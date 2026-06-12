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Krejčího nový parťák chce přestup zrušit. Naštvalo ho, že klub vyhodil trenéra

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  13:55
V pondělí ho Wolverhampton představil jako novou posilu, za anglický celek ovšem po sestupu z fotbalové Premier League nemusí nastoupit. Krajní obránce Kieran Trippier chce údajně svůj přestup z Newcastlu kvůli středečnímu odvolání trenéra Roba Edwardse, který si ho přivedl, zrušit.
Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat také Ladislav Krejčí. | foto: Reuters

Obránce Kieran Trippier z Newcastlu (vlevo) v konfliktu se záložníkem Ilimanem...
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Pětatřicetiletý krajní obránce je kvůli tomu podle britské stanice Sky Sports rozzlobený a cítí se klubem zrazen.

Byl to totiž právě Edwards, který měl klíčovou zásluhu na tom, že se Trippier v minulém týdnu rozhodl připojit k týmu, kde působí kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.

Zpráva o Edwardsově konci byla pro Trippiera šokem, dozvěděl se ji ve čtvrtek ráno od někoho mimo klub. Ten jako první neinformoval ani samotného velšského trenéra, který to zjistil od člena rodiny. Dopředu se o svém možném odchodu dočetl dokonce na sociálních sítích.

Vedení přitom po sestupu z nejvyšší soutěže trvalo na tom, že za třiačtyřicetiletým Edwardsem stojí. Trenér ještě hodiny před vyhazovem pro klubový web komentoval přestupy a vítal také útočníka Raúla Jiméneze, na jehož návratu usilovně pracoval. Nadšen z nedávných posil se realizační tým připravoval na nadcházející sezonu ve druhé lize.

Podle Sky Sports News byl i Edwards spolu se svými dvěma končícími asistenty překvapen rozhodnutím, které klub ve středu pozdě večer učinil. A rozhořčen nad způsobem, jakým jim to sdělil.

Krejčí bude mít nového trenéra. Ve Wolves po sestupu skončil Edwards, nástupce brzy

Trippier kvůli lékařské prohlídce a podepsání smlouvy zrušil dolovenou, teď zvažuje další možnosti. Po odchodu z Newcastlu se stane volným hráčem a smlouva s Wolves, kterým dal přednost před řadou jiných klubů, začne platit až od července.

Tým by měl nově vést César Peixoto, jenž momentálně trénuje v portugalské lize Gil Vicente. Je klientem agentury Gestifute Jorgeho Mendese, která má úzké vztahy s majiteli Wolverhamptonu, společností Fosun.

Šestačtyřicetiletý Peixoto dosud netrénoval v zahraničí a čekala by ho jedna z nejnáročnějších lig v Evropě. Pokud se chce klub vrátit mezi elitu, tak se mu odvážná sázka na šestačtyřicetiletého Portugalce musí vyplatit.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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