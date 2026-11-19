Ve čtvrtek v tiskovém středisku na Säbener Strasse na jihu Mnichova to bylo poprvé, kdy o svých zdravotních potížích promluvil. Novinářům odpovídal svým obvyklým klidem přibližně pětatřicet minut.
„Absolvoval jsem celou řadu vyšetření, snažili jsme se lékaři na něco přijít, ale naštěstí nešlo o nic vážného, co by mělo další následky,“ poznamenal čtyřicetiletý kouč.
Byl pátek 23. října a Kompany dorazil na trénink rezervního týmu. Během něj přímo na hřišti zkolaboval. Na místo dorazil vrtulníkem lékař, po ošetření a zajištění pacienta sanitka převezla Kompanyho do nemocnice.
Příčinou náhlé indispozice byla zřejmě přechozená viróza. Při pádu si kouč poranil levé rameno, kvůli kterému poté musel podstoupit operaci. I proto nyní nosí ruku zavěšenou na šátku, aby bolavé místo nenamáhal.
„Pravdou je, že jsem byl prostě nemocný, což se v říjnu a v listopadu může stát komukoli. Jen jsem možná dostatečně neposlouchal svoje tělo,“ přiznal Kompany, že příznaky zdravotních potíží ignoroval a neléčil. „Byl to docela šok. Prostě jsem pokračoval, i když jsem potřeboval odpočinek.“
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Kompany po kolapsu zůstává v nemocnici. Bayernu bude chybět několik týdnů
„V první řadě jsem všem za pomoc vděčný. Bylo to velmi intenzivní a nová zkušenost. Ale všechno proběhlo perfektně,“ děkoval lékařům a funkcionářům klubu.
„Dostalo se mi obrovské podpory. Ozvalo se mi více lidí, než když jsem získával tituly,“ prohodil se úsměvem.
Ale že by fotbal a starosti o mužstvo během léčby úplně vytěsnil, to ne.
„Byla to příležitost se zamyslet, jak dál pokračovat,“ vysvětlil Kompany. „V klubové kariéře nikdy nedostanete šanci začít jako trenér znovu, většinou musíte jít jinam. Na úplně nový začátek nemáte šanci. Já ji mám. Takže jen negativní to všechno nebylo.“
Nadchlo ho, když 3. listopadu v Lize mistrů jeho mužstvo porazilo Atlético na jeho stadionu v Madridu (2:0). „To byl jeden z nejlepších okamžiků moji trenérské kariéry, i když jsem u toho nebyl,“ zdůraznil.
Zmeškal pět zápasů, vedle duelu na Atlétiku ještě tři utkání v bundeslize a jedno v Německém poháru. Bayern čtyři vyhrál, body ztratil jen za remízu s ligovým rivalem z Dortmundu.
„Kolegům na lavičce jsem neradil, neudělal jsem jediné rozhodnutí. Ano, volali jsme si, protože jsem se o všechno zajímal,“ upozornil.
„Existuje dost dobrý důvod, proč jsem jim do toho nemluvil. Pokud skutečně respektujete práci kolegů a pak u týmu nemůžete být každý den, nelze očekávat, že budete mít právo vyjadřovat názory nebo činit rozhodnutí. Tak to zkrátka nefunguje,“ vysvětlil.
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Kouč s posláním. Kompany má šmrnc těch nejlepších, populární volba přitom nebyl
Vincent Kompany je někdejší špičkový stoper, za Belgii nasbíral 89 reprezentačních startů.
Vyrostl v Anderlechtu Brusel, s Hamburkem získal Německý pohár, jedenáct let nastupoval za Manchester City, s nímž čtyřikrát vyhrál Premier League. Na závěr kariéry se vrátil do Anderlechtu, kde začal trenérskou kariéru ještě jako hrající kouč.
V létě 2022 ho angažovalo Burnley, které v prvním roce dovedl k postupu do Premier League. Po sestupu v létě 2024 zamířil do Bayernu Mnichov.
S týmem získal dva „povinné“ tituly. Nyní je po devíti kolech je Bayern první o skóre před Dortmundem.
V Lize mistrů má dvě remízy s Arsenalem a ve Stavangeru, vedle Atlétika porazil i Bodö/Glimt.
Za necelé tři týdny, 8. prosince, v Champions League hostí Slavii.