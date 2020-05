Vzhůru do restartu! Ale s privilegii německý fotbal počítat nemůže

Přípravu na obnovení sezony zkomplikovaly v minulých dnech pozitivní testy tří nejmenovaných osob z klubu Kolína nad Rýnem. Trénink ve skupinách nicméně může na základě pravidel, jež platí od začátku dubna, pokračovat.

Vláda se bude osudem bundesligy zabývat ve středu. Vedení soutěže chtělo obnovit zápasy od 9. května, což podle všeho nestihne.



Pokud by se pozitivní testy objevily v průběhu soutěže, musel by celý tým na dva týdny do karantény.

„Nechci být ten, kdo kazí zábavu, ale to, co platí pro všechny, platí i pro profesionální fotbalisty,“ řekl Seehofer listu Bild am Sonntag. „Celý rozpis a tabulka mohou být ohroženy. Bude to tedy vyžadovat od všech zúčastněných velkou disciplínu při dodržování opatření. Ale jsem pro to, abychom se pokusili zápasy umožnit,“ dodal.

Žádná privilegia ale fotbal nemůže očekávat. „Nepřipadá v úvahu, aby byli fotbalisté testováni častěji než třeba lékaři, zdravotní sestry nebo policisté, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi. Ve veřejném zdravotnictví nesmí vyvstat žádné překážky kvůli vyššímu objemu testů ve sportu, například v dostupnosti testů nebo v laboratořích. To je pro mě základní podmínka,“ dodal Seehofer.