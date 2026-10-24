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Kompany po kolapsu zůstává v nemocnici. Bayernu bude chybět několik týdnů

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  12:47

Vincent Kompany během tréninku Bayernu Mnichov před zápasem Ligy mistrů. | foto: Reuters

Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Vincent Kompany je po pátečním kolapsu v nemocnici. Ředitel klubu Max Eberl na tiskové konferenci informoval, že bundesligovým šampionům bude chybět několik týdnů. Čtyřicetiletý belgický kouč zkolaboval v tréninkovém areálu Bayernu.

Kompanyho převezla sanitka do nemocnice, kde je ve stabilizovaném stavu a čekají ho další vyšetření. Příčina kolapsu zatím není známá.

„Včera večer jsme spolu mluvili, stejně jako s jeho manželkou. Pro nikoho z nás to samozřejmě nebyla příjemná chvíle,“ citovala Eberla agentura DPA. Vedením mužstva byl dočasně pověřen asistent Aaron Danks.

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Ke kolapsu mohla přispět viróza, která Kompanyho v posledních dnech trápila. „Když člověk neposlouchá ani ty nejjemnější signály svého těla, začne tělo nakonec křičet. A přesně to se teď stalo,“ uvedl Eberl.

Zdůraznil také, že zdraví je důležitější než fotbal. „Vinnie dostane tolik času, kolik bude potřebovat. Nebudeme teď stanovovat žádné termíny. Nebavíme se ale o dnech, nýbrž o týdnech. To musí být všem jasné,“ prohlásil funkcionář.

Kompany se Bayernu ujal v červenci 2024 a získal s ním dva tituly. Poprvé bude týmu chybět v nedělním bundesligovém duelu ve Freiburgu. Zápas mimo jiné zmešká kvůli úmrtí v rodině i záložník a kapitán německé reprezentace Joshua Kimmich.

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7. kolo

SC Paderborn vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
24.10. 15:30
  • 2.41
  • 3.66
  • 2.95
1. FC Köln vs. Schalke 04 //www.idnes.cz/sport
24.10. 15:30
  • 2.11
  • 3.84
  • 3.41
Augsburg vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
24.10. 15:30
  • 1.78
  • 4.23
  • 4.32
Mohuč vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
24.10. 15:30
  • 1.75
  • 4.23
  • 4.51
RB Lipsko vs. Elversberg //www.idnes.cz/sport
24.10. 15:30
  • 1.40
  • 5.70
  • 6.77
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
24.10. 18:30
  • 1.51
  • 5.09
  • 5.69
Hoffenheim vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 2.79
  • 4.00
  • 2.29
Freiburg vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
25.10. 17:30
  • 6.68
  • 5.91
  • 1.37

8. kolo

Werder Brémy vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
31.10. 15:30
  • 2.17
  • 4.04
  • 2.82
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7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 6 4 2 0 22:5 14
2. Borussia DortmundDortmund 6 4 2 0 11:4 14
3. FreiburgFreiburg 6 4 1 1 15:6 13
4. LeverkusenLeverkusen 6 4 1 1 16:9 13
5. MohučMohuč 6 3 1 2 14:10 10
6. ElversbergElversberg 6 3 1 2 12:11 10
7. RB LipskoRB Lipsko 6 3 0 3 16:11 9
8. Werder BrémyBrémy 6 2 3 1 12:12 9
9. Hamburger SVHamburk 6 3 0 3 6:15 9
10. AugsburgAugsburg 6 2 2 2 16:12 8
11. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 2 2 2 10:16 8
12. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 6 2 1 3 8:11 7
13. HoffenheimHoffenheim 6 2 0 4 11:14 6
14. StuttgartStuttgart 7 2 0 5 10:13 6
15. Schalke 04Schalke 6 1 2 3 4:7 5
16. SC PaderbornPaderborn 6 1 2 3 5:9 5
17. Union BerlínUnion Berlín 6 1 2 3 5:17 5
18. MönchengladbachMönchengladbach 7 1 0 6 11:22 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

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