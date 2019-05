Mbappé se stal nejlepším fotbalistou francouzské ligy a naznačil odchod

Dvacetiletý Mbappé v sobotním utkání proti Dijonu pomohl již jistým šampionům z Paříže k výhře 4:0 nad Dijonem a stal se prvním francouzským fotbalistou za posledních 53 let, který dokázal v nejvyšší soutěži nastřílet alespoň 32 branek.

Naposledy se to v ročníku 1965/1966 povedlo Philippe Gondetovi z Nantes.

Mistr světa Mbappé po převzetí ocenění navíc naznačil, že by mohl z Paris St. Germain odejít. „Možná přišel správný čas vzít odpovědnost na sebe,“ řekl francouzský reprezentant, který v útoku nastupuje s Neymarem a Edinsonem Cavanim. „Byl bych rád, kdyby to bylo tady, ale může to být i jinde,“ dodal.