Mbappé od klubu požadoval 55 milionů eur jako dlužnou mzdu. Kapitán francouzské reprezentace loni v létě přestoupil do Realu Madrid po vypršení smlouvy zadarmo. Podle jeho zástupců mu PSG dlužil tříměsíční mzdu a část bonusů za předchozí prodloužení smlouvy.
Mbappé je 55 milionům eur od PSG blíž. Soud spornou sumu obstavil
Klub se odvolával na ústní dohodu s hráčem, podle níž se Mbappé těchto peněz vzdal, když s ním chtěl PSG prodloužit kontrakt znovu. Údajně tehdy souhlasil s tím, že si nebude sumu nárokovat, pokud ho Pařížané pustí po sezoně zadarmo.
Mbappému dala za pravdu Francouzská ligová asociace i její odvolací komise. Klub ale prohlásil, že se jejím rozhodnutím řídit nebude a případ skončil u soudu, kde úřadující vítěz Ligy mistrů neuspěl.
„S usnesením soudu jsme spokojeni. Dalo se to očekávat vzhledem k tomu, že mzdy nebyly vyplaceny,“ uvedla Mbappého právní zástupkyně Frédérique Cassereauová.