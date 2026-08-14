Krejčího v týmu chci, říká trenér Wolves. Nemůžeme si ale dovolit udržet všechny

Wolves začnou bitvu o návrat do nejvyšší soutěže zápasem s Blackburnem a vypadá to, že portugalským trenér s Krejčím zatím počítá.
„Je to hráč, který se mi líbí a kterého chci. Má s klubem smlouvu. Hodí se nám a jako trenér chci mít dobré hráče v týmu,“ řekl bývalý záložník, který v roce 2004 s Portem pod vedením Josého Mourinha ovládl Ligu mistrů.
Wolverhampton v létě proměnil Krejčího hostování v přestup a zaplatil za něj Gironě 30 milionů eur (asi 726 milionů korun). O bývalého kapitána Sparty je však zájem z prvoligových klubů v Anglii nebo Španělsku a jeho budoucnost je zatím nejistá.
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Zůstane Krejčí navzdory sestupu v Premier League? Zájem prý mají Leeds a Brighton
„Nechci, aby odešel, ale máme hodně dobrých hráčů pod smlouvou a nemůžeme si je všechny dovolit. Krejčí je důležitý a velice kvalitní hráč. Klub chce, aby zůstal, ale musíme počkat, co se stane do konce přestupního období,“ uvedl Peixoto.
Redukce kádru už začala. Peixoto oznámil, že čtveřice Hwang Hi-čchan, Saša Kalajdžič, Ki-Jana Hoever a Enso González trénuje s juniorkou.
Šestačtyřicetiletý portugalský kouč plánuje tým vrátit mezi elitu. „Udržet se v čele a postoupit, to je náš velký cíl. Je to normální. Musíte to přijmout. Je to pro mě pozitivní tlak,“ řekl Peixoto.