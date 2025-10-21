Krvavý šrám a bojkot tribun. Souček si návrat neužil. Máme problém, ví kouč

Tři zápasy nervózně vyčkával na tribuně, aby mohl konečně pomoct trápícím se spoluhráčům. Když se kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček v pondělí večer vrátil po trestu, zažil další porážku, už šestou z osmi utkání Premier League. Předposlední místo anglického West Hamu nezvládají fanoušci, nejaktivnější z nich vyhlásili bojkot. „Máme problém,“ hlesl pak kouč Nuno Espírito Santo.
Tomáš Souček při zápase s Brentfordem.

foto: Reuters

„Všichni se obáváme. A vidíte, že se obávají i naši fanoušci. Z obavy se stává úzkost, tribuny ztichnou. A to se přenáší na hráče,“ líčil po utkání s Brentfordem (0:2).

Nedařilo se ani Součkovi, který předtím pykal za ostrý faul na červenou kartu. Český záložník chyběl v podstatě měsíc, mezitím aspoň odehrál dva zápasy s reprezentací.

West Ham poprvé inkasoval dvě minuty před přestávkou, v nastavení první půle měl štěstí, že sudí soupeři neuznali gól z ofsajdu.

A přestože domácí prohrávali jen těsně, fanoušci už předvedený výkon nevydrželi a dál vyprazdňovali sedačky.

Souček střídal dvacet minut před koncem po ostrém úderu do hlavy, z níž mu tekla krev. Už v tu chvíli bylo patrné, že moc diváků nezůstalo. Druhý gól domácí dostali až v úplném závěru.

„Je to pochopitelné. Je na nás, abychom to změnili. Fanoušci potřebují vidět něco, co je potěší a co nás může podpořit a dodat nám energii. Naprosto je chápu a respektuji. Jsme to my, kdo musí fanoušky znovu sjednotit,“ uznal kouč Espírito Santo.

Ten po svém předčasném konci v Nottinghamu nahradil ve West Hamu trenéra Grahama Pottera, kterého odvolali kvůli špatným výsledkům a předváděné hře. Ale potřebný impulz během tří utkání nepřišel.

Londýnský tým je v tabulce předposlední o dva body před Wolverhamptonem s jiným českým reprezentantem Ladislavem Krejčím.

„Není to dost dobré. Špatné. Brentford vyhrál zaslouženě, byl lepším týmem,“ řekl Espírito Santo.

Zloba fanoušků se v posledních týdnech obrací především proti vedení klubu, v němž má minoritní podíl i Daniel Křetínský, majitel fotbalové Sparty.

Na pondělní zápas vyhlásili bojkot, který završil dlouhotrvající protesty. Žádají rezignaci obchodníků Davida Sullivana a Karren Bradyové, členů klubového představenstva. Nemíří ani na hráče nebo nového trenéra. „Ten má naší plnou podporu,“ napsali v dopise.

„Kroky fanoušků jsou ukazatelem, v jak velkých problémech se West Ham nachází. Je to šokující už delší dobu. Když fanoušci jdou proti svému klubu, proti jeho majitelům, je to často poslední možnost. A jen velmi zřídka se fanoušci mýlí. Přesně vědí, co se v jejich klubu děje. A není to kvůli trenérům,“ zamyslel se Jamie Carragher, bývalý obránce Liverpoolu, v pořadu televize Sky Sports.

Trenér West Hamu Espirito Santo podporuje své svěřence.

West Ham se pokusil bojkot mírnit snížením vstupného, ale ani to nepomohlo.

Fanoušci řízení klubu považují za tristní, což dokládá současná sportovní situace.

Dodejme, že West Ham čeká na domácí výhru už pět zápasů po sobě, což je v historii teprve podruhé po dubnu 1931. Poprvé prohrál čtyři úvodní duely před vlastními fanoušky.

Espírito Santo se zavázal k tvrdé práci, aby tým vyvedl ze sestupových příček. „Je to výzva pro nás všechny. Je na nás, abychom změnili dynamiku a přesvědčili fanoušky, aby nás podpořili. Začínáme hned s vědomím, že každý den je důležitý pro zlepšení situace. Zodpovědnost, nasazení, tvrdá práce a trochu více vědomého úsilí. To je přesně to, co potřebujeme,“ ujistil.

Fanoušci už chystají další kroky, vrcholem protestních akcí má být petice, kterou donesou v obrovském pochodu až na stadion.

Zdá se, že se klub z hloubky jen tak nevyhrabe.

