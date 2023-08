Je konec, lidičky. Loučí se Gigi, brankář s velkým B i celebrita s hláškami

Kdyby během mistrovství světa 2006 nestál na lajně zrovna on, Italové by sotva dokráčeli až ke zlatu. Měl fazonu jako hrom.

Vyzařovala z něj aura, že jeho branka prostě zůstane zavřená. Za celý turnaj ho překonal pouze vlastní spoluhráč Zaccardo (ve skupinovém zápase proti Američanům) a ve finále pak francouzský kouzelník Zidane z penalty.

Pětkrát si Buffon připsal čisté konto.

„Gigi chytal jako génius. Vážně z něj čišelo, že je nepřekonatelný. I na tréninku. Troufnu si říct, že byl Maradonou mezi brankáři,“ pravil kapitán Fabio Cannavaro.

Dodnes jde jen stěží pochopit, proč na konci roku přebíral Zlatý míč právě zarputilý obránce Cannavaro a nikoli Buffon. Jestli si nějaký brankář v moderních dějinách zasloužil nejslavnější individuální trofej, tak právě on a tehdy.

Gianluigi Buffon s trofejí pro mistry světa ve fotbale.

Buffonova famózní čísla se zastavila: 176 startů za reprezentaci, 657 v italské lize, přes 1 100 zápasů celkem. S Juventusem Turín vyhrál deset titulů a na rozdíl od drtivé většiny hvězd zůstal věrný i v době, kdy klub smetla korupční aféra do druhé ligy.

Jen Liga mistrů ho minula, třikrát padl ve finále.

Ještě mu nebylo osmnáct, když mezi elitou nastoupil poprvé. Tehdy za Parmu, kde začínal a včera také skončil. Když si pustíte fragmenty z jeho premiéry, musíte smeknout ještě po osmadvaceti letech. Byl tak klidný, přesný, nebojácný, hbitý. Úplně vymazal věhlasné střelce AC Milán a vychytal remízu 0:0. Pod dres si pak natahoval tričko se Supermanem, na něhož ho překřtili novináři. Ano, i marketing uměl dělat výborně.

„Musím se přitom přiznat, že jako kluk jsem spoustu gólů střílel. Byla to pro mě ta nejkrásnější věc na světě. Pak vyrosteš, zblbneš, staneš se brankářem a začneš góly pouštět,“ vyprávěl kdysi s úsměvem.

Brankář Juventusu Gianluigi Buffon během utkání proti Interu Milán.

Byl fotbalovou celebritou s jasným názorem i vtipnými hláškami.

„Mojí nejhorší neřestí je obžerství. Jako sportovec se to snažím kontrolovat, ale minimálně jednou týdně se chovám jako normální člověk.“

„Jestli se před zápasem nějak zvlášť připravuju na možné penaltové exekutory? Vůbec, ležím na hotelu v pokoji a projíždím neslušná videa.“

Spoluhráči ho ctili, veřejnost uznávala. Lehce se přehlíželo, že kouří. A kredit mu neubral ani rozvod s českou modelkou Alenou Šeredovou, kterou podváděl. Mají spolu dva syny, třetího Buffonovi porodila další kráska, moderátorka Ilaria, ke které odešel.

Gianluigi Buffon a Alena Šeredová (Praha, 25. listopadu 2006) Gianluigi Buffon a jeho partnerka Ilaria D'Amicová.

Ještě loni tvrdil, že by rád chytal do pětapadesáti. Chtěl se s Parmou vrátit do nejvyšší soutěže. „A co bych dělal doma? Potřebuju se přece hýbat,“ chechtal se.

Jenže obouchané tělo a zároveň okolnosti mu naznačily, aby to zabalil teď, čili rok před vypršením platného kontraktu. Zaprvé Parmu neposunul o patro výš, bohužel jen do semifinálové baráže o postup. V prvním utkání proti Cagliari se zranil, o přestávce musel střídat a Parma bez svého kapitána ztratila hlavu a z příjemného vedení 2:0 byla porážka 2:3. To bylo pro Gigiho naposledy.

Brankářský fešák si musel přiznat, že ho svaly zlobí stále častěji a měl by se šetřit. A taky přiletěla nabídka od reprezentace, jestli by nezkusil dělat vedoucího mužstva. Dřív to měl na starosti Gianluca Vialli, podobná persona. Jenže Vialliho v lednu zabila rakovina slinivky a Buffon podle všeho kývl, že si novou roli vyzkouší.