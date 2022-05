Mbappé: Uplynul rok a věci se změnily. Snad mě v Madridu pochopí

Francouzský útočník na pondělní odpoledne svolal tiskovou konferenci, aby vysvětlil, proč se rozhodl zůstat v Paris St. Germain a podepsat nový tříletý kontrakt, ač ho vábil Real Madrid.

Před novináře přišel i s klubovým prezidentem Násirem Al-Chelajfím.

„Je to mimořádný den v historii klubu. Kylian zůstává, což je silné znamení. Udrželi jsme nejlepšího hráče na světě,“ řekl Al-Chelajfí.

„Bylo to těžké rozhodnutí. Fotbal je můj život. To je to, co vím. Chtěl jsem mít čas, abych zvolil to nejlepší. Udělal jsem to sám za sebe,“ řekl třiadvacetiletý útočník.

O čem Mbappé na tiskové konferenci ještě mluvil?

O tom, jak uvažoval. „Každý ví, že jsem chtěl odejít minulý rok, protože jsem to tehdy považoval za správnou věc. Uplynul rok a věci se změnily. Po sportovní i osobní stránce.“

O setrvání v Paříži. „Vím, jak důležité je zůstat ve své zemi. Vyrostl jsem tady, žiju tady a odejít by pro mě bylo složité.“

O ambicích stát se kapitánem. „To pro mě není priorita. Nepotřebuju být kapitánem, abych mohl jít příkladem na hřišti i mimo něj a říct svůj názor na věc.“

O následujících letech. „Můj příběh ještě neskončil. To platí pro mužstvo i pro mě z individuálního hlediska. Myslím, že je zapotřebí napsat mnohem víc úžasných kapitol.“

O Realu Madrid. „Respektuju Real i jeho prezidenta Florentina Péreze. Udělali pro mě všechno, snažili se, abych byl šťastný. I proto jsem mu kvůli svému kroku zavolal osobně, máme blízký vztah.“

O fanoušcích Realu: „Vím, že jsou zklamaní. Ale doufám, že můj krok pochopí. Vždycky, když jsem tam hrál, tak mě přijali. Chtěl bych jim poděkovat.“