Straka se vydal na Slovensko v posledních letech už poněkolikáté. Předloni trénoval Trenčín, pak Michalovce a v minulé sezoně se neúspěšně snažil v nejvyšší soutěži zachránit Banskou Bystrici. V minulosti vedl také Ružomberok a Slovan Bratislava. V Košicích má smlouvu do konce sezony.
„Jsem v první řadě rád, že jsem tuto velkou výzvu dostal. Neváhal jsem ani minutu, protože i z historie vím, co Košice ve fotbale znamenají,“ řekl Straka. Košice získaly v devíti ligových zápasech jen čtyři body a mají čtyřbodové manko na předposlední Komárno.
„Herní projev mužstva není špatný, ale jedna věc je hrát dobrý fotbal, ale druhá, že je to málo platné, pokud nejste efektivní. Právě proto se pokusím změnit základní věci na hřišti, jako jsou organizace hry či disciplína. Vše totiž začíná vzadu a končí vpředu,“ uvedl bývalý kouč pražské Sparty a Slavie.
Premiéra v novém působišti ho čeká po reprezentační pauze 19. října proti Michalovcům. „V této chvíli se nechci bavit o cílech, za prioritu považuji dostat se z této nepříjemné situace. A to co nejdříve. V lize nás nyní čekají dva domácí zápasy za sebou. První krok budou Michalovce, ten chceme zvládnout, a pak se můžeme bavit dál,“ řekl Straka.
Skuhravý působil v Košicích od loňského září a v minulé sezoně dovedl tým k pátému místu v lize.