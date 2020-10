Insigne vs. Insigne. Bratři proti sobě v italské lize dali gól po 70 letech

Lorenza a Roberta vychovali k profesionálnímu fotbalu v Neapoli.

Starší Lorenzo se do áčka vypracoval celkem rychle. Základním kamenem je od sezony 2012/13, přičemž mu velmi pomohlo hostování v druholigové Pescaře rok předtím.

Týmu, který vedl český trenér Zdeněk Zeman, přispěl 18 góly k prvnímu místu a postupu do Serie A.

Dotáhl to i do italské reprezentace, za níž doposud odehrál 36 zápasů a dal 7 branek. Kapitánem Neapole je od února 2019, kdy převzal pásku po Marku Hamšíkovi, jenž zamířil do čínského Dalianu Yifang.

Mladší Roberto měl cestu do první ligy o poznání trnitější. Z Neapole hostoval v nižších soutěžích, poslední roky ve druhé lize. Až angažmá v Beneventu mu sedlo, také tam v červenci 2019 přestoupil.

Od sezony 2020/21, v šestadvaceti letech, už s Beneventem hraje první ligu a v říjnu dává svůj první gól v italské nejvyšší soutěži.

Proti mateřské Neapoli, proti bratru Lorenzovi.

„Jsem nesmírně šťastný za svůj prvoligový gól, jen mě mrzí, že je zrovna proti bráchovi,“ řekl v poločasovém rozhovoru pro streamovací službu DAZN.

Lorenzo se ale nenechal zahanbit, v 60. minutě krásnou střelou zpoza vápna vyrovnal a obrat Neapole na 2:1 pak zařídil Andrea Petagna.

V italské lize proti sobě nastoupilo v průběhu let hned několik sourozenců. Namátkou současný trenér Beneventa Filippo Inzaghi se Simonem, Paolo a Fabio Cannavarovi, Franco a Giuseppe Baresiové...

Gól proti sobě ale bratři dali naposledy v roce 1949. István a Férenc Nyersové se zapsali na listinu střelců v zápase Inter - Lazio, který skončil také 2:1.

Stejným výsledkem skončil před pěti lety v Anglii i duel Aston Villa - Swansea (1:2), kdy proti sobě nastoupili a dali gól ghanští bratři Jordan (Aston Villa) a André Ayewovi.