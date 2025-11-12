Krejčí se dočkal nového kouče. Wolverhampton převezme jeho bývalý hráč

  15:38
Ladislav Krejčí už zná jméno svého nového trenéra. Fotbalisty Wolverhamptonu s českým reprezentantem v sestavě povede Rob Edwards, který podepsal smlouvu na tři a půl roku. Vedení anglického klubu jej přivedlo z druholigového Middlesbrough jako náhradu za Vítora Pereiru, jehož po špatném vstupu do sezony na začátku listopadu propustilo.
Novým trenérem Wolverhamptonu je Rob Edwards.

Novým trenérem Wolverhamptonu je Rob Edwards.

Obránci Ladislav Krejčí a Santiago Bueno z Wolverhamptonu se snaží zblokovat...
Rodrigo Gomes z Wolverhamptonu zklamaný po nevyužité šanci v utkání s Burnley.
Marshall Munetsi z Wolverhamptonu slaví se spoluhráči, včetně Ladislava...
Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu děkuje fanouškům po remíze s Brightonem.
12 fotografií

Wolverhampton měl o svého někdejšího hráče Edwardse zájem už bezprostředně po propuštění Pereiry. Svolení jednat s ním dostal od Middlesbrough ale až minulý týden poté, co se oba kluby dohodly na odstupném.

V druholigovém týmu Edwards působil od června, předtím sbíral trenérské zkušenosti v Premier League jako kouč Lutonu. V dresu Wolverhamptonu hrál nyní dvaačtyřicetiletý Edwards v letech 2004 až 2008 a nasbíral 111 startů.

Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Wolverhampton má za sebou katastrofální vstup do sezony. Před propuštěním Pereiry získal ze 30 možných jen dva body a nic se nezměnilo ani poté, i po jedenáctém zápase je jako jediný tým v lize bez výhry s pouhými dvěma body na kontě.

Navíc Wolves inkasovali nejvíce branek ze všech týmů Premier League a zároveň nejméně skórovali.

Pereira přitom v klubu zanechal významnou stopu. Loni v prosinci mužstvo po nevydařeném startu převzal a dovedl k bezpečné záchraně. Ještě v září mu vedení věřilo a podepsal tříletý kontrakt. O měsíc později už byl bez práce.

Pro Pereiru, jenž v letním přestupním období přišel o řadu klíčových hráčů, tak předčasně skončilo už šesté angažmá v řadě od roku 2020. Před příchodem do Anglie působil také u týmů Šanghaj SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a aš-Šabáb.

11. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 11 8 2 1 20:5 26
2. Manchester CityManchester City 11 7 1 3 23:8 22
3. ChelseaChelsea 11 6 2 3 21:11 20
4. Sunderland AFCSunderland 11 5 4 2 14:10 19
5. TottenhamTottenham 11 5 3 3 19:10 18
6. Aston VillaAston Villa 11 5 3 3 13:10 18
7. Manchester UnitedManchester Utd. 11 5 3 3 19:18 18
8. LiverpoolLiverpool 11 6 0 5 18:17 18
9. BournemouthBournemouth 11 5 3 3 17:18 18
10. Crystal PalaceCrystal Palace 11 4 5 2 14:9 17
11. BrightonBrighton 11 4 4 3 17:15 16
12. BrentfordBrentford 11 5 1 5 17:17 16
13. EvertonEverton 11 4 3 4 12:13 15
14. Newcastle UnitedNewcastle 11 3 3 5 11:14 12
15. FulhamFulham 11 3 2 6 12:16 11
16. Leeds UnitedLeeds 11 3 2 6 10:20 11
17. Burnley FCBurnley 11 3 1 7 14:22 10
18. West HamWest Ham 11 3 1 7 13:23 10
19. NottinghamNottingham 11 2 3 6 10:20 9
20. WolverhamptonWolves 11 0 2 9 7:25 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Krejčí se dočkal nového kouče. Wolverhampton převezme jeho bývalý hráč

Novým trenérem Wolverhamptonu je Rob Edwards.

Ladislav Krejčí už zná jméno svého nového trenéra. Fotbalisty Wolverhamptonu s českým reprezentantem v sestavě povede Rob Edwards, který podepsal smlouvu na tři a půl roku. Vedení anglického klubu...

12. listopadu 2025  15:38

I proti San Marinu jde o body. Co potřebují Češi, aby start baráže odehráli doma?

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.

Za měsíc se od poslední reprezentační přestávky nic nezměnilo. Dál platí, že čeští fotbalisté nemají nasazení v jarní baráži ve svých rukou a spoléhat musí i na zaváhání ostatních soupeřů. Připomeňte...

12. listopadu 2025  15:01

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

12. listopadu 2025  13:21

Zmizelé peníze z kasy šly na motivaci jiného týmu, zaznělo v Řepkově filmu

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...

Po pondělní slavnostní premiéře dokumentárního filmu Řepka Hříšník ožila kauza „ztracené kasy“ sparťanských fotbalistů. Sám Tomáš Řepka i jeho tehdejší spoluhráč Jaromír Blažek ve snímku zmínili, že...

12. listopadu 2025  13:20

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Kariéra versus rodinný život. Tyto dvě proměnné si aktuálně dává na misky vah kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite, jenž musí zažívat rozporuplné pocity. Na jednu stranu se dostal se Sigmou do...

12. listopadu 2025  13:10

A ten dres, prosím? Souček v knize vzpomíná, jak ho Messi okouzlil i zklamal

Lionel Messti z Barcelony pálí na bránu Slavie v utkání Ligy mistrů. Zblokovat...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o setkání s...

12. listopadu 2025  8:15

Fotbalová sedmnáctka na MS po prohře s USA šťastně proklouzla do play off

Pavel Drsek, trenér české fotbalové sedmnáctky

Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm...

11. listopadu 2025  18:38

Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně

Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi.

Měsíc a dost. Známý fotbalový trenér František Straka v Košicích byl po šesti zápasech odvolán. „Důvodem jsou špatné výkony i výsledky,“ prohlásil klubový prezident Dušan Trnka. S českým koučem končí...

11. listopadu 2025  17:10

Ústí: pokuta 100 tisíc, konec Červenky, let do Afriky. Tmavého Messiho kouč nečeká

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...

Za nevídanou ostudu 2:7 v podzimní druholigové derniéře ve Vlašimi padly ve fotbalovém Ústí nad Labem tresty. „Hráči se museli hodinu a půl koukat na to, co předvedli. A jako tým včetně realizáku...

11. listopadu 2025  16:52

První sestava kouče fotbalistů Köstla: kdo by měl proti San Marinu nastoupit?

Čeští fotbalisté při nástupu před kvalifikačním utkáním na Faerských ostrovech.

Svou první nominaci má od minulého týdne za sebou, což byla ta snazší práce. Ale jak dočasný trenér národního mužstva fotbalistů Jaroslav Köstl složí svou premiérovou sestavu? Česko ve čtvrtek večer...

11. listopadu 2025  16:01

