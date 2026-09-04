Křetínský se podle anglických médií brzy stane největším akcionářem West Hamu

I proto začátkem srpna prodával dvě procenta podílu, aby po dalším nákupu nepřekročil hranici padesáti procent, čímž by se aktivoval povinný odkup dalších akcií.
Teď britská BBC informuje o tom, že Křetínský po plánovaném obchodu bude vlastnit 46 % akcií druholigového klubu, tedy nejvíc ze všech. Pro tamní média je český miliardář důležitou postavou coby majitel Královské pošty Royal Mail.
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Příprava na větší nákup? Křetínský prodal část podílu ve West Hamu jinému Čechovi
Křetínský se dohodl se současnými akcionáři, včetně bývalého předsedy Davida Sullivana, na tom, že si společně rozdělí 25procentní podíl, který dosud vlastnila rodina Goldů.
Původně měl přitom Křetínský odkoupit část jejího podílu už dříve, jenže do dohody se vložila ještě Amanda Staveleyová, bývalá výkonná ředitelka Newcastlu. Ta nabídla odkup celého podílu spolupředsedkyně klubu Vanessy Goldové.
Což podle anglických médií spustilo lhůtu, během níž mají současní akcionáři na nabízené akcie předkupní právo. A ti se mezi sebou dohodli.
Křetínský tedy zvýší svůj podíl z 25 procent na 46 %, Sullivan z 38,8 % na 40 % a americký investor Tripp Smith, třetí významný akcionář, bude držet 11 %. Minoritním akcionářům zbudou tři procenta.
Což jakékoli snahy Staveleyové o koupi podílu zastaví.
Svou část navýší i Sullivan, jenž v červnu odstoupil z funkce předsedy. To všechno poté, co byl obviněn ze sexuálně predátorského chování vůči mladým ženám. Jeho kauzy se táhnou až do minulého století. Sullivan se nicméně zjištěním BBC Panorama a deníku The Times hodlá bránit.
Sullivanovu roli v klubu už posuzuje nezávislý regulační orgán IFR, který v Anglii dohlíží na obchodní tahy v rámci jednotlivých fotbalových klubů. Důležité je, že zmíněné transakci by bránit neměl.
Žádná strana však anglickým médiím podrobnosti připravovaného obchodu nesdělila.