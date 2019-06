Ve dvaceti už Mbappé nastřílel stovku gólů. Zvládne tisícovku?

„Taky jsem na to koukal s otevřenou pusou. A hned jsem se ho šel zeptat,“ vysvětloval později Thomas Tuchel, kouč, který Mbappého vede v Paris Saint Germain. „Odpověděl mi: Jo, trenére, počítám si to. Jakmile se hraje na velké brány a stojí v nich gólman, dělám si statistiku.“

Gól, to je totiž pro Mbappého za všech okolností vrchol potěšení. Fotbalová droga, kterou si chce dopřávat při každé příležitosti. Že jich zvládl během necelých dvou let v Paříži sto během tréninků, to zní hezky. Ale že jich od šestnácti, kdy hraje fotbal na top úrovni, nasázel sto i ve 180 soutěžních zápasech za Paříž, Monako a francouzskou reprezentaci? To je unikát!

Jubilejní trefu zapsal v úterý v kvalifikaci o Euro v Andoře a byla typická: rozkmital nohy, pláchl soupeřům na levé straně a ve vápně ležérně podkopl míč. Obloučkem si vychutnal jak gólmana, tak dobíhajícího obránce, který se po balonu ze všech sil neúspěšně natahoval, až se zamotal do sítě.

Mbappé už dal spoustu důležitějších gólů, takže víc než trefa proti trpaslíkovi zaujme meta, na kterou dosáhl. Dokazuje, že nakrátko střižený šutér s bezstarostným úsměvem ve tváři je výjimečný. Může dorůst v personu, která jednou vymaže z rekordních tabulek fenomény Ronalda a Messiho.

Portugalský suverén ani argentinský kouzelník neměli v jeho věku tak nadupané statistiky. Na sto gólů oba dosáhli až ve dvaadvaceti, a ač se to může zdát neuvěřitelné, Mbappé teprve loni v prosinci oslavil dvacetiny.

Už teď je tak vyzrálý! Nebýt toho, že se dvakrát v sezoně nechal hloupě vyloučit, těžko byste u něj hledali nedostatek. Dokáže sprintovat rychlostí 38 kilometrů za hodinu, což je víc než průměr Usaina Bolta při světovém rekordu na 100 metrů.

Ani v takovém kvaltu se mu míč neplete pod nohama, umí ho dokonale kontrolovat. A hlavně: vypadá to, že kromě zranění neexistuje nic, co by ho svedlo ze správné cesty. „Kylian je na svůj věk extrémně sebevědomý, soustředěný a odhodlaný. A slovo extrémně si podtrhněte,“ zdůrazňuje Tuchel. „Chce pořád hrát, dávat góly a rozhodovat. Zároveň je profík, který odmala přesně ví, jak dosáhnout na vrchol.“

Mimochodem, víte, kdo si kromě něj také s gustem počítal góly z tréninků nebo pouťáků? Ano, Pelé, absolutní fotbalový král. „Dohromady jsem jich dal 1 025. A ty mě klidně můžeš dohnat,“ vysekl následníkovi poklonu, když se letos potkali na reklamní akci.

„Možná kdyby se počítaly góly z plácku nebo na PlayStationu,“ reagoval Mbappé projednou skromně. S humorem bere i spekulace o přestupu do Realu Madrid. Když se na Twitteru dočetl, že údajně tlačí Paříž ke zdi a požaduje víc peněz, garantované místo na hrotu a zahrávání všech penalt, v komentáři si zavtipkoval: „Ještě na něco jste zapomněli, chci taky začít chytat!“

Naštěstí zůstalo jen u nadsázky. V bráně by třeba se svou mrštností nezklamal, ale jako útočník může jednou vstoupit do dějin.