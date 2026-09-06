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Krejčí se ve druhé anglické lize uvedl gólem. Wolves to stačilo na remízu

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  16:13

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Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí slaví gól. | foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí hned při premiérovém startu v druhé anglické lize skóroval a přispěl k remíze Wolverhamptonu na hřišti Birminghamu City 2:2. Do zápasu 5. kola nastoupil v základní sestavě a odehrál celé utkání.

Krejčí ve 31. minutě hlavou po rohovém kopu vrátil hostům vedení poté, co na gól jeho spoluhráče Lópeze z úvodu utkání odpověděl domácí útočník Stansfield. Birmingham ale ještě v prvním poločase znovu vyrovnal vlastním gólem Tchatchouy.

Krejčí v této sezoně zasáhl krátce pouze do srpnového pohárového utkání, v druholigové soutěži příležitost nedostával a spekulovalo se i o jeho možném odchodu. Po minulém utkání s West Hamem, které už strávil na lavičce, trenér César Peixoto řekl, že Krejčí si musí místo v sestavě vybojovat.

Ladislav Krejčí slaví gól proti Birminghamu.

Za Birmingham City nastoupil syn trenéra Sparty August Priske. Wolves jsou v tabulce na devátém místě o skóre za West Hamem s Tomášem Součkem.

Brankář Radek Vítek v sobotu vychytal první čisté konto v dresu Middlesbrough, kam v létě zamířil z Manchesteru United. Odchovanec Sigmy Olomouc pomohl ke třetí výhře v sezoně. Fotbalisté Middlesbrough zvítězili na hřišti Queens Park Rangers 1:0 a v tabulce jim patří druhé místo.

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