Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Král Kazu se opět trefil. Japonský nezmar v 59 letech pomohl gólem Fukušimě United

Autor: ,
  11:31

Fotogalerie3

Japonský fotbalista Kazujoši Miura v dresu Fukušimy United | foto: Profimedia.cz

Japonská fotbalová legenda Kazujoši Miura se v 59 letech zapsal v soutěžním zápase znovu mezi střelce. Populární „Král Kazu“, jenž hraje rekordní 42. sezonu, se trefil po čtyřleté pauze a v dresu třetiligového týmu Fukušima United přispěl k vysoké výhře 7:0 nad Iwaki Furukawa v pohárovém utkání. Miura, jenž se před měsícem dohodl v klubu na hostování na další sezonu do června 2027, skóroval v 52. minutě a poslal Fukušimu do vedení 5:0.

Ve vápně si Miura naběhl na zpětnou přihrávku spoluhráče a ve věku 59 let a 149 dní poslal z první míč do sítě. K oslavám gólu, kterým znovu posunul vlastní rekord, se za ním k rohovém praporku seběhli všichni spoluhráči včetně těch z lavičky. Tři minuty poté veterán vystřídal.

Branky v soutěžním zápase se Miura dočkal poprvé od listopadu 2022, kdy se trefil v dresu Suzuky PG v utkání čtvrté ligy při porážce s FC Ósaka.

Do Fukušimy přišel někdejší reprezentant na konci prosince na hostování z Jokohamy a ve zkrácené sezoně odehrál šest zápasů. Japonské ligové soutěže nyní přecházejí ze systému jaro-podzim na obvyklejší podzim-jaro a Miura tak bude hrát na profesionální úrovni i po šedesátce.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ždírec vs. KuřimFotbal - - 26. 7. 2026:Ždírec vs. Kuřim //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 5.07
  • 3.96
  • 1.50
Ostrava B vs. VlašimFotbal - 1. kolo - 26. 7. 2026:Ostrava B vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
26. 7. 14:30
  • 2.10
  • 3.38
  • 3.20
Slavia vs. SlováckoFotbal - 1. kolo - 26. 7. 2026:Slavia vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
26. 7. 15:00
  • 1.16
  • 7.75
  • 18.90
Třebíč vs. TasoviceFotbal - - 26. 7. 2026:Třebíč vs. Tasovice //www.idnes.cz/sport
26. 7. 16:30
  • 2.45
  • 3.39
  • 2.47
Nové Sady vs. ŠumperkFotbal - - 26. 7. 2026:Nové Sady vs. Šumperk //www.idnes.cz/sport
26. 7. 17:00
  • 3.48
  • 3.68
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

V Norsku sází na mladé. O Česku jsem nevěděl nic, říká první Islanďan v lize

Premium
Hilmir Mikaelsson se raduje ze svých prvních gólů za Sigmu Olomouc.

Česká liga má prvního Islanďana v historii. Že jde pro severskou zemi o neprobádané končiny, poznáte záhy poté, co Hilmir Rafn Mikaelsson začne vyprávět. „Nevěděl jsem, do čeho jdu. Ptal jsem se...

26. července 2026

Král Kazu se opět trefil. Japonský nezmar v 59 letech pomohl gólem Fukušimě United

Japonský fotbalista Kazujoši Miura v dresu Fukušimy United

Japonská fotbalová legenda Kazujoši Miura se v 59 letech zapsal v soutěžním zápase znovu mezi střelce. Populární „Král Kazu“, jenž hraje rekordní 42. sezonu, se trefil po čtyřleté pauze a v dresu...

26. července 2026  11:31

Gólový návrat. Ostrák v MLS nastoupil po zranění a rozhodl o výhře St. Louis

Tomáš Ostrák slaví svou trefu za St. Louis v zápase proti Coloradu.

Záložník Tomáš Ostrák rozhodl v zámořské lize MLS svým prvním gólem v sezoně o vítězství fotbalistů St. Louis nad oslabeným Coloradem 1:0. Bývalý hráč Karviné, který většinu dosavadního ročníku...

26. července 2026  9:52,  aktualizováno  10:59

Dvě operace, 1057 dnů bez zápasu. Měl jsem černé myšlenky, přiznal Heidenreich

David Heidenreich z Bohemians sleduje souboj ve vzduchu během utkání proti Teplicím

Jiní by to už nejspíš dávno vzdali, ale fotbalový obránce David Heidenreich ukázal srdce bojovníka. Dvakrát musel na operaci kolena, dvakrát měl nekonečný herní výpadek. Bez ligového zápasu byl skoro...

26. července 2026  10:29

Priske: Brno nás přejelo, teď jsme víc pod tlakem. Sörensen? Byl hlavou jinde

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Pořád platí, že starty sezony mu v Česku příliš nevychází. Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske ze čtyř pokusů dosud vyhrál jen jediný úvodní ligový zápas. V sobotu večer ho navíc porazil...

26. července 2026  7:50

Lepší příběh bych nenapsal, říká Svědík. Spartu zaskočil nadšenými druholigisty

Hlavní trenér Martin Svědík přichází na tiskovou konferenci fotbalistů...

Sparta už také věří, že se vrací Zbrojovka. Slova klubové hymny naplnili brněnští fotbalisté dokonale, když pražského rivala před rekordní návštěvou rozložili výsledkem 3:1. Vítěz druhé ligy se nebál...

26. července 2026  7:03

Hrozný výkon, všechno špatně. Sparťanský kapitán Haraslín kritizoval prohru v Brně

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Nehledal výmluvy. Věděl, že start sezony se sparťanským fotbalistům hrubě nepovedl. „Tohle nebyl výkon hodný našeho klubu,“ zdůraznil kapitán Lukáš Haraslín po porážce 1:3 v úvodním kole s ligovým...

25. července 2026  22:59

Prohru beru na sebe, netrefil jsem sestavu, přiznal Hyský. Pochvalu si nezaslouží nikdo

Trenér Plzně Martin Hyský sleduje zápas prvního kola.

Úvodní duel nového ročníku Chance ligy rozhodně nevyšel fotbalistům Plzně podle představ, když po matném výkonu podlehli Liberci 1:3. Na domácím hřišti navíc za celý zápas vyprodukovali jedinou...

25. července 2026  22:16

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

25. července 2026  21:58,  aktualizováno  22:15

Teplický hrdina Pulkrab: Já a Kane? Jako když jezdec motokár kouká na formuli 1

Matěj Pulkrab (Teplice) slaví se spoluhráčem Marcelem Čermákem gól proti...

Teplice 2.0, vylepšená verze! I díky gólům Matěje Pulkraba s pořadovým číslem 49 a 50 v první lize. Fotbaloví skláři bavili modernou, Bohemians 1905 potopili v sobotní premiéře 3:1 a na bývalého...

25. července 2026  21:31

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Teplice - Bohemians 3:1, domácí navázali na závěr jara, dva góly dal Pulkrab

Sestřih zápasu
Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.

Tepličtí fotbalisté navázali na závěr uplynulé sezoně. V úvodním kole nového ročníku zdolali Bohemians 3:1, když dvě branky dal Pulkrab. Třetí vstřelil v závěru Auta, čímž umrtvil naději Bohemians,...

25. července 2026  17:01,  aktualizováno  18:57

Plzeň - Liberec 1:3, hosté favorita přehráli, domácí dali gól jen z penalty

Sestřih zápasu
Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.

Šok na úvod fotbalové ligy: Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče, po pauze sice Krčík vyrovnal z...

25. července 2026  17:01,  aktualizováno  18:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.