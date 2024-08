KOMENTÁŘ: Hložkova šance číslo dva. V Hoffenheimu se musí rychle odbrzdit

Takový talent tu možná nikdy nebyl, říkalo se.

Někde to v Adamu Hložkovi pořád musí být.

Jinak by za něj přece Hoffenheim neposlal do Leverkusenu téměř půl miliardy a neudělal z něj svůj rekordní přestup. Od soboty je Hložek také třetím nejdražším českým fotbalistou všech dob, hned za teď už bývalým parťákem Schickem a fenomenálním Nedvědem. Což samo o sobě naznačuje, že by měl i v Německu patřit mezi výjimečné.

Jenže nepatří, aspoň zatím ne.