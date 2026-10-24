Kompany po kolapsu zůstává v nemocnici. Bayernu bude chybět několik týdnů

Kompanyho převezla sanitka do nemocnice, kde je ve stabilizovaném stavu a čekají ho další vyšetření. Příčina kolapsu zatím není známá.
„Včera večer jsme spolu mluvili, stejně jako s jeho manželkou. Pro nikoho z nás to samozřejmě nebyla příjemná chvíle,“ citovala Eberla agentura DPA. Vedením mužstva byl dočasně pověřen asistent Aaron Danks.
|
Dortmund brojí proti mobilům. Fanoušky bude sledovat aplikace, neaktivní odmění
Ke kolapsu mohla přispět viróza, která Kompanyho v posledních dnech trápila. „Když člověk neposlouchá ani ty nejjemnější signály svého těla, začne tělo nakonec křičet. A přesně to se teď stalo,“ uvedl Eberl.
Zdůraznil také, že zdraví je důležitější než fotbal. „Vinnie dostane tolik času, kolik bude potřebovat. Nebudeme teď stanovovat žádné termíny. Nebavíme se ale o dnech, nýbrž o týdnech. To musí být všem jasné,“ prohlásil funkcionář.
Kompany se Bayernu ujal v červenci 2024 a získal s ním dva tituly. Poprvé bude týmu chybět v nedělním bundesligovém duelu ve Freiburgu. Zápas mimo jiné zmešká kvůli úmrtí v rodině i záložník a kapitán německé reprezentace Joshua Kimmich.