V 53. minutě se Krmenčík málem radoval z gólu, ale po jeho hlavičce o zem dorazil míč mířící do branky ještě hrudníkem spoluhráč Brandon Mechele. Waregemu se sice povedlo vyrovnat, ale v 86. minutě rozhodl o postupu Brugg do finále osmnáctiletý Charles de Ketelaere, který v 72. minutě přišel do hry místo českého útočníka.



Bruggy, které vedou ligu o devět bodů, mohou útočit na double. Ve finále poháru je čeká vítěz čtvrtého duelu Kortrijk - Antverpy.