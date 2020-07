Za Součkem. Fotbalistka Svitková jde ze Slavie do West Hamu

„Jsem nadšená, že jdu do West Hamu. Je to velký klub s velkou historií v krásném městě. Doufám, že týmu pomohu dosáhnout jeho cílů a bude se nám dařit,“ uvedla Svitková na klubovém webu.

We are delighted to announce the signing of three-time Czech Footballer of the Year Kateřina Svitková ⚒#WelcomeKaterina https://t.co/PHtd4EwIyY