Jsi bratr, ale tvou zemi nenávidíme. Jak v Záhřebu angažovali Srba

Sportovci odmítli a šli dál. Jakmile si sedli do vedlejší kavárny, za rohem se objevili zakuklení ranaři a rovnou se pustili do rvačky.

V Chorvatsku totiž Srby nesnášejí. Někdy až k smrti.

Brankář Kralj raději skočil v oblečení do moře, aby se nemusel postavit přesile, která se proti němu hnala. Stál ve studené vodě tak dlouho, dokud nepřijela policie. Sám je přitom Černohorec, nikoli Srb, na které mají Chorvati spadeno.

Ze sobotního napadení si můžete snadno udělat představu, jak to v bývalé Jugoslávii vypadá. Následky národnostních sporů, které v 90. letech vyvrcholily zběsilou válkou, jsou všudypřítomné. „Pořád to bublá – a nikdy to nevybublá. Je to jako sud se střelným prachem,“ tvrdí Miroslav Střeleček, expert přes chorvatský fotbal.

A teď si představte, že nejbohatší chorvatský klub Dinamo Záhřeb angažuje Srba.

Poprvé po 29 letech!

Komnen Andrič je třiadvacetiletý útočník, klasický střelec, černovlasý suverén. Narodil se u řeky Ibar, kariéru rozjel v Bělehradě, zkoušel to i v Portugalsku, mihl se v Litvě a renomé si paradoxně získal až v Chorvatsku. V Zapřešiči, což je víceméně předměstí Záhřebu, něco jako Říčany u Prahy. Na podzim tam nastřílel 10 ligových gólů, vedl tabulku kanonýrů a v klubu mu svěřili kapitánskou pásku.

Plzeň - Dinamo Záhřeb Sledujte od 21.00 online.

Srb v chorvatské lize. Nepřítel!

Dinamo Záhřeb váhalo, jestli do lednového nákupu jít. Tím spíš, že šlo o 25 milionů korun, což je na chorvatskou ligu ranec.

Dinamo dobře vědělo, že vášniví fanoušci, kteří se sdružují pod skupinu Bad Blue Boys, budou takový krok těžko tolerovat. Na Srby jsou slušně řečeno vysazení. Ramenatý útočník Andrič, který si ročně vydělá přes 6 milionů korun, začátek ustál. „Spoluhráči mě přijali jako člena rodiny. V kabině mi říkají bratře,“ svěřil se (srbským) reportérům při procházce do pravoslavného kostela v Záhřebu.

Otázka je, jak dlouho idylka vydrží. Pokud bude dál střílet góly, pravděpodobně mu chorvatští fanoušci srbský původ odpustí. A pokud ne? To se uvidí. Zatím se Andrič pere o místo. Dnes proti Plzni by v základní sestavě neměl nastoupit. Na hrotu bude habán Petkovič.

Andriče čeká jaro pravdy. Bude muset dokázat, že i Srb je schopný kopat v Chorvatsku. Docela by se mu hodilo, kdyby se přes Plzeň postoupilo. Vždyť Dinamo nehrálo evropské jaro 49 let.