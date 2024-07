Radil mu Makaay, nosil dres Bayernu. A sledují mě dál, těší mladíka Řezaninu

Po Viktoru Baierovi okusil další gólman z Plzně kemp světového mládežnického výběru Bayernu Mnichov, jedné z nejprestižnějších fotbalových značek planety.

Seznamte se: Kristián Řezanina, 17 let. Odchovanec plzeňské Košutky, aktuálně brankář Viktorie, ovšem té druholigové ze Žižkova.

„Než se lidi dozvěděli, že jsem někde s Bayernem, asi nikdo netušil, kdo jsem a kde chytám. Věřím, že z toho můžu těžit a že to je nějaký zlomový bod v kariéře,“ uvažuje mladý gólman.

Jak se člověk dozví, že ho sleduje takový klub jako Bayern?

Zničehonic. (úsměv) Zhruba tři týdny předtím, než kemp začínal, jsem se dozvěděl, že existuje možnost odletět s výběrem Bayernu na kemp. Že mě mají nasledovaného. Rozhodovali se ještě mezi mnou a dalším brankářem, nakonec jsem mezi vybranou trojicí nechyběl. O něčem takovém jsem ani nesnil, nikdy by mě nenapadlo, že taková šance může přijít.

Neroztřásla se vám kolena, když vám pak podával ruku trenér Makaay, nizozemská legenda, držitel Zlaté kopačky?

Všichni byli nastavení úplně skvěle. Za celý měsíc nikomu nedávali najevo, že někdo má u nich větší či menší sympatie. Naopak, Roy Makaay si zakládá na tom, aby i na trénincích panovala dobrá nálada a abychom si fotbal užívali.

Brankář Kristián Řezanina poslouchá rady na tréninkovém kampu Bayernu Mnichov v USA.

Co trenér brankářů Dreher?

To samé. V Bayernu kdysi chytal za Oliverem Kahnem, jako trenér působil v Schalke, byl u začátku vzestupu Manuela Neuera. Pro mě to byla obrovská spousta zkušeností, které jsem mohl vstřebat. Člověk vidí, jak funguje klub na nejvyšší světové úrovni, servis byl neskutečný.

Byla výhoda, že dalším vybraným brankářem byl mladý Slovák Artur Vydarený?

Měl jsem štěstí, že tam byl kluk, se kterým jsme si rozuměli. Mohli jsme komunikovat, bydleli spolu na pokoji. Ale fajn vztah jsme měli i se třetím gólmanem, kterým byl Mexičan Luis Patricio Gomez.

Jakou úřední řečí se na kempu mluvilo?

Anglicky a španělsky. Bylo tam pár kluků z jižní Ameriky, kteří nemluvili moc anglicky. Na hřišti vládla angličtina, s tím nebyl problém. Neříkám, že hovořím jako rodilý mluvčí, ale domluvím se. I z tohoto hlediska jsem byl zvědavý, jak to jazykově zvládnu. A bylo to v pohodě.

To hlavní bylo na hřišti, kolik utkání jste odchytal?

Začínali jsme v Americe turnajem v malé kopané, šest hráčů plus gólman na menším hřišti. Každý z nás chytal jedno utkání, na mě vyšel ten proti legendám Borussie Dortmund. Pak jsme se střídali pravidelně po poločasech. Proti DC United, devatenáctce Interu Miami. Po návratu jsme ještě sehráli v Rakousku duel s FC Tirol a kemp zakončili zápasem proti Bayernu U19.

Brankář Kristián Řezanina rozehrává na tréninkovém kampu Bayernu Mnichov v USA.

Byla šance v Miami potkat Lionela Messiho, hlavní hvězdu Interu?

Bohužel ne, i když byl kousek od nás. Národní tým Argentiny se v Miami připravoval na Copa América, ale vyrazit na jejich trénink nebyla šance. Nicméně jsme měli možnost poznat zázemí stadionu Miami, převlékali se ve stejných šatnách.

Když kemp skončil, dozvěděl jste se, jak jste obstál?

S trenérem gólmanů panem Dreherem jsme vše hodnotili kontinuálně celý měsíc. Věděli jsme, na čem jsme, snažil se nám věnovat hodně i individuálně. Po závěrečném utkání s devatenáctkou Bayernu jsme měli pohovor s hlavním trenérem Makaayem i týmovým manažerem. Řekli nám, co se jim líbilo, na čem musíme zapracovat a zda je možnost pokračovat.

