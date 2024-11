Barcelona v derby vyzrála na Espaňol, dva góly dal Olmo. Král hrál celý zápas

Barcelonský navrátilec Olmo otevřel skóre derby už ve 12. minutě, zanedlouho zvýšil Brazilec Raphinha, jenž se sedmým gólem v sezoně dotáhl v tabulce kanonýrů La Ligy na druhého Péreze z Villarrealu, a povedenou dvacetiminutovku završil znovu Olmo.

Katalánci už v lize nastříleli 40 branek, což je po 12. kole druhý nejlepší klubový výsledek po sezoně 1950/51 (42 gólů).

V zápase už ale další gól k dosavadním 14 nepřidal ani lídr pořadí ligových střelců Lewandowski a hosté v 63. minutě zásluhou Puada. Šestadvacetiletý Španěl je se čtyřmi góly nejlepším střelcem svého týmu.

Barcelona vede neúplnou tabulku už o devět bodů před Realem Madrid, jehož zápas ve Valencii se o víkendu nehrál kvůli povodním. Espaňol prohrál potřetí v řadě a stále je jen o bod nad sestupovým pásmem.

Jak nastoupil soupeř Plzně? Remiro - López (90.+3 Muňoz), Aguerd, Zubeldia, Aramburu - Gómez (90. Magunazelaia), Sučič, Zubimendi, Méndez (80. Olasagasti) - Oyarzabal (80. Oskarsson), Kubo (80. Becker).

Real Sociedad si před zápasem v Plzni připsal v šestém venkovním utkání v La Lize třetí vítězství a druhé za sebou. V prvním poločase otevřel skóre japonský útočník Kubo a ve druhém zpečetil výsledek z penalty Oyarzabal.

San Sebastian se posunul o skóre před svého soupeře na desáté místo. V soutěži dal dosud jen 10 gólů a o polovinu z nich se postarali nedělní střelci.

Atlético doma porazilo Las Palmas 2:0 a pomohl jim k tomu premiérovým gólem v madridském dresu i syn dlouholetého trenéra Diega Simeoneho Giuliano. Právě jedenadvacetiletý útočník otevřel v 37. minutě skóre a mezi střelce se v dresu Atlética zapsal téměř na den přesně 20 let poté, co premiérový gól za madridský celek vsítil jeho otec Diego. Argentinské legendě se to podařilo 5. listopadu 2004 proti Realu Madrid.

V závěru stanovil konečný výsledek střídající Nor Sörloth, který se čtvrtým gólem v sezoně osamostatnil v čele týmové statistiky. Přespříští soupeř Sparty v Lize mistrů Atlético, které se na Letné představí 26. listopadu, zareagovalo po týdnu vítězstvím na první ligovou porážku a posunulo se na třetí místo v tabulce.

FC Barcelona FC Barcelona : Espaňol Barcelona Espaňol Barcelona 3:1 (3:0) Góly:

12. Olmo

23. Raphinha

31. Olmo Góly:

63. Puado Sestavy:

I. Peña – Fort (78. Koundé), I. Martínez, Cubarsí, Balde – Casadó (56. de Jong), Pedri (85. Gavi) – Yamal, Olmo (56. F. López), Raphinha (C) (85. Fati) – Lewandowski. Sestavy:

Joan García – el-Hilálí (78. Ünüvar), Kumbulla (40. Sergi Gómez), Cabrera, C. Romero (78. Oliván) – Tejero, Král, Bauzà (61. Smith), Aguado (61. Šeddíra) – Puado (C), Carreras. Náhradníci:

Astralaga, Szczęsny – S. Domínguez, G. Martín, Torre, Victor. Náhradníci:

Fortuño, F. Pacheco – I. Cardona, P. Milla, A. Roca, Véliz. Žluté karty:

Žluté karty:

11. Carreras, 54. Bauzà, 74. trenér González, 81. Šeddíra Rozhodčí: J. Manuera – I. Prieto, A. Martínez

Sevilla FC Sevilla FC : Real Sociedad Real Sociedad 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

34. Kubo

68. Oyarzabal Sestavy:

Á. Fernández – Carmona, Marcão (73. D. Sow), K. Salas, Pedrosa – Gudelj (C), Juanlu Sánchez (73. Dominguez), Lokonga (80. Peque) – Lukebakio, Idumbo (25. Navas), I. Romero (80. Iheanacho). Sestavy:

Remiro – Aramburu, Zubeldia, Akird, J. López (90+3. A. Muñoz) – B. Méndez (80. Olasagasti), Zubimendi, Sučić, Sergio Gómez (90. Magunazelaia) – Kubo (81. Becker), Oyarzabal (C) (80. Óskarsson). Náhradníci:

A. Flores, Árbol – P. Ortiz, G. Montiel, Agoumé, Barco, Martinez. Náhradníci:

Marrero – Odriozola, Elustondo, U. González, Sadiq, J. Pacheco, Marín. Žluté karty:

11. I. Romero, 67. Marcão Žluté karty:

75. Sergio Gómez Rozhodčí: Ruiz – Rojo, Rodríguez. Počet diváků: 37 619

Atlético Madrid Atlético Madrid : Las Palmas Las Palmas 2:0 (1:0) Góly:

38. Simeone

84. Sørloth Góly:

Sestavy:

Oblak – Molina, Giménez, Lenglet, Galán (86. Mandava) – Simeone (86. Witsel), Koke, Barrios (46. de Paul), Lino (46. Gallagher) – Griezmann (66. Correa), J. Álvarez (66. Sørloth). Sestavy:

Cillessen (60. Horkaš) – Rozada, Suárez (82. Mármol), McKenna, Muňoz – Campaña (66. J. Muñoz), Essugo, K. Rodríguez (87. Mata), Moleiro – F. Silva (87. Fuster), S. Ramírez (66. McBurnie). Náhradníci:

Gomis, Musso – Riquelme. Náhradníci:

M. Cardona, I. Gil, Fabio González, Herzog, B. Ramírez, Pejiño. Žluté karty:

74. Lenglet Žluté karty:

88. Rozada