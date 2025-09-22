Komár na scénu! Vyhraje Zlatý míč favorit, nebo se dočkáme překvapení?

Až v pondělí večer v pařížském neoklasicistním divadle Théatre du Chatelet odstartuje nóbl večírek s názvem Zlatý míč 2025, stárnoucí supermani Ronaldo s Messim u toho podruhé za sebou vůbec nebudou.
Jejich předpokládaní nástupci, norský bomber Haaland a francouzský rychlík Mbappé, možná dorazí, ale určitě si nepůjdou na pódium pro hlavní cenu. A zase se bude řešit: Vyhrál opravdu ten nejlepší?
Pozlacený balon coby trofej pro nejlepšího fotbalistu světa se uděluje od roku 1956 a po přetahované mezi dvěma úžasňáky prestižní anketa zažívá novou éru. V lecčem zajímavější a méně předvídatelnou.
Podle pokynů, které od organizátorů letí směrem ke stovce hlasujících novinářů, by měl vyhrát ten, který vystřihl nejlepší sezonu. Jenže jak to změřit?