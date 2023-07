Z Paříže vede ke Zlatému míči těžší cesta. Jak Mbappé naštval spoluhráče

Francouzský střelec poskytl interview magazínu France Football a způsobil tím v kabině přinejmenším rozpaky.

Hned šest hráčů PSG si po přečtení článku stěžovalo u nejvyššího. Dokonce dva z řad nově příchozích neváhali kontaktovat Násira Chelajfího a svěřit se mu se svými dojmy.

Nebyly dobré.

Mbappé, jenž rok před koncem lukrativního pařížského kontraktu oznámil, že jej nemíní prodloužit, pokračuje ve ventilování své frustrace. Mimo jiné totiž prohlásil: „Myslím, že hraní za PSG moc nepomáhá k získání Zlatého míče, protože je to klub, který rozděluje veřejnost.“

Nebo: „Nezáleží na tom, s kým hraji a jaký dres nosím, nezáleží na tom, kde hraji. Nikdy nejsem spokojený. Chci jen vítězit, chci vyhrát Ligu mistrů.“

To se Paříži za šest let s Mbappém nepovedlo, ačkoliv do kádru pumpuje miliardy a točí se v něm hvězdy i renomovaní trenéři. Letos vypadla hned na startu vyřazovací fáze s Bayernem (0:3 celkově), maximem je finále 2020 a rovněž porážka s mnichovským gigantem.

„Upřímně nevím, co PSG chybí, aby vyhrálo Champions League. Není to otázka pro mě, spíš na lidi, co budují tento klub, co skládají tým. Snažím se jen dělat svou práci, jak nejlépe umím. Byl jsem nejlepším hráčem, pátý rok v řadě králem střelců v lize,“ přemítal Mbappé. „Ve fotbale občas narazíte na strop.“

Na otázku, zda lidé nyní nedoceňují jeho výkony, reagoval: „Hraní za PSG nepomáhá.“

Je upřímný, nebere si servítky. Ačkoliv několikrát zopakoval, že nemá problém ve francouzské metropoli setrvat do vypršení smlouvy, z jeho slov je zřejmé, že by raději zmizel co nejdřív.

Real Madrid má velký zájem a podle nedávných zpráv už se katarský emír Tamím bin Hamad bin Chalífa Sání, jenž prostřednictvím státního finančního fondu klub vlastní, dohodl s protějškem Florentinem Pérezem.

I vzhledem k napjaté atmosféře by dávalo logiku, aby Paříž svou největší hvězdu letos prodala, než aby o ni příští léto přišla bez náhrady.

Vždyť i prezident Chelajfí při nedávném představení trenéra Luise Enriqueho naznačil, že Mbappé buď prodlouží, nebo půjde. Navíc fotbalistovi zaslal třístránkový dopis, v němž mu vyčítá, že svým počínáním způsobuje klubu obrovskou újmu.

„Mé stanovisko je jasné. Nechci to pořád opakovat. Chceme, aby zůstal, pokud to tak bude chtít i on. Musí ale podepsat nový kontrakt. Nechceme přijít o nejlepšího hráče na světě zadarmo, to nemůžeme dopustit. Řekl, že zadarmo nikdy neodejde. Jestli změní názor, moje chyba to nebude,“ uvedl Chelajfí.

Na rozhodnutí dal Mbappému čas do konce měsíce.