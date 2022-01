Trippier průkopníkem? Anglický reprezentant má zahájit posilování Newcastlu

Anglický fotbalový reprezentant Kieran Trippier by se měl stát posilou Newcastlu United. Klub se údajně dohodl s Atlétikem Madrid na přestupní částce 12 milionů liber (přes 355 milionů korun) a jedenatřicetiletý krajní obránce by měl ve středu podstoupit v novém působišti zdravotní testy. Rodák z Bury by se stal první posilou severoanglického celku od příchodu nových majitelů ze Saúdské Arábie.