Pětatřicetiletý krajní obránce je kvůli tomu podle britské stanice Sky Sports rozzlobený a cítí se klubem zrazen.
Byl to totiž právě Edwards, který měl klíčovou zásluhu na tom, že se Trippier v minulém týdnu rozhodl připojit k týmu, kde působí kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
Zpráva o Edwardsově konci byla pro Trippiera šokem, dozvěděl se ji ve čtvrtek ráno od někoho mimo klub. Ten jako první neinformoval ani samotného velšského trenéra, který to zjistil od člena rodiny. Dopředu se o svém možném odchodu dočetl dokonce na sociálních sítích.
Vedení přitom po sestupu z nejvyšší soutěže trvalo na tom, že za třiačtyřicetiletým Edwardsem stojí. Trenér ještě hodiny před vyhazovem pro klubový web komentoval přestupy a vítal také útočníka Raúla Jiméneze, na jehož návratu usilovně pracoval. Nadšen z nedávných posil se realizační tým připravoval na nadcházející sezonu ve druhé lize.
Podle Sky Sports News byl i Edwards spolu se svými dvěma končícími asistenty překvapen rozhodnutím, které klub ve středu pozdě večer učinil. A rozhořčen nad způsobem, jakým jim to sdělil.
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Krejčí bude mít nového trenéra. Ve Wolves po sestupu skončil Edwards, nástupce brzy
Trippier kvůli lékařské prohlídce a podepsání smlouvy zrušil dolovenou, teď zvažuje další možnosti. Po odchodu z Newcastlu se stane volným hráčem a smlouva s Wolves, kterým dal přednost před řadou jiných klubů, začne platit až od července.
Tým by měl nově vést César Peixoto, jenž momentálně trénuje v portugalské lize Gil Vicente. Je klientem agentury Gestifute Jorgeho Mendese, která má úzké vztahy s majiteli Wolverhamptonu, společností Fosun.
Šestačtyřicetiletý Peixoto dosud netrénoval v zahraničí a čekala by ho jedna z nejnáročnějších lig v Evropě. Pokud se chce klub vrátit mezi elitu, tak se mu odvážná sázka na šestačtyřicetiletého Portugalce musí vyplatit.