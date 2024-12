Prožívám těžké chvíle. Je ale ideální čas ukázat, proč jsem tady, vzkázal Mbappé

Real Madrid hrál ve středu žhavý zápas v Bilbau, kde prohrál 1:2. Po hodině hry za stavu 1:0 pro Athletic francouzský útočník neproměnil pokutový kop.

Trapný pokus. Polovysoká neumístěná rána. A když brankář Agirrezabala správně odhadl stranu, snadno penaltu zneškodnil.

„Velká chyba v zápase, ve kterém rozhodovaly maličkosti,“ uvědomoval si Mbappé.

V krátké době je to podruhé, kdy při penaltě selhal. Minulý týden v Lize mistrů v Liverpoolu mohl vyrovnat na 1:1, ale zahrál ji úplně stejně mizerně. Real pak dostal druhý gól a prohrál 0:2.

O víkendu sice jednou trefou pomohl k ligovému vítězství nad Getafe (2:0), ale kritika sílí. Real si od něj sliboval víc než jen deset branek ve dvaceti zápasech.

„Další noční můra Mbappého,“ napsal španělský deník Marca po ztrátě v Bilbau.

„Mbappé, nevysvětlitelná událost,“ otiskl další deník AS. „Neustále se to opakuje. Góly z ofsajdu, neproměněné vyložené šance, velmi malá efektivita a znovu zahozená penalta. Mbappé začíná vypadat jako v hororovém filmu. Poté, co se hodinu potýkal s tím, že nemá co nabídnout, mu zápas přinesl šanci na vykoupení. On ji zahodil.“

Penalty byly jeho silná stránka, teď se však spolehnout na to, že je to jistý gól, nemůžete. Z posledních devíti pokutových kopů nevyužil čtyři, to je jen pětapadesátiprocentní úspěšnost.

Má občas i smůlu, na podzim mu sudí kvůli ofsajdu neuznali pět branek.

„Na trénincích tvrdě pracuje, každý den tomu dává sto procent, svým přístupem jde příkladem ostatním. Je jen otázkou času, kdy to přijde,“ utěšují se v Realu.

Tím, jak chce nezdary z každou cenu zlomit, se však může propadnout do ještě větší deprese. I když z jeho příspěvku na sociálních sítích lze vystopovat, že se nevzdává a že si věří.

Při absenci zraněného Viníciuse na něj spoluhráči spoléhají enormně a Mbappé je nechce zklamat.

„Může mi někdo říct, jaký měl Real Madrid plán? Já jsem žádný neviděl,“ kritizoval hru týmu Álvaro Benito, někdejší záložník Realu a dnes populární muzikant.

Co se týče Mbappého, tak si myslí, že u něj hraje velkou roli pošramocená psychika. „Nemá sebevědomí, což se u něj projevuje i u banálních věcí. Všichni jsme zažili chvíle, kdy se něco nedaří. Nejste schopni dělat věci správně, protože jste nervózní, zbrklí a máte větší strach z další chyby,“ podotkl Álvaro Benito.