KOMENTÁŘ: Souček jako Zátopek. Kromě rekordů překonává i sám sebe

Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United. | foto: Reuters

David Čermák
  20:00
Jsou tak rozdílní, jak si jen umíte představit. Levák a pravák. Supertalent a pracant. Dlouhovlasý playboy s čelenkou a přírodňák, který image vůbec neřeší. Jediná věc do úterního večera spojovala Patrika Bergera s Tomášem Součkem: dělili se o český rekord v počtu nastřílených gólů ve fotbalové Premier League. Už to neplatí.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 25 17 5 3 49:17 56
2. Manchester CityManchester City 25 15 5 5 51:24 50
3. Aston VillaAston Villa 25 14 5 6 36:27 47
4. Manchester UnitedManchester Utd. 26 12 9 5 47:37 45
5. ChelseaChelsea 26 12 8 6 47:30 44
6. BrentfordBrentford 25 12 3 10 39:34 39
7. LiverpoolLiverpool 25 11 6 8 40:35 39
8. EvertonEverton 26 10 7 9 29:30 37
9. BournemouthBournemouth 26 9 10 7 43:45 37
10. Newcastle UnitedNewcastle 26 10 6 10 37:37 36
11. Sunderland AFCSunderland 25 9 9 7 27:29 36
12. FulhamFulham 25 10 4 11 35:37 34
13. Crystal PalaceCrystal Palace 25 8 8 9 26:29 32
14. BrightonBrighton 25 7 10 8 34:33 31
15. Leeds UnitedLeeds 26 7 9 10 36:45 30
16. TottenhamTottenham 26 7 8 11 36:37 29
17. NottinghamNottingham 25 7 5 13 25:38 26
18. West HamWest Ham 26 6 6 14 32:49 24
19. Burnley FCBurnley 25 3 6 16 25:49 15
20. WolverhamptonWolves 25 1 5 19 16:48 8

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

11. února 2026

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

11. února 2026  18:30

Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr

Trenér Prostějova Pavel Šustr.

Fotbalová Dukla si už trenéra vybrala. Nástupcem Davida Holoubka se podle informací iDNES.cz stane Pavel Šustr, někdejší prvoligový útočník, který naposled působil u mládežnických reprezentací. První...

11. února 2026  17:54

Co třeba Španělsko, Itálie, Anglie a Česko? Fotbalisté vyhlíží los Ligy národů

Český záložník Václav Černý ve španělském obležení. Momentka z utkání Ligy...

Když nejvyšší úroveň Ligy národů hráli poprvé a dosud naposled, čeští fotbalisté během června a září 2022 uhráli bod se Španělskem a porazili Švýcarsko. Ale také dvakrát podlehli Portugalsku a...

11. února 2026  17:13

Sparťanky ve čtvrtfinále Evropského poháru dobývaly, s Austrií remizovaly

Sparťanské fotbalistky v úvodním čtvrtfinále Evropské poháru s Austrií Vídeň...

Fotbalistky Sparty se v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň neprosadily. Na Letné před téměř pěti tisíci diváky remizovaly 0:0. V první půli trefila Michaela Khýrová břevno....

11. února 2026  14:09

Zoufalé časy i činy v Tottenhamu. Obavy o záchranu a konec trenéra Franka

Dánský kouč vydržel v Tottenhamu necelou sezonu, po špatných výkonech a...

Po další blamáži byl trenér Thomas Frank v klidu. „Cítíte, že je vaše pozice v ohrožení?" zeptal se ho reportér TNT Sports po úterní domácí porážce s Newcastlem (1:2). „Den před zápasem jsem s...

11. února 2026

6. února 2026  16:19,  aktualizováno  11. 2. 13:13

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Premium
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. „Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...

11. února 2026

Bez smlouvy ven? Nereprezentuješ! Bizarní argentinské pravidlo by škrtlo i Messiho

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby před čtvrt stoletím jako třináctiletý capart s rodiči nepřesídlil do Barcelony. Třeba by se z něj nikdy nestal fotbalový superhrdina. Dost možná by mu kariéru rychle...

10. února 2026  19:38

