Spadla klec na sázkaře. Příběh Lotyše, který úřadoval i ve fotbalové Mohelnici

„Mezi nimi jsou i dva lotyšští fotbalisté Janis Kruminš a Kirils Grigorovs, kteří dostali tresty za ovlivňování výsledků,“ uvedl lotyšský zpravodajský server Delfi s odkazem na Arménskou fotbalovou federaci (FFA).

Pro české fanoušky je zajímavé především druhé jméno – obránce Grigorovs byl před dvěma lety namočený i v průšvihu údajných čínských investorů v FK Mohelnice, a podezření ze špinavostí provázela i další jeho angažmá.

Grigorovs se v Arménii objevil na podzim 2018 a byla to jeho další štace poté, co začátkem roku narychlo zmizel z třetiligové Mohelnice, když na jeho možné propojení s čínskou sázkařskou mafií upozornila MF DNES ve spolupráci s rumunským sportovním deníkem Gazeta Sporturilor.

V Arménii nejprve působil jako hráč FC Jerevan, od léta se ale posunul do vedení klubu, který slavil postup do elitní Premier ligy, a zároveň vystupoval jako manažer druholigového Masisu. Během podzimu pak byl obžalován z nabízení úplatku dvojici vlastních hráčů Alexeji Kuchinovi a Renannu Saldanovi, od kterých požadoval, aby v zářijovém utkání proti Torpedu zařídili dvě branky do vlastní sítě. Zápas nakonec skončil výhrou Torpeda 3:0.

Druhý Grigorovsův zaměstnavatel FC Jerevan mezitím vstoupil do elitní Premier ligy sérií osmnácti proher v řadě, po níž začátkem roku kvůli dalším potížím odstoupil ze soutěže. Z černé série vystupovala porážka 0:8 s týmem Lori, když všechny branky inkasoval druhý z potrestaných Lotyšů, gólman Kruminš, a za debakl dostali doživotní distanc od FFA také další hráči FC Jerevan Antonio Lokwa z Konga, ruský obránce Denis Ljubimov a Kolumbijec Jafett Bolano.

Staří známí

Grigorovs a brankář Kruminš se poprvé nepotkali až před rokem v FC Jerevan. Oba hráči ročníku 1992 začínali kariéru v Olimpsu Riga a od léta 2013 spolu působili v dalším lotyšském klubu FC Jurmala. Koučoval je tehdy někdejší legendární ruský záložník Andrej Kančelskis, který později otevřel skandál a následné vyšetřování prohlášením pro Sovětskij sport, že hráči Jurmaly sázeli na vlastní zápasy. Grigorovs pak ještě vystřídal dva domácí kluby, než v sezoně 2016/17 zamířil na exotické angažmá do irského Athlone City. Měl se stát součástí nové éry klubu, kterou slibovali údajní čínští investoři ze společnosti Anping Football Club muže jménem Eric Mao a jeho pravé ruky Xialonga Ji.

Místo sladkých výher a úspěchů však přišel v dubnu 2017 hodně trpký skandál. Při utkání proti Longford Town za stavu 1:2 dostali fanoušci na tribuně od společnosti zabývající se hledáním podezřelých zápasů zprávu, že v utkání padne ještě čtvrtý gól. V nastaveném čase pak po neobvyklých chybách obránce a brankáře inkasoval Athlone City potřetí.

Skandál byl na světě a spustil velké vyšetřování. Následně byla i po prozkoumání dalších utkání vyšetřovaná trojice hráčů, jako jediný bez trestu z ní vyšel Kirils Grigorovs. O pár měsíců později se hlásil jako jedna z posil FK Mohelnice poté, co do klubu vstoupili s vizí nové éry stejní čínští investoři v čele s manažerem Xialongem Ji, který si nechal říkat Bruce. Poprvé naskočil Grigorovs do soutěžního zápasu třetí ligy v utkání proti Kroměříži, který skončil porážkou 2:3.

Fotografie z utkání Karviná (ve žlutém)- Slask Wroclaw. Rozhodčí vlevo je bývalý bek Mohelnice Kirils Grigorovs, vyšetřovaný už v Athlone City. Rozhodčí vpravo je Jose Viegas, bývalý hráč Athlone City a Atletico Clube de Portugal. Oba kluby byly po vstupu Erica Maa zapletené v sázkařském skandálu.

„V tréninku nevypadal zle, ale v posledním přípravném zápase jsem na něj změnil názor, vůbec se mi nelíbil. Poprvé mohl hrát až ve čtvrtém kole v Kroměříži. Tam dostal šanci, ale hořel jak papír, udělal penaltu a zavinil další gól, když nepochopitelně vystoupil do strany, tak jsem ho v 39. minutě vystřídal. Od té doby už jsem ho nestavěl,“ prozradil tehdy MF DNES trenér Karel Trnečka.

Mezinárodní společnost Federbet, která se zabývá odhalováním sázkařských podvodů ve fotbale, uvedla, že podle pohybu kurzu bylo utkání ovlivněné na vysoký počet branek.

Kyperský vedlejšák

Za pár týdnů si lotyšský stoper sbalil ruksak a na tréninku už se bez ohlášení neukázal. Tratný však nebyl. Investigativní novináři Costin Stucan a Michael Bird zjistili, že si Grigorovs v těchto letech během pauz přivydělával na Kypru jako falešný rozhodčí.

Podle jejich příběhu nazvaném Kyperský podvod, který zveřejnil server The Black Sea, byl součástí sedmičlenného gangu, který v roli sudích ovlivňoval zápasy, a sám na středomořském ostrově verboval také další hráče ochotné za úplatu řídit utkání podle předem určených pokynů.

Tehdy Grigorovs vystupoval pod jménem Igor, v Arménii si zase nechal říkat Alex, snad aby unikl digitální stopě, kterou za sebou zanechává. Jisté však je, že své nesporné manažerské schopnosti ukazoval už během krátkého působení v Česku, když jako zástupce čínských „investorů“ jednal o možnosti majetkového vstupu do nejmenovaného klubu nejvyšší tuzemské soutěže. Tehdy jim obchod překazila publicita mohelnického případu na stránkách MF DNES a sázkařský syndikát Xialonga „Bruce“ Ji se musel po Portugalsku, Rumunsku a Česku přesunout zase jinam.

Tentokrát to však vypadá, že Arménie pro ně nebyla dobrá adresa. Nejen kvůli tamějším tvrdým trestům a policejnímu vyšetřování.

„Všechny strany mají sedm dní na odvolání proti rozhodnutí FFA. Poté bude případ postoupen Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA), která rozhodne o udělení mezinárodního zákazu působení ve fotbalu,“ uvedl k masivnímu arménskému zátahu server Delfi.

Existuje tedy naděje, že minimálně Kirils Grigorovs už se znovu neobjeví zase v jiné zemi jako bohatý manažer nebo zástupce investora ochotného financovat některý z malých zchudlých klubů. Dá se čekat, že na jeho místo přijde někdo nový s nápadem a odhodláním udělat si podvodem z fotbalu výnosný byznys, vždyť s ovlivňováním zápasů pro sázky se potýká řada evropských zemí včetně Česka.

Vždy však mají národní asociace na výběr, zda problém tutlat, či přehlížet, nebo se mu postavit.

Fotbalová federace z malé zakavkazské Arménie ukázala exemplárními tresty víc odvahy a odhodlání než dosud kdokoliv jiný.