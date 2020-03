Dva kluby v karanténě. V Austrálii se bude hrát fotbal bez diváků

Fotbal ilustrační snímek | foto: Reuters

Zápasy australské fotbalové ligy se budou do konce sezony hrát bez diváků. Oznámil to tamní svaz v rámci opatření v boji s šířící se nákazou koronaviru, kvůli které musely do čtrnáctidenní karantény celky Wellington Phoenix a Melbourne Victory.

Vzhledem ke karanténě dvou klubů se očekávalo, že sezona bude přerušena. Předseda svazu James Johnson však uvedl, že utkání Melbourne a Wellingtonu budou odehrány v náhradních termínech. Umožnilo to i gesto Wellingtonu, který souhlasil s tím, že do konce sezony zůstane v Austrálii. Austrálie a Nový Zéland kvůli koronaviru výrazně omezily cestování, což mělo za následek přerušení prestižní klubové soutěže Super Rugby. Liga v australském fotbale a i národní soutěž v ragby zatím sezonu nepřerušily, ale budou hrát zápasy bez diváků.

Autoři: ČTK , iDNES.cz