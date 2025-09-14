Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Ve 14. minutě duelu Rennes – Lyon otevřel skóre hostující kapitán Tolisso. Hráči Olympique vývoj utkání kontrolovali až do 76. minuty, kdy byl za tvrdý faul zezadu vyloučen záložník Morton. To už byl minutu na hřišti také český reprezentant Šulc. Domácí převzali otěže a hned o čtyři minuty později srovnal po rohu Roualt. Lví podíl na jeho brance měl sedmnáctiletý útočník Meité.
Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu
Stejný hráč pak dokonal obrat v 93. minutě, když se prosmýkl podél brankové čáry a s přispěním teče jednoho z obránců prostřelil brankáře Descampse, který si na míč sáhl a branka mu nakonec byla připsána jako vlastní. Mladík Meité korunoval svůj výkon ještě o dvě minuty později, když hlavou usměrnil do sítě centr Tamariho a pečetil výhru Rennes.
V dresu PSG zářil Barcola, jenž otevřel skóre v závěru úvodní čtvrthodiny a definitivně rozhodl o triumfu Pařížanů šest minut po pauze. Na obě branky francouzského útočníka přihrál Portugalec Vitinha.
I přes hladké vítězství měl po zápase trenér Luis Enrique důvod k starostem, neboť ve 30. minutě musel kvůli zranění střídat a ve druhém poločase ze stejného důvodu nuceně nahrazoval také obránce I Kang-ina a Beralda.
Lille od 50. minuty prohrávalo na domácím stadionu s Toulouse po brance Magriho. Deset minut před koncem byl ale po osmi minutách na hřišti vyloučen střídající Vossah a hosté dohrávali v deseti. Přesilovku nejprve v 90. minutě využil z penalty Bentaleb a v osmé minutě nastavení otočil skóre ve prospěch Lille mladší bratr Kyliana Mbappého Ethan.
14. Gbamin
90. Abdellí
Fischer – Kouao, Yegbe, B. Traoré, Alpha Touré – Gbamin, Citaišvili (72. Abuašvili) – Stambouli (85. Deminguet), H. Diallo, Hein (C) – I. Sané (73. Sabaly).
Koffi – Arcus, Hanin (61. Ekomie), Belqebla (C), O. Camara – Lefort, Raolisoa (80. Kalumba) – Belchdím, Peter, Mouton (71. Abdellí) – Cherif (61. Machine).
P. Sy – Colin, Mélières, Guerti, Bokele, Madjo.
Zinga – Courcoul, Abdoulaye Bamba, Capelle, Biumla.
45+2. Belqebla
Rozhodčí: B. Millot – T. Luczynski, L. Reyes
90. bin Tálib
90+8. Mbappé
50. Magri
Özer – Mándí, Ngoy, Alexsandro (45+2. Mbemba), Perraud – André (C), Mukau (62. Ikamán) – Correia (81. Mbappé), Bouaddi (81. bin Tálib), Fernandez-Pardo (81. Sahraoui) – Giroud.
Restes – Nicolaisen (C), Methalie (89. Sidibé), McKenzie – Cresswell, Cásseres, Francis (72. Vossah), Hidalgo (55. Messali, 72. Kamanzi) – Magri (89. Sauer), Dønnum, Gboho.
Bodart – André Gomes, Santos, Verdonk.
Domínguez – Edjouma, Faty, Vignolo.
83. Giroud, 90+6. Mbemba
56. Restes, 88. Magri
80. Vossah
Rozhodčí: Stinat – Rahmouni, Torregrossa
80. Rouault
90+3. Descamps (vla.)
90+5. M. Meïté
14. Tolisso
Samba – Ajt-Búdlál (46. Seidu), Jacquet, Rouault – Frankowski (46. at-Taamarí), Cissé (69. S. Fofana), Rongier (C), Blas (90+9. Nagida), Merlin – Embolo (69. M. Meïté), Lepaul.
Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Merah (74. Šulc), Tolisso (C), M. Fofana (85. Kluivert) – Karabec (67. Ghezzal).
Silistrie – Brassier, Wooh, Hateboer.
Greif – Tagliafico, A. Moreira, Satriano, Molébé, de Carvalho.
26. Frankowski, 47. Seidu
43. Tolisso, 53. Maitland-Niles
76. Morton
Rozhodčí: Buquet – Zakrani, Berthomieu
90+1. Panichelli
Penders – Høgsberg, Mamadou Sarr, Doukouré – Chilwell (46. A. Ouattara), Amougou (46. Amo-Ameyaw), Luís (70. El Mourabet), D. Moreira (82. Godo) – Lemaréchal (46. Páez), Barco – Panichelli.
Diaw – Négo, Sangante, Lloris, Zouaoui – F. Doucouré (69. Khadra), Kíštá, Abdoulaye Touré (76. Ebonog), Ndiaye (69. Seko), Soumaré – Samatta.
Johnsson – S. Coulibaly, Sobol, Ogbonna.
Mpasi – Delaine, Mambimbi, Namli, Pizarro, Kinkoue.
40. Høgsberg
74. Zouaoui
90+4. Høgsberg
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard
52. Del Castillo
15. Geubbels
34. Marchetti
Coudert – Lala, Chardonnet, Diaz, Locko (86. Guindo) – Chotard – Doumbia (78. Labeau Lascary), Makalou (68. Dina Ebimbe) – Del Castillo, Ajorque, Baldé (46. Mboup).
Nkambadio – Chergui (82. Sangui), Mbow, Otávio, De Smet – Marchetti (46. Adama Camara) – M. López, Lees-Melou – Kebbal (87. Kolodziejczak), Geubbels (60. Krasso), Simon (60. Gory).
Jauny – Bourgault, Le Cardinal, Le Guen, Zogbé.
Trapp – Cafaro, Dicko, J. López.
23. Marchetti, 51. Lees-Melou
84. Otávio
15. Barcola
51. Barcola
Chevalier – Hakimí (C), Zabarnyj, Beraldo (71. Mendes), Hernández – Zaïre-Emery (71. Neves), Vitinha, I Kang-in (57. Mayulu) – Barcola (71. Ruiz), Ramos, Kvaracchelia (30. I. Mbaye).
Risser – Gradit, Baidoo, Malang Sarr – Aguilar (66. Abdulhamíd), Sangare, Thomasson (C), Udol (80. Bermont) – Thauvin (80. Saïd) – Édouard (66. R. Fofana), Guilavogui (46. Sima).
Safonov – N. Kamara, Marquinhos, Pacho.
Gurtner – Bulatović, Ganiou, Sotoca.
39. Ramos
5. Édouard, 18. Thauvin
Rozhodčí: Pignard – Mugnier, Favre