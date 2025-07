Daněk se po únorovém příchodu do Lince zabydlel v základní sestavě a za LASK si na jaře připsal 18 soutěžních startů s bilancí jedné branky a tří asistencí. S mužstvem těsně nedosáhl na evropské poháry, jeho celek neuspěl ve finále play off o Konferenční ligu proti Rapidu Vídeň.

Po vypršení hostování se Daněk vrátil na Letnou, se Spartou ale neodjel na zahraniční soustředění. V červnu se v dresu české reprezentace do 21 let zúčastnil mistrovství Evropy na Slovensku, zasáhl do všech tří zápasů ve skupině, z níž Češi nepostoupili.