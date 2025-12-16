Soud dal Mbappému za pravdu, PSG mu musí uhradit miliardový nedoplatek

Paris St. Germain musí dle rozhodnutí soudu zaplatit svému bývalému útočníkovi Kylianu Mbappému 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) za dlužnou mzdu a bonusy.
Kylian Mbappé slaví gól do sítě Realu Sociedad, kterým poslal PSG do vedení.

Kylian Mbappé slaví gól do sítě Realu Sociedad, kterým poslal PSG do vedení. | foto: Reuters

Útočník PSG Kylian Mbappé (7) vede míč v utkání s Dortmundem.
Zklamaný Kylian Mbappé po utkání s Barcelonou.
Kylian Mbappé z PSG během utkání s Barcelonou.
Kylian Mbappé z PSG si vede míč v utkání proti Realu Sociedad.
Mbappé od klubu požadoval 55 milionů eur jako dlužnou mzdu. Kapitán francouzské reprezentace loni v létě přestoupil do Realu Madrid po vypršení smlouvy zadarmo. Podle jeho zástupců mu PSG dlužil tříměsíční mzdu a část bonusů za předchozí prodloužení smlouvy.

Mbappé je 55 milionům eur od PSG blíž. Soud spornou sumu obstavil

Klub se odvolával na ústní dohodu s hráčem, podle níž se Mbappé těchto peněz vzdal, když s ním chtěl PSG prodloužit kontrakt znovu. Údajně tehdy souhlasil s tím, že si nebude sumu nárokovat, pokud ho Pařížané pustí po sezoně zadarmo.

Mbappému dala za pravdu Francouzská ligová asociace i její odvolací komise. Klub ale prohlásil, že se jejím rozhodnutím řídit nebude a případ skončil u soudu, kde úřadující vítěz Ligy mistrů neuspěl.

„S usnesením soudu jsme spokojeni. Dalo se to očekávat vzhledem k tomu, že mzdy nebyly vyplaceny,“ uvedla Mbappého právní zástupkyně Frédérique Cassereauová.

