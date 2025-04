De Bruyne by mohl hrát s Messim. Pro MLS má jeho práva Inter Miami

Podle pravidel má každý klub seznam pěti hráčů, ke kterým má výhradní práva, aby s nimi při případném příchodu do MLS jednal jako první. Zapsat na něj může kohokoliv. Pokud by De Bruyne chtěl hrát jinde než v Miami, musel by zájemce o jeho služby práva od Interu odkoupit.

O stěhování De Bruyneho do MLS se spekulovalo už loni v létě, kdy byl spojován se San Diegem, které v letošní sezoně ligu rozšířilo. Vedení klubu však tehdy po rozhovorech s hráčem uvedlo, že si jeho plat nemůže dovolit.

De Bruyne odchod z Manchesteru City, kde mu po sezoně skončí smlouva, oznámil minulý týden. Bronzový medailista z mistrovství světa 2018 působí v týmu od roku 2015. Získal s ním šestkrát anglický titul a vyhrál i Ligu mistrů.