Pokud to Realu nevyjde v domácí soutěži, zbývá Arbeloovi už jen Liga mistrů, kde v osmifinále narazí na City. Už teď se v zákulisí rojí pochyby a není jisté, zda vůbec sezonu dokončí.

Tahle trenérská rošáda zatím Realu příliš nevychází.

Zamyšlený kouč Realu Madrid Álvaro Arbeloa během utkání s Getafe.

Arbeloa v půlce ledna nahradil odvolaného Xabiho Alonsa a začal překvapivým vyřazením z domácího poháru s druholigovým Albacete (2:3).

Pak se sice výkony i herní projev zlepšily, Na rozdíl od Alonsa nový kouč nebojuje s kabinou a hráči za ním stojí. Jenže pořád to není optimální, což potvrdily i poslední dva ligové zápasy, během nichž si Real výrazně zkomplikoval boj o titul.

„Ještě se bude hrát o 36 bodů a naším jediným cílem je získat všechny. Nikdo z nás to nevzdá. Je to manko, které můžeme stáhnout. Jsme Real Madrid, nevzdáme to,“ burcoval Arbeloa.

Jenže fanoušci tomu přestávají věřit.

Fotbalisté Getafe slaví gól do sítě Realu Madrid.

Během pondělního zápasu se několikrát z tribun Santiaga Bernabéu ozval pískot, což se v posledních týdnech opakuje pravidelně. A nejednou byly slyšet také výzvy, aby prezident Florentino Pérez odstoupil.

Když se pak zápas chýlil ke konci a stav byl pořád 0:1, mnozí příznivci začali stadion opouštět. Přišli tak o vypjatý závěr, kdy byl vyloučen domácí Mastantuono za protesty a pak dostal červenou kartu i hostující Liso. A po závěrečném hvizdu se ještě strhla hromadná šarvátka u laviček.

„Vím, že situace teď nevypadá dobře a po takových porážkách se těžko hledají pozitiva, ale teď se už musíme soustředit na páteční zápas ve Vigu. Odpovědnost za pondělní výsledek beru na sebe,“ zdůraznil Arbeloa a ještě jednou zmínil výkon sudího.

Přitom se paradoxně nejvíce řešil zákrok domácího obránce Rüdigera, jenž v jednom ze soubojů kolenem zasáhl do obličeje ležícího Lisa. Faul se však nepískal a VAR se k situaci kvůli možnému udělení červené karty nevracel.

Proti Getafe se každopádně opět ukázalo, že Real má kromě obrany problémy i v útoku, zvlášť při absenci nejlepšího týmového střelce Kyliana Mbappého, jenž možná nestihne ani dvojzápas se City, což by byl velký problém.

„Když hraje on nebo Bellingham, je to samozřejmě lepší, ale nechci se vymlouvat,“ uzavřel Arbeloa.

Jak si Real ve zbytku sezony povede?

26. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 26 21 1 4 71:26 64
2. Real MadridReal Madrid 26 19 3 4 54:22 60
3. Atlético MadridAtlético 26 15 6 5 43:23 51
4. VillarrealVillarreal 26 16 3 7 48:31 51
5. Real BetisBetis 26 11 10 5 42:32 43
6. Celta VigoCelta Vigo 26 10 10 6 36:28 40
7. Espaňol BarcelonaEspaňol 26 10 6 10 33:39 36
8. Real SociedadReal Sociedad 26 9 8 9 38:38 35
9. Athletic BilbaoBilbao 26 10 5 11 30:36 35
10. OsasunaOsasuna 26 9 6 11 30:30 33
11. GetafeGetafe 26 9 5 12 21:29 32
12. Sevilla FCSevilla 26 8 6 12 34:41 30
13. GironaGirona 26 7 9 10 27:42 30
14. ValenciaValencia 26 7 8 11 27:39 29
15. Rayo VallecanoRayo Vallecano 25 6 9 10 23:32 27
16. Deportivo AlavésAlavés 26 7 6 13 23:34 27
17. Elche CFElche 26 5 11 10 34:39 26
18. MallorcaMallorca 26 6 6 14 29:42 24
19. Levante UDLevante 26 5 6 15 28:44 21
20. Real OviedoOviedo 25 3 8 14 16:40 17

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Další omyl sudího Beneše. Červená proti Pardubicím být neměla, chyboval už několikrát

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Opět na sebe upozornil obrovskou chybou. Fotbalový sudí Jan Beneš, začátečník mezi ligovými arbitry, tentokrát podle komise rozhodčích chyboval, když i přes upozornění videoasistenta poslal ven...

Další ztráta Realu v boji o titul. Hráli jsme, co nám dovolil sudí, rýpnul si Arbeloa

Zklamaní fotbalisté Realu Madrid po porážce s Getafe.

V pondělí to byly přesně dva týdny od chvíle, kdy Barcelona prohrála 1:2 na půdě Girony a fotbalisté Realu Madrid měli dvoubodový náskok na čele španělské ligy. Jenže teď, o dvě kola později, jsou o...

Rudnytskyy: Ukrajinský projekt Varnsdorfu běží dál, kabina už spolu drží

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Devět Ukrajinců, pět Čechů, jeden Čechobrazilec, Portugalec, Španěl, Američan. Babylon národností má fotbalový Varnsdorf povznést ze dna třetí ligy. Projekt s ukrajinskými investory, kteří loni v...

Každý zápas za nároďák je svátek, říká Cahynová. Teď vyrovná rekord ve startech

Klára Cahynová a Tomáš Pešír se baví před zápasem Ligy národů s Chorvatskem.

Až dnes v Uherském Hradišti povede český tým k úvodnímu zápasu světové kvalifikace, vyrovná Klára Cahynová rekord Lucie Martinkové v počtu startů za ženskou fotbalovou reprezentaci. Utkání proti...

Tichý vzdor íránských fotbalistek. Hráčky odmítly zpívat národní hymnu

Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou.

Když televizní kamery na chvíli zabraly trenérku Marzijeh Džafáriovou, viděli jste v její tváři hrdost a široký úsměv. To proto, že její svěřenkyně, íránské fotbalistky, odmítly před úvodním zápasem...

Bude bezpečno? Co s Íránem? Fotbalové MS začne za 100 dní, řeší ale potíže

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, slibuje velkolepou show a „největší sportovní událost, kterou kdy lidstvo spatřilo a spatří“. Ale bude to možné v době, kdy svět v přímém přenosu sleduje...

Facka na konci i startu, Ústí stotisícovou pokutu nežehlí. Habanec: Deka to není

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fackou pro ně druholigový podzim skončil, fackou začalo i jaro. Domácí prohra 0:1 s poslední Kroměříží je pro ústecké fotbalisty budíčkem, ale trenér Svatopluk Habanec se nebojí. „Není to tragédie,...

Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.

Obránce Vitík dostal míčem do hlavy a nedohrál zápas Boloni v Pise

Martin Vitík v dresu Boloni.

Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas...

První liga zůstane s 16 účastníky nejméně do léta 2029. I kvůli partnerům

Sparťanský záložník Patrik Vydra zblízka překonává brankáře ostravského Baníku...

První fotbalová liga se v současném formátu s 16 účastníky a pětikolovou nadstavbovou částí bude hrát nejméně do léta 2029. Nadále bude přímo sestupovat pouze nejhorší celek, další dva týmy absolvují...

Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou

Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel...

Pokud se prokáže rasismus, Prestianni u mě skončil. Mourinho se vrátil ke kauze

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Bezprostředně po zápase nechtěl domnělé chování svého svěřence odsuzovat. A neučinil tak ani s odstupem. Přesto José Mourinho, kouč fotbalistů Benfiky, nyní zaujal v kauze Gianlucca...

