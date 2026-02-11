Čtvrt roku poté, co Bergera dorovnal, ho Souček přeskočil. Trefou číslo 39, což je z mnoha důvodů číslo k neuvěření.
Za prvé: on přece má mít střílení gólů spíš jako vedlejšák, na hřišti ho coby defenzivního záložníka mnohem víc vytěžují obranné úkoly.
Za druhé: dlouho to vypadalo, že nebude mít ani na českou ligu. Než prorazil ve Slavii, odmítli ho ve Frýdku-Místku i ve Vlašimi a na Žižkově si ho nechali jen proto, že byl zadarmo.
Za třetí: i teď na něj často prší kritika, z mnoha stran schytává rýpance, už třetí trenér West Hamu se pokoušel stavět sestavu bez něj a odsunul ho na lavičku.
V historickém přehledu střelců Premier League za sebou nechal velká jména: Flo, Carew, Fellaini, Özil, Pogba, Wiltord, Ödegaard, Rice...