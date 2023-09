Stávka se vyplatila. Útočník Kolo Muani přestoupil do PSG za 2,3 miliardy korun

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Randal Kolo Muani. The French striker, who will wear the number 23, has signed a 5-year contract with the club. ✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani. L’attaquant français, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 ans avec le Club. ✍️



#WelcomeKoloMuani ❤️