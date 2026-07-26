Ve vápně si Miura naběhl na zpětnou přihrávku spoluhráče a ve věku 59 let a 149 dní poslal z první míč do sítě. K oslavám gólu, kterým znovu posunul vlastní rekord, se za ním k rohovém praporku seběhli všichni spoluhráči včetně těch z lavičky. Tři minuty poté veterán vystřídal.
Branky v soutěžním zápase se Miura dočkal poprvé od listopadu 2022, kdy se trefil v dresu Suzuky PG v utkání čtvrté ligy při porážce s FC Ósaka.
Do Fukušimy přišel někdejší reprezentant na konci prosince na hostování z Jokohamy a ve zkrácené sezoně odehrál šest zápasů. Japonské ligové soutěže nyní přecházejí ze systému jaro-podzim na obvyklejší podzim-jaro a Miura tak bude hrát na profesionální úrovni i po šedesátce.