„Je mi jedno, jak si to obhájí. Nerozumím tomu, že někdy VAR zasáhne a někdy ne. Jednou akci zkontroluje, jindy zase ne. To je všechno, co můžu říct,“ krčil rameny.
Santander sice prohrál 0:3, Mbappé však ze zmíněné penalty otevíral skóre.
A co přesně se tedy stalo?
Běžela 10. minuta, když se Mbappé ve vápně rychlými kroky snažil prosmýknout okolo záložníka Pratiho, ten mu do cesty vložil ruku a francouzský útočník se po kontaktu s ní skácel k zemi.
„Myslím, že to bylo málo, aby Mbappé spadl. Ten zásah rukou podle mě není důvodem k odpískání penalty. Nebylo tam žádné držení a žádný pořádný zásah,“ hodnotil pro server Marca někdejší rozhodčí Pablo González Fuertes.
Po tomto zákroku na Kyliana Mbappého se pískala penalta. Souhlasíte s výrokem sudího? 🧐 #NovaSport | #LALIGAEASPORTS https://t.co/5xqaertIz7— Nova Sport (@novasport_cz) November 1, 2026
Domácí hráči protestovali, Munuera si však stál za původním verdiktem a videoasistent mu přezkoumání nedoporučil.
„Ve fotbale samozřejmě nemůžete soupeře podrazit nebo chytit, ale můžete se ho přece dotknout. To mě na tom zaráží a štve. A myslím, že se mnou bude většina lidí souhlasit,“ prohlásil Alberto.
„Samozřejmě jsme hráli proti skvělému soupeři, který dominoval, ale ta penalta zápas ovlivnila. A nechápu, že u monitoru na to kouká nakolik lidí a stejně hlavního nezavolají k obrazovce. José Mourinho nedávno po zápase říkal, že byl VAR na dovolené, tak teď byl asi zase,“ rýpl si ještě.
„Domácí si stěžovali na všechno. Mám tenhle stadion rád, má svou unikátní atmosféru. Fanoušci se sem nechodí jen dívat, jsou součástí zápasu. Ale hodně lidí zkrátka pravidla nezná, protože se pořád mění,“ reagoval Mourinho.
Deset minut po Mbappého gólu skóroval po úniku Bellingham a Real zápas zlomil ještě před přestávkou, když se ukázkově trefil Diomandé.
Ač bylo v tu chvíli v podstatě hotovo, domácí vycítili šanci dvacet minut před koncem. Munuera totiž původně nařídil penaltu za Tchouméniho ruku, ale po kontrole u videa ji odvolal, jelikož si francouzský záložník horní končetinu nastřelil sám.
„To penalta v žádném případě nebyla. Na první dobrou jsem to neviděl, ale když jsem se podíval na záznam, bylo mi jasné, že si toho VAR všimne. A tentokrát nespal, penalta to prostě nebyla. Rozhodčí to celkově zvládli dobře,“ pronesl Mourinho.
Penalta se pískala i proti Realu Madrid, ale po videu byla zrušena. ❌ #NovaSport | #LALIGAEASPORTS https://t.co/PPKjgOAxo5— Nova Sport (@novasport_cz) November 1, 2026
„Musím uznat, že tohle bylo správné rozhodnutí a od toho tam VAR je. Ale ta první penalta...,“ krčil rameny Alberto a neodpustil si další rýpanec: „Mourinho tvrdí, že by přiznal, kdyby jeho tým těžil z chyby. A to asi mluví za vše.“
Alberto si pak po zápase hlavního rozhodčího našel a vše si s ním ještě vyříkal.
„Je to hezké, že? Když si můžete s rozhodčím takhle popovídat. Řekl jsem mu, že naši penaltu odvolal správně. A ohledně faulu na Mbappého mi řekl, že to viděl jako jasnou záležitost, ale myslím, že až si to pustí doma a uvidíme se znovu, bude mluvit jinak,“ uzavřel s úsměvem kouč Racingu.