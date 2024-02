Mbappé do Realu? A zadarmo! Jak fotbal změnilo Bosmanovo pravidlo

Napadlo by vás dřív, že tohle spojení se může naplnit, aniž by za Mbappého přestup Real zaplatil jediné euro? Přesun roku zdarma? Podle zpráv z Francie i Španělska se přesně to v létě stane. Pětadvacetiletém bomberovi vyprší smlouva, novou už v Paris Saint-Germain nepodepíše a zadarmo se přesune do Realu. Příští týden by to měl oznámit oficiálně.

Překvapení to není, ale stejně: nepřijde vám zvláštní, když fotbaloví supermani s mnohamiliardovou tržní cenou přestupují zadarmo?

Mbappé je nejčerstvější a dost možná i nejkřiklavější případ, ale zdaleka v tom není sám. Od chvíle, kdy v prosinci 1995 Evropský soudní dvůr vynesl průlomové rozhodnutí v kauze belgického záložníka Jeana-Marka Bosmana, jsou hráči po vypršení smlouvy volní, kluby si za ně nemohou nárokovat odstupné.

Bosmanovi už po pětiletém handrkování vyhraná kauza žádné štěstí nepřinesla, kariéru musel zabalit, rozpadla se mu rodina, žil ze sociálních dávek, přeháněl to s pitím, trápil se.

Jean-Mark Bosman (uprostřed) se svými právníky.

Ale tisícům dalších otevřel dveře a přestupový trh obrátil vzhůru nohama. Chcete příklady?

Začalo to, když Chelsea v šestadevadesátém přetáhla z Juventusu holohlavého střelce Vialliho, čerstvého vítěze Ligy mistrů. O tři roky později se vztekal Liverpool, že mu Real Madrid odlákal šikulu McManamana.

Později frnkl do Chelsea z Bayernu německý reprezentační kapitán Ballack, Juventus ukořistil z AC Milán geniálního záložníka Pirla, zadarmo šel z Milána do Paříže i žádaný gólman Donnarumma. A že dvakrát po skončení smlouvy přestupoval i Lionel Messi, je známá věc.

Nebýt Bosmanova pravidla, určitě by nedošlo na tolik pikantních přesunů mezi rivaly. V Česku třeba kdysi Sparta vyfoukla Slavii obránce Labanta, Německo bylo před deseti lety na nohou, když z Dortmundu do Bayernu pláchl kanonýr Lewandowski. Fanoušci Tottenhamu se zase mohli vzteknout, když jim reprezentační stoper Campbell na začátku milénia přísahal, že by nikdy neodešel k rivalům do Arsenalu. Právě tam nakonec bez náhrady zamířil, takže byl za jidáše.

Lionel Messi. V roce 2021 odešel z Barcelony do PSG a o dva roky později rovněž zadarmo do Interu Miami.

Možná byste nečekali, že fanouškovské téma hodně rezonuje i v Mbappého případě, významná část příznivců Realu si jeho angažmá nepřeje. Zní to možná nelogicky: proč by měli odmítat nejžádanějšího hráče světa? Borce, který má v pětadvaceti rozjetou kariéru tak famózně, že může zbourat všechny gólové rekordy Ronalda a Messiho?

Protože Real je hrdý klub. Ten, který se neodmítá. Ten, který si ani persona typu Mbappého nemůže mazat na chleba. A upřímně, přesně to se předloni stalo.

Přitom tehdy to nejdřív vypadalo, že je jasno. Mbappé si jako kluk vytapetoval plakáty Realu dětský pokojíček, nosil teplákovku s jeho znakem, ochraňoval společnou fotku s Cristianem Ronaldem, v minulosti se ho madridský velkoklub už několikrát pokoušel získat a rok 2022 vypadal jako ideální čas pro změnu.

Robert Lewandowski. V roce 2014 odešel z Dortmundu do Bayernu. Klubová velezrada na německý způsob.

Francouzská star to nejdřív viděla podobně, na nabídku kývla, ale znáte to: dokud není podepsáno, nikdy není hotovo. Katarští šejkové, bohatí majitelé PSG, začali do Mbappého hučet, přemlouvat, slibovat. A světe, div se, uspěli. Jejich kapitán prodloužil smlouvu o dva roky a v Realu se nahlas mluvilo o zradě.

Není divu, že teď dal klub podle zákulisních zpráv Mbappému na výběr: buď kývneš, nebo s další nabídkou už opravdu nepočítej.

Předloni si mohl v Madridu vydělat víc, tehdy Real vyrukoval s hodně odvážnými sumami. V přepočtu tři miliardy korun jen za podpis smlouvy, dalších 650 milionů coby roční plat. Teď bude nabídka o něco nižší, protože Real najel na ekonomicky rozumnější plán, Mbappé je o něco starší a hlavně má tentokrát opravdu zájem i důvody do Španělska jít.

Hrát tam, kde si vysnil. Vyhrát konečně Ligu mistrů. A přesvědčit i ty, které před dvěma lety zklamal.