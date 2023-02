Mbappého zranění podle trenéra PSG není vážné, střídal i kvůli nabitému programu

Mbappé prožil smolný večer.

Nejprve v úvodu neproměnil pokutový kop a gólmana Benjamina Lecomta nepřekonal ani napodruhé z opakované penalty. Následně s bolavým stehnem odstoupil už v 21. minutě.

První poločas nedohrál ani stoper Sergio Ramos, favorizovaný PSG přesto porazil Montpellier 3:1 a po 21. kole si upevnil vedení v tabulce.

„Nevypadá to příliš vážně. Ani u jednoho z nich. Uvidíme, samozřejmě jsou to pro nás důležití hráči. Ale podle toho, co jsme viděli a řekli si o poločasové přestávce, si nemusíme dělat velké starosti,“ řekl Galtier.

„Kylian dostal úder zezadu nad koleno do svalu, má tam hematom. Vzhledem k náročné sérii zápasů jsme se rozhodli neriskovat,“ uvedl kouč, podle něhož měl šestatřicetiletý Ramos problémy s přitahovačem.

Šetření je pochopitelné, vždyť Pařížané 14. února rozehrají osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov a tuze rádi by už ukončili čekání na premiérový triumf v elitní soutěži. Učinit první krok bez Mbappého by bylo obtížné.

„Když tady podepíšete smlouvu, automaticky máte povinnost vyhrát Champions League. Musíme být připraveni. Vracejí se nám hráči, nedávno skončilo mistrovství světa,“ dodal Galtier.