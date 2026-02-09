Kazíte radost ze hry! Sudí v Anglii zase pod palbou. Neuznali gól, místo toho vylučovali

Podobně to v neděli večer cítili skoro všichni.
Rozhodně fanoušci domácích i celý Liverpool, kteří teď vyčkávají, na jak dlouho o maďarského středopolaře přijdou.
Jednoznačně také Manchester City, protože v závěru přišel o pojistku, která už v bráně dávno byla.
Jen rozhodčí věděli a ostrovní pravidloví experti pravili, že: „Tohle bylo tentokrát vyřešeno správně.“
Co se na severu Anglie přesně stalo?
Absolutně bláznivý závěr na Anfieldu! 😳🤯— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 8, 2026
1️⃣ Rayan Cherki zvyšuje na 1:3. 🎯
2️⃣ Gól je odvolán. ❌
3️⃣ Dominik Szoboszlai vidí červenou kartu. 🟥
4️⃣ Manchester City zahrává přímý kop. ⚽
5️⃣ Konec zápasu: Liverpool 1:2 Manchester City pic.twitter.com/KASHFheD8k
Blížil se konec zápasu, nastavení už odpočítávalo poslední sekundy. Domácí poslali do útoku i gólmana Alissona, ale selhali. A pak hostující Cherki vyslal do sprintu na prázdnou bránu útočníka Haalanda.
Bránil ho právě Dominik Szoboszlai, střelec úvodního gólu zápasu, který věděl, že mu pár metříků chybí. Soupeře před vápnem zatáhl za dres, výrazně ho zpomalil a dostal se před něj. Výhoda. Balon směřující do brány by maďarský záložník pravděpodobně doběhl a vykopl, jenže ho na oplátku zatáhl i Erling Haaland, načež míč skončil v síti.
Sudí Craig Pawson nechal celou situaci být. Červenou kartu a faul před gólem prostě vykrátil. Což by možná fungovalo ve chvíli, kdyby se oba hráči faulovali navzájem. „Ale do tohoto prostě nemohl VAR nevstoupit,“ argumentuje Dale Johnson z BBC.
Proč? Podle něj je klíčové, že se obě situace staly ne paralelně, ale sériově po sobě.
Po Szoboszlaiově faulu nechal sudí hrát dál. To může udělat v případě vyloučení ve chvíli, kdy následuje branková příležitost. Jenže díky svému faulu mohl domácí hráč následně gólu zabránit tím, že by balon před bránou vykopl pryč. A tomu předešel svým faulem Haaland.
Takže když pak videorozhodčí situaci zkoumali, upozornili: „Gólu předcházel Haalandův faul.“ A protože Dawson nechával výhodu, vrátil hru do momentu vyloučení – tedy ukázal Szoboszlaiovi červenou kartu.
Což ale znamenalo, že spokojená nebyla ani jedna strana.
Lze polemizovat, zda samotné uplatnění výhody byla skutečně „výhoda“, když po faulu už Haaland nebyl tím, kdo v závodě mezi oběma běžci vedl. S vědomím toho pak sáhl k prohřešku.
Kdyby Dawson výhodu zneplatnil dřív a rovnou dal červenou, předešel by dohadům o Haalandově faulu. Nicméně výsledek by byl stejný. A o to jde. Stejně tak, jako kdyby Haaland nefauloval: Szoboszlai by míč odvrátil, hra by se vrátila a on by viděl červenou kartu.
„Zabili jste tím nádherný moment. Fanoušci sledují fotbal kvůli dramatickým momentům jako byl tenhle gól. A pak prostě neplatí,“ kroutil hlavou Neville.
„Sudí musí postupovat dle pravidel,“ pokrčil rameny Haaland. „Je mi Dominika líto, ať radši platí gól a žádná červená. Ale vím, že to podle pravidel nejde.“
Trenér Pep Guardiola ale smířlivý nebyl. „Ale no tak, sudí, prostě v takové situaci jen uznejte gól,“ nechápal španělský kouč Manchesteru City.
Ten liverpoolský, Nizozemec Arne Slot, rozhodnutí chápal, ale připomněl, že tahání za dres sudí neřešili i jinde. „Proč potom nebyla červená i tam, kde Marc Guéhi zatahá před střelou Mohameda Salaha? Ten se z té pozice trefí stokrát ze sta pokusů,“ kroutil hlavou.
Navíc musí řešit nepříjemnou situaci. „Ze které má určitě radost trenér Sunderlandu, příštího soupeře,“ prohodil Slot.
Přijde Szoboszlai o dva, klidně tři zápasy? Sudí totiž vylučoval za nesportovní chování, což může trest prodloužit. Záleží, jak se k trestu postaví tamní disciplinární komise.
Liverpool je v lize na šestém místě a hrozí mu neúčast v pohárech, zato City se po šlágru v tabulce dotáhlo na první Arsenal.