Co jste si tedy vyslechl vy?

Jsem ročník 2006, v srpnu mi bude osmnáct. Takže pro příští rok už jsem starý, Bayern si bude zase vybírat mladší hráče. Hodně se jim líbil můj profesionální přístup. Ocenili, jak se chovám i mimo hřiště, slyšel jsem vlastně samá pozitiva. S tím, že mě budou dál sledovat.

Počítám, že telefon máte plný společných fotografií.

Upřímně, já na nějaká selfíčka moc nejsem. Stačí mi člověka vidět a hlavně si užít ten zážitek, než se honit za obrázky.

Mimochodem, podobné turné s Bayernem loni absolvoval další Plzeňan Viktor Baier. A nebýt nemoci a zranění, bojoval by dnes o post jedničky v prvoligové Viktorii. Měl jste možnost získat od něj předem nějaké informace?

Neznáme se, ani jsme nebyli nijak v kontaktu. Tedy já samozřejmě jeho příběh znám. Ale on asi neví, kdo jsem já... (smích)

I vy jste ale v Plzni prošel mládeží Viktorie, že?

Beru to tak, že jsem odchovanec tří klubů. Když jsem s fotbalem začínal, zkusili jsme to na Viktorce. Odmala jsem chtěl být brankář, ale v těch nejmenších kategoriích to tam nebylo obvyklé, všichni hráli všechno. Po dvou týdnech mi řekli, že nemám kvality na to, abych zůstal, doporučili mi jít na Košutku. Zde začaly moje první krůčky, strávil jsem tam tři roky, sešel se šikovný ročník, vrcholem byl mezinárodní turnaj v Dánsku, kde jsme skončili na druhém místě. A díky mým výkonům si mě Viktorka vyhlédla znovu a oslovila, jestli bych to tam nechtěl opět zkusit.

Ani napodruhé to nevyšlo?

To mi bylo okolo deseti let. Ve Viktorce jsem zůstal zhruba další tři roky, pak mi řekli, že dalším sítem neprojdu. Ve dvanácti jsem tak šel na SK Petřín a měl veliké štěstí na trenéra, potkal jsem Antonína Dvořáka. Skvělý trenér a člověk, profík se spoustou zkušeností. Hodně mě naučil, to byl takový přechod z dětského do dospělejšího fotbalu. Celou dobu na Petříně, tedy tři roky, jsem byl pod jeho vedením. Pak už jsem cítil, že pokud to myslím s kariérou vážně, je třeba se posunout dál. Přišla nabídka ze Žižkova a po nějakém zvážení jsem si řekl, že je to přesně to, co hledám. Teď jsem tam už rok a půl.

Zůstanete, nebo vám kemp Bayernu otevřel další možnosti?

Určitě mi to hodně pomohlo. Spousta lidí, do kterých bych to neřekl, se nyní ozývá a chtějí navázat nějaký kontakt. Zatím to nechávám otevřené, i když vím, že sezona se blíží. Něco se řeší, uvidíme, co mi bude dávat největší smysl.

Brankář Kristián Řezanina na tréninkovém kampu Bayernu Mnichov v USA.

Vnímáte to tak, že Žižkov už je pro vás málo?

To vůbec nechci říci. I pokud ve Viktorce zůstanu, není to určitě špatné řešení. Zároveň se nebráním ani dalším výzvám.

Nejlépe ve druhé lize?

Těžko říci. Málokterý trenér ve druhé lize vsadí na osmnáctiletého brankáře, je složité se dostat do základu. Ale ve třetí lize už je reálné, že by člověk chytal pravidelně. Nechávám teď dveře otevřené všemu.

Přiznávám, že na sedmnáctiletého kluka působíte hodně srovnaně. Co nějaké hříchy mládí, žádné se nenajdou?

Neříkám, že jsem úplně svatý, ale míjí mě to. Mám dva a půl roku přítelkyni, tam není co řešit. Vždycky jsem takový byl. Škola, trénink, odpočinek. Když se chce člověk stát profesionálem a být úspěšný, další lákadla teď v klidu oželí. Já mám vysoké cíle a nedělá mi tedy problém momentálně obětovat, co pro člověka není zdravé a prospěšné.