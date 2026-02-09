Kazíte radost ze hry! Sudí v Anglii zase pod palbou. Neuznali gól, místo toho vylučovali

Autor:
  14:05
Další zásah proti logice fotbalu? Zbytečné forenzní pitvání? Anglii opět rozlítili videorozhodčí, kteří v závěru zápasu Liverpoolu s Manchesterem City (1:2) nejdřív vyloučili domácího záložníka Szoboszlaie, ale zároveň neuznali gól, který během stejné akce hosté vstřelili. „Vím, jaká jsou pravidla, ale pak je tu jejich smysl. Jako by to řídil morous, kazisvět. Ať prostě platí,“ rozlítil se televizní expert Garry Neville, sám bývalý hráč i trenér.
Záložník Liverpool Dominik Szoboszlai opouští po vyloučení trávník v utkání s...

Záložník Liverpool Dominik Szoboszlai opouští po vyloučení trávník v utkání s Manchesterem City. | foto: Reuters

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví gól do sítě Liverpoolu.
Euforie hráčů Manchesteru City po brance Erlinga Haalanda v utkání s...
Záložník Manchesteru City Bernardo Silva v pádu střílí gól do sítě Liverpoolu.
Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai střílí z přímého kopu gól do sítě...
15 fotografií

Podobně to v neděli večer cítili skoro všichni.

Rozhodně fanoušci domácích i celý Liverpool, kteří teď vyčkávají, na jak dlouho o maďarského středopolaře přijdou.

Jednoznačně také Manchester City, protože v závěru přišel o pojistku, která už v bráně dávno byla.

Jen rozhodčí věděli a ostrovní pravidloví experti pravili, že: „Tohle bylo tentokrát vyřešeno správně.“

Co se na severu Anglie přesně stalo?

Blížil se konec zápasu, nastavení už odpočítávalo poslední sekundy. Domácí poslali do útoku i gólmana Alissona, ale selhali. A pak hostující Cherki vyslal do sprintu na prázdnou bránu útočníka Haalanda.

Bránil ho právě Dominik Szoboszlai, střelec úvodního gólu zápasu, který věděl, že mu pár metříků chybí. Soupeře před vápnem zatáhl za dres, výrazně ho zpomalil a dostal se před něj. Výhoda. Balon směřující do brány by maďarský záložník pravděpodobně doběhl a vykopl, jenže ho na oplátku zatáhl i Erling Haaland, načež míč skončil v síti.

Haaland penaltou v závěru zařídil City výhru na Liverpoolu, slaví i Crystal Palace

Sudí Craig Pawson nechal celou situaci být. Červenou kartu a faul před gólem prostě vykrátil. Což by možná fungovalo ve chvíli, kdyby se oba hráči faulovali navzájem. „Ale do tohoto prostě nemohl VAR nevstoupit,“ argumentuje Dale Johnson z BBC.

Proč? Podle něj je klíčové, že se obě situace staly ne paralelně, ale sériově po sobě.

Po Szoboszlaiově faulu nechal sudí hrát dál. To může udělat v případě vyloučení ve chvíli, kdy následuje branková příležitost. Jenže díky svému faulu mohl domácí hráč následně gólu zabránit tím, že by balon před bránou vykopl pryč. A tomu předešel svým faulem Haaland.

Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai slaví gól do sítě Manchesteru City.

Takže když pak videorozhodčí situaci zkoumali, upozornili: „Gólu předcházel Haalandův faul.“ A protože Dawson nechával výhodu, vrátil hru do momentu vyloučení – tedy ukázal Szoboszlaiovi červenou kartu.

Což ale znamenalo, že spokojená nebyla ani jedna strana.

Lze polemizovat, zda samotné uplatnění výhody byla skutečně „výhoda“, když po faulu už Haaland nebyl tím, kdo v závodě mezi oběma běžci vedl. S vědomím toho pak sáhl k prohřešku.

Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Kdyby Dawson výhodu zneplatnil dřív a rovnou dal červenou, předešel by dohadům o Haalandově faulu. Nicméně výsledek by byl stejný. A o to jde. Stejně tak, jako kdyby Haaland nefauloval: Szoboszlai by míč odvrátil, hra by se vrátila a on by viděl červenou kartu.

„Zabili jste tím nádherný moment. Fanoušci sledují fotbal kvůli dramatickým momentům jako byl tenhle gól. A pak prostě neplatí,“ kroutil hlavou Neville.

„Sudí musí postupovat dle pravidel,“ pokrčil rameny Haaland. „Je mi Dominika líto, ať radši platí gól a žádná červená. Ale vím, že to podle pravidel nejde.“

Útočník Manchesteru CIty Erling Haaland se natahuje po balon v utkání s Liverpoolem.

Trenér Pep Guardiola ale smířlivý nebyl. „Ale no tak, sudí, prostě v takové situaci jen uznejte gól,“ nechápal španělský kouč Manchesteru City.

Ten liverpoolský, Nizozemec Arne Slot, rozhodnutí chápal, ale připomněl, že tahání za dres sudí neřešili i jinde. „Proč potom nebyla červená i tam, kde Marc Guéhi zatahá před střelou Mohameda Salaha? Ten se z té pozice trefí stokrát ze sta pokusů,“ kroutil hlavou.

Semenyo pálil a Anglii zase namíchl VAR: Jde proti logice hry, stěžují si fanoušci

Navíc musí řešit nepříjemnou situaci. „Ze které má určitě radost trenér Sunderlandu, příštího soupeře,“ prohodil Slot.

Přijde Szoboszlai o dva, klidně tři zápasy? Sudí totiž vylučoval za nesportovní chování, což může trest prodloužit. Záleží, jak se k trestu postaví tamní disciplinární komise.

Liverpool je v lize na šestém místě a hrozí mu neúčast v pohárech, zato City se po šlágru v tabulce dotáhlo na první Arsenal.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Rosenborg vs. Artis BrnoFotbal - - 9. 2. 2026:Rosenborg vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:00
  • 1.56
  • 3.81
  • 4.72
Bergamo vs. CremoneseFotbal - 24. kolo - 9. 2. 2026:Bergamo vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
9. 2. 18:30
  • 1.36
  • 5.25
  • 9.29
AS Řím vs. CagliariFotbal - 24. kolo - 9. 2. 2026:AS Řím vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:45
  • 1.50
  • 4.25
  • 7.77
Villarreal vs. EspaňolFotbal - 23. kolo - 9. 2. 2026:Villarreal vs. Espaňol //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:00
  • 1.75
  • 4.03
  • 4.77
Tottenham vs. NewcastleFotbal - 26. kolo - 10. 2. 2026:Tottenham vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:30
  • 2.84
  • 3.59
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila...

9. února 2026  11:18

Plzeňský kouč Hyský o výhře i výběru sestavy: V Lawalovi vidím velký potenciál

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Libercem.

Po vítězném zápase chválil všechny hráče, které poslal na hřiště. Ale nezapomněl ani na ty, kteří zůstali na lavičce či na tribuně. „Cítím, že je v kabině dobrá atmosféra a všichni táhnou za jeden...

9. února 2026  10:59

NEJ Z LIGY: Chorého čekání na hattrick i rozjetý Višinský. A Veselý nikam neutíká!

Plzeňští fanoušci během utkání s Libercem.

Stejně jako po úvodním jarním kole dělí první tým fotbalové Chance Ligy s druhým pět bodů. Sparta uspěla 3:0 ve Zlíně a zareagovala na přesvědčivou výhru Slavie 4:0 nad Boleslaví, k níž přispěl dvěma...

9. února 2026  9:39

Je to rebel! Tajemství Bílkových přímáků: tajně je piloval za covidu bez roušky

Michal Bílek slaví gól.

Klidně by mu mohli přezdívat Mr. Přímák. Když si teplický fotbalista Michal Bílek rovná míč na standardku, na brankáře jdou mrákoty. I z karvinského Jakuba Lapeše udělal Nelapeše. A po poslední...

9. února 2026  8:28

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:51

Haaland penaltou v závěru zařídil City výhru na Liverpoolu, slaví i Crystal Palace

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví gól do sítě Liverpoolu.

Pořádně divoký průběh měl šlágr 25. kola anglické fotbalové ligy. Manchester City nakonec zvítězil na půdě Liverpoolu 2:1 díky penaltě, kterou ve třetí nastavené minutě proměnil Haaland. Předtím...

8. února 2026  14:50,  aktualizováno  20:15

Hoffenheim schytal výprask na Bayernu. Z Čechů hrál jen Coufal a zavinil penaltu

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 21. kole německé ligy i díky hattricku Luise Díaze doma porazili Hoffenheim 5:1 a udrželi šestibodový náskok na druhý Dortmund. Vladimír Coufal za hosty odehrál celý...

8. února 2026  19:55

Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala během utkání s Karvinou.

Když jsi nervózní, tak choď! Nebo aspoň přešlapuj na místě. Jako kouč fotbalistů Teplic Zdenko Frťala. Ve svém vymezeném prostoru u lavičky za 90 minut ligového zápasu s Karvinou naťapal snad 10...

8. února 2026  19:53

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou.

Určitě musel očekávat, že vzhledem k výkonu a dvěma brankám, z nichž ta druhá je známkou fotbalové extratřídy, ta otázka padne. „Je to pro mě stále složité rozhodování a stále to ve mně uzrává,“...

8. února 2026  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.