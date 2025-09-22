Komár na scénu! Vyhraje Zlatý míč favorit, nebo se dočkáme překvapení?

Ousmane Dembélé z PSG během semifinále Ligy mistrů proti Arsenalu. | foto: Reuters

David Čermák
Kdekdo čekal, že po Hvězdných válkách jedna se hned rozjede pokračování. Ronaldo a Messi out. Haaland a Mbappé in. Bylo by možná fajn, kdyby fotbal hned našel dva suverény, kteří se budou přetahovat o trofeje, ale prozatím je všechno jinak.

Až v pondělí večer v pařížském neoklasicistním divadle Théatre du Chatelet odstartuje nóbl večírek s názvem Zlatý míč 2025, stárnoucí supermani Ronaldo s Messim u toho podruhé za sebou vůbec nebudou.

Jejich předpokládaní nástupci, norský bomber Haaland a francouzský rychlík Mbappé, možná dorazí, ale určitě si nepůjdou na pódium pro hlavní cenu. A zase se bude řešit: Vyhrál opravdu ten nejlepší?

Pozlacený balon coby trofej pro nejlepšího fotbalistu světa se uděluje od roku 1956 a po přetahované mezi dvěma úžasňáky prestižní anketa zažívá novou éru. V lecčem zajímavější a méně předvídatelnou.

Podle pokynů, které od organizátorů letí směrem ke stovce hlasujících novinářů, by měl vyhrát ten, který vystřihl nejlepší sezonu. Jenže jak to změřit?

