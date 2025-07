Kovář jedničkou nizozemského mistra. Z Leverkusenu se přesouvá do Eindhovenu

„Je to super pro český fotbal i pro nás pro oba,“ zmínil nadšený Kovář v rozhovoru pro agenturu Sport Invest i kolegu Jaroše, který přišel na hostování do slavného Ajaxu. Oba kromě pikantního vzájemného zápasu čeká i účast v Lize mistrů.

O Kovářově přesunu se mluvilo delší dobu, kluby však dlouho a intenzivně jednaly zejména o podmínkách transferu. Německý Leverkusen totiž nechce na Kovářovi, za kterého zaplatil pět milionů eur, tratit. Česká reprezentační jednička má navíc platnou smlouvu do roku 2027.

Čekalo se také na vyjádření Manchesteru United, Kovářova dřívějšího zaměstnavatele, který měl na pětadvacetiletého gólmana předkupní právo.

Poté, co anglický celek deklaroval, že ho nevyužije, se Eindhoven pustil do vyjednávání. „Táhlo se skoro dva a půl týdne, všechno podepisování bylo trochu delší. Ale jsem rád, že dopadlo tak, jak mělo,“ líčil Kovář.

Téměř dvoumetrový čahoun se okamžitě zapojí do tréninkového kempu v německém Marienfeldu. „S přestupem jsme velmi spokojeni. Matěje sledujeme už dlouho. Vítáme spolehlivého brankáře, který je schopen hrát s míčem oběma nohama. Spolu s Nickem Olijem nyní může zabojovat o to, kdo bude hájit branku PSV. V mužstvu teď díky nim máme dva špičkové brankáře,“ uvedl sportovní ředitel PSV Earnest Stewart.

Dobře ale ví, že přivádí jistotu pro budoucnost.

Ono roční hostování se téměř jistě změní v trvalý přestup vzhledem k mírným podmínkám odkupu. Ty jsou totiž podle informací serveru inFotbal.cz skutečně triviální a slouží v podstatě jen k odkladu platby.

Vyjádření agenta Viktora Koláře ze Sport Invest „Matějovu pozici jsme chtěli v rámci letní přestávky jednoznačně vyřešit, potřebuje cítit důvěru a chytat pravidelně. Cílem bylo najít kvalitní klub v dobré evropské soutěži, ideálně s možností pohárové konfrontace. PSV je v našich očích skvělou variantou. Úřadující nizozemský mistr s podporou skvělých fanoušků v zádech bude útočit na mistrovský hattrick, zároveň se může těšit na souboje v Lize mistrů. Tým je kvalitní, mezinárodní, celý klub se prezentuje maximálně profesionálním nastavením. Sportovní vedení klubu v čele se zkušeným a úspěšným hlavním trenérem Peterem Boszem o Matějův příchod velmi stálo, sám Matěj je na novou výzvu stoprocentně připraven.“

Stačí, aby Eindhoven nesestoupil z nejvyšší soutěže. Kovář by tak v Nizozemsku zůstal až do roku 2030 s tím, že Bayer inkasuje pět milionů eur (123 milionů korun) plus další dva miliony eur (49 milionů korun) v případných bonusech.

Po delší době bude Kovář plnit na klubové úrovni roli jedničky.

V Leverkusenu dva roky kryl záda Lukáši Hrádeckému a odchytal 32 zápasů. Prostor dostával především v domácím poháru nebo Lize mistrů, například v lednu proti Spartě.

Tam v sezoně 2022/23 působil na hostování z Manchesteru United, získal ligový titul a vychytal si angažmá v Leverkusenu, kde se připojil k dvojici českých fotbalistů Patriku Schickovi a Adamu Hložkovi. Společně v následujícím ročníku ovládli bundesligu.

Kovář se mezitím vypracoval do role reprezentační jedničky i díky zranění Jindřicha Staňka, který si na Euru 2024 ošklivě zranil rameno. Kouč nároďáku Ivan Hašek už ho od té doby v bráně nechává.

Teď dostane i kýžené vytížení na klubové úrovni. A s klubem zaútočí na mistrovský hattrick.