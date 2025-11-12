Krejčí se dočkal nového kouče. Wolverhampton převezme jeho bývalý hráč

Wolverhampton měl o svého někdejšího hráče Edwardse zájem už bezprostředně po propuštění Pereiry. Svolení jednat s ním dostal od Middlesbrough ale až minulý týden poté, co se oba kluby dohodly na odstupném.
V druholigovém týmu Edwards působil od června, předtím sbíral trenérské zkušenosti v Premier League jako kouč Lutonu. V dresu Wolverhamptonu hrál nyní dvaačtyřicetiletý Edwards v letech 2004 až 2008 a nasbíral 111 startů.
Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru
Wolverhampton má za sebou katastrofální vstup do sezony. Před propuštěním Pereiry získal ze 30 možných jen dva body a nic se nezměnilo ani poté, i po jedenáctém zápase je jako jediný tým v lize bez výhry s pouhými dvěma body na kontě.
Navíc Wolves inkasovali nejvíce branek ze všech týmů Premier League a zároveň nejméně skórovali.
Pereira přitom v klubu zanechal významnou stopu. Loni v prosinci mužstvo po nevydařeném startu převzal a dovedl k bezpečné záchraně. Ještě v září mu vedení věřilo a podepsal tříletý kontrakt. O měsíc později už byl bez práce.
Pro Pereiru, jenž v letním přestupním období přišel o řadu klíčových hráčů, tak předčasně skončilo už šesté angažmá v řadě od roku 2020. Před příchodem do Anglie působil také u týmů Šanghaj SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a aš-Šabáb.