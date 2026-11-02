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Spadl Mbappé příliš ochotně? Penalta zápas ovlivnila, čertil se kouč Racingu

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  12:35
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé v diskusi s hlavním rozhodčím během utkání...

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé v diskusi s hlavním rozhodčím během utkání půdě Racingu Santander. | foto: AP

Trenéři José Mourinho a José Alberto před zápasem Realu Madrid proti Racingu...
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví gól proti Racingu Santander.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví se spoluhráči gól proti Racingu...
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé proměňuje penaltu proti Racingu Santander.
6 fotografií
Rozhodčí José Luis Munuera Montero měl okamžitě jasno a po pádu Kyliana Mbappého ve vápně Racingu Santander bez váhání nařídil pokutový kop. „Ale každý, kdo rozumí, fotbalu vidí, že tam k žádnému faulu nedošlo,“ čertil se trenér José Alberto po porážce 0:3 s Realem Madrid.

„Je mi jedno, jak si to obhájí. Nerozumím tomu, že někdy VAR zasáhne a někdy ne. Jednou akci zkontroluje, jindy zase ne. To je všechno, co můžu říct,“ krčil rameny.

Santander sice prohrál 0:3, Mbappé však ze zmíněné penalty otevíral skóre.

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé proměňuje penaltu proti Racingu Santander.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví gól proti Racingu Santander.

A co přesně se tedy stalo?

Běžela 10. minuta, když se Mbappé ve vápně rychlými kroky snažil prosmýknout okolo záložníka Pratiho, ten mu do cesty vložil ruku a francouzský útočník se po kontaktu s ní skácel k zemi.

„Myslím, že to bylo málo, aby Mbappé spadl. Ten zásah rukou podle mě není důvodem k odpískání penalty. Nebylo tam žádné držení a žádný pořádný zásah,“ hodnotil pro server Marca někdejší rozhodčí Pablo González Fuertes.

Domácí hráči protestovali, Munuera si však stál za původním verdiktem a videoasistent mu přezkoumání nedoporučil.

„Ve fotbale samozřejmě nemůžete soupeře podrazit nebo chytit, ale můžete se ho přece dotknout. To mě na tom zaráží a štve. A myslím, že se mnou bude většina lidí souhlasit,“ prohlásil Alberto.

„Samozřejmě jsme hráli proti skvělému soupeři, který dominoval, ale ta penalta zápas ovlivnila. A nechápu, že u monitoru na to kouká nakolik lidí a stejně hlavního nezavolají k obrazovce. José Mourinho nedávno po zápase říkal, že byl VAR na dovolené, tak teď byl asi zase,“ rýpl si ještě.

„Domácí si stěžovali na všechno. Mám tenhle stadion rád, má svou unikátní atmosféru. Fanoušci se sem nechodí jen dívat, jsou součástí zápasu. Ale hodně lidí zkrátka pravidla nezná, protože se pořád mění,“ reagoval Mourinho.

Trenéři José Mourinho a José Alberto před zápasem Realu Madrid proti Racingu Santander.

Deset minut po Mbappého gólu skóroval po úniku Bellingham a Real zápas zlomil ještě před přestávkou, když se ukázkově trefil Diomandé.

Ač bylo v tu chvíli v podstatě hotovo, domácí vycítili šanci dvacet minut před koncem. Munuera totiž původně nařídil penaltu za Tchouméniho ruku, ale po kontrole u videa ji odvolal, jelikož si francouzský záložník horní končetinu nastřelil sám.

„To penalta v žádném případě nebyla. Na první dobrou jsem to neviděl, ale když jsem se podíval na záznam, bylo mi jasné, že si toho VAR všimne. A tentokrát nespal, penalta to prostě nebyla. Rozhodčí to celkově zvládli dobře,“ pronesl Mourinho.

„Musím uznat, že tohle bylo správné rozhodnutí a od toho tam VAR je. Ale ta první penalta...,“ krčil rameny Alberto a neodpustil si další rýpanec: „Mourinho tvrdí, že by přiznal, kdyby jeho tým těžil z chyby. A to asi mluví za vše.“

Alberto si pak po zápase hlavního rozhodčího našel a vše si s ním ještě vyříkal.

„Je to hezké, že? Když si můžete s rozhodčím takhle popovídat. Řekl jsem mu, že naši penaltu odvolal správně. A ohledně faulu na Mbappého mi řekl, že to viděl jako jasnou záležitost, ale myslím, že až si to pustí doma a uvidíme se znovu, bude mluvit jinak,“ uzavřel s úsměvem kouč Racingu.

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Deportivo de A Coruňa vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
2.11. 21:00
  • 2.15
  • 3.28
  • 3.87

12. kolo

Sevilla FC vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
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  • 1.94
  • 3.43
  • 4.24
Málaga CF vs. Racing Santander //www.idnes.cz/sport
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  • 2.35
  • 3.61
  • 2.76
Espaňol Barcelona vs. Deportivo de A Coruňa //www.idnes.cz/sport
7.11. 16:15
  • 2.18
  • 3.31
  • 3.27
Osasuna vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
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  • 3.21
  • 3.29
  • 2.21
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  • 8.22
  • 6.03
  • 1.29
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8.11. 14:00
  • 3.10
  • 3.74
  • 2.11
Real Sociedad vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
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  • 1.70
  • 4.00
  • 4.46
Celta Vigo vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
8.11. 18:30
  • 1.77
  • 3.80
  • 4.25
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8.11. 18:30
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  • 4.42
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2. Atlético MadridAtlético 11 9 1 1 22:8 28
3. Real MadridReal Madrid 11 9 0 2 28:10 27
4. Real BetisBetis 11 7 2 2 18:15 23
5. Real SociedadReal Sociedad 11 6 1 4 20:20 19
6. Sevilla FCSevilla 11 5 2 4 17:19 17
7. Athletic BilbaoBilbao 10 4 3 3 14:10 15
8. VillarrealVillarreal 11 3 3 5 15:15 12
9. Celta VigoCelta Vigo 11 2 6 3 10:10 12
10. Deportivo AlavésAlavés 11 3 3 5 15:17 12
11. Rayo VallecanoRayo Vallecano 10 3 3 4 15:20 12
12. GetafeGetafe 11 3 3 5 8:16 12
13. Deportivo de A CoruňaA Coruňa 10 2 5 3 13:13 11
14. Espaňol BarcelonaEspaňol 11 3 2 6 13:14 11
15. OsasunaOsasuna 10 3 2 5 10:20 11
16. Racing SantanderSantander 11 3 2 6 15:29 11
17. Elche CFElche 11 2 4 5 14:18 10
18. Levante UDLevante 11 2 4 5 16:21 10
19. ValenciaValencia 11 2 3 6 8:17 9
20. Málaga CFMálaga 11 0 5 6 8:21 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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