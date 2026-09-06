Krejčí ve 31. minutě hlavou po rohovém kopu vrátil hostům vedení poté, co na gól jeho spoluhráče Lópeze z úvodu utkání odpověděl domácí útočník Stansfield. Birmingham ale ještě v prvním poločase znovu vyrovnal vlastním gólem Tchatchouy.
Krejčí v této sezoně zasáhl krátce pouze do srpnového pohárového utkání, v druholigové soutěži příležitost nedostával a spekulovalo se i o jeho možném odchodu. Po minulém utkání s West Hamem, které už strávil na lavičce, trenér César Peixoto řekl, že Krejčí si musí místo v sestavě vybojovat.
Za Birmingham City nastoupil syn trenéra Sparty August Priske. Wolves jsou v tabulce na devátém místě o skóre za West Hamem s Tomášem Součkem.
Brankář Radek Vítek v sobotu vychytal první čisté konto v dresu Middlesbrough, kam v létě zamířil z Manchesteru United. Odchovanec Sigmy Olomouc pomohl ke třetí výhře v sezoně. Fotbalisté Middlesbrough zvítězili na hřišti Queens Park Rangers 1:0 a v tabulce jim patří druhé místo.