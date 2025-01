Top hráči bez smlouvy: Salah, Neymar i De Bruyne. A kdo bude volný v Česku?

Část 1/5

Mohamed Salah

Jeho jméno se v poslední době skloňuje nejvíc. „Tak už jste mu nabídli novou smlouvu?“ zuří pravidelně fanoušci Liverpoolu pokaždé, kdy egyptský kouzelník prožije další extra produktivní večer.

Na kontě už má Mohamed Salah v této sezoně 20 gólů a 17 asistencí za pouhých 26 zápasů. Je navíc nejproduktivnějším hráčem celého roku 2024 v nejlepších pěti evropských ligách, za uplynulých dvanáct měsíců nastřádal 52 gólů i asistencí.

Jenže stále zůstává bez nové smlouvy a kdyby tahle situace vydržela, loučil by se v červnu zadarmo. A to by se Liverpoolu rozhodně nelíbilo.

Přestože klub během podzimu vyčkával, před koncem roku už měl přispěchat s první nabídkou. „Jsme daleko od jakékoli dohody, zatím jsme se nikam nepohnuli,“ přesvědčoval Salah.

V roce 2023 odmítnul Liverpool obří nabídku ze Saúdské Arábie a dá se čekat, že by laso z bohatého regionu mohlo nejslavnějšímu arabskému sportovci na světě přilétnout znovu. Ale jak píše i renomovaný server The Athletic: „ Je otázka, jestli by se mu chtělo opouštět kvalitní evropské soutěže tak brzy.“

Ve dvaatřiceti si je totiž podmaňuje.