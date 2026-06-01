Ve Spartě neměl místo, v Rakousku oslavil titul a vyhlížel MS. Daněk ví: Čísla chci lepší

Jak sám říká, jednu kaňku by na nedávno ukončeném ročníku našel. „Vím, že čísla by měla být vyšší. Mám asi hlavně jiné přínosy, než dávat góly, ale v následujících sezonách chci svá čísla zvednout. Dnes je totiž počet gólů a asistencí důležitý, když se hráč chce posunout výše. Ale jsem fakt spojený s tím, co jsem odehrál,“ líčí Daněk pro iDNES Premium.
Za 24 zápasů rakouské bundesligy nakonec stihl dvě branky a dvě asistence.
Začátek sezony přitom zdaleka tak slibně nevypadl. LASK se po šesti kolech krčil na předposledním místě se ziskem tří bodů. A Daněk? Většinou na střídačce. „Nenesl jsem to úplně dobře,“ připouští bývalý sparťan.
Portugalský kouč Joao Sacramento na něj příliš nevsázel. „Bylo to na prd. Z lavičky jsem pozoroval, jak se týmu nedaří. Chtěl jsem být na hřišti a pomoct týmu, místo toho jsem koukal, jak zase prohráváme,“ kroutí hlavou Daněk.
Ve Spartě jsem toho na moje představy neodehrál mnoho, věděl jsem, že chci změnu. Opravdu nerad sedím na lavičce. Tenkrát jsem to nesl nejhůř, protože to bylo poprvé v životě, kdy se mi tohle stalo